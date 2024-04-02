ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины
Пятая ТЭЦ Харькова
После массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, компания ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом 2 апреля сообщил портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление компании
"В ответ на атаки энергосистемы Украины, произошедшие в конце марта, и потери генерирующих мощностей, Д. Трейдинг (прим. ред. – входит в ДТЭК) увеличил импорт электроэнергии из Европы. Так, по результатам марта 2024 года компания поставила в энергосистему Украины более 73 млн кВт∙ч электроэнергии", – говорится в публикации.
Всего компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объёмах до 12 млн кВт∙ч в сутки. По данным СМИ, это даёт возможность уменьшить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения среди потребителей на Украине.
По словам гендиректора "Д. Трейдинг" Дмитрия Маляра, "увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС – вклад компании в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины".
Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего свою работу полностью остановила ДнепроГЭС. В Харькове по данным властей уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
Позже, 29 марта, Россия снова массированно обстреляла ракетами и дронами критические энергетические объекты Украины. Большая часть из них будет восстанавливаться после атак годами. В некоторых регионах страны свет включают по часам.
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