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ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины

ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины - 02.04.2024 Украина.ру

ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины

После массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, компания ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом 2 апреля сообщил портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление компании

2024-04-02T20:50

2024-04-02T20:50

2024-04-02T20:50

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Всего компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объёмах до 12 млн кВт∙ч в сутки. По данным СМИ, это даёт возможность уменьшить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения среди потребителей на Украине. По словам гендиректора "Д. Трейдинг" Дмитрия Маляра, "увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС – вклад компании в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины". Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего свою работу полностью остановила ДнепроГЭС. В Харькове по данным властей уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура. Позже, 29 марта, Россия снова массированно обстреляла ракетами и дронами критические энергетические объекты Украины. Большая часть из них будет восстанавливаться после атак годами. В некоторых регионах страны свет включают по часам.

https://ukraina.ru/20240401/1054238016.html

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новости, украина, европа, дтэк, ес, сво, энергосистема украины