ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054269040.html
ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины
ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины - 02.04.2024 Украина.ру
ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины
После массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, компания ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом 2 апреля сообщил портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление компании
2024-04-02T20:50
2024-04-02T20:50
новости
украина
европа
дтэк
ес
сво
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:121:1264:832_1920x0_80_0_0_121760c642a59dc1b3fa05f92c113c49.jpg
Всего компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объёмах до 12 млн кВт∙ч в сутки. По данным СМИ, это даёт возможность уменьшить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения среди потребителей на Украине. По словам гендиректора "Д. Трейдинг" Дмитрия Маляра, "увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС – вклад компании в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины". Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего свою работу полностью остановила ДнепроГЭС. В Харькове по данным властей уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура. Позже, 29 марта, Россия снова массированно обстреляла ракетами и дронами критические энергетические объекты Украины. Большая часть из них будет восстанавливаться после атак годами. В некоторых регионах страны свет включают по часам.
https://ukraina.ru/20240401/1054238016.html
https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:2:1264:950_1920x0_80_0_0_ae8947e6b5f0ba6e4bd774e73a4b253e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, дтэк, ес, сво, энергосистема украины
Новости, Украина, Европа, ДТЭК, ЕС, СВО, Энергосистема Украины

ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины

20:50 02.04.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
Читать в
После массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, компания ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом 2 апреля сообщил портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление компании
"В ответ на атаки энергосистемы Украины, произошедшие в конце марта, и потери генерирующих мощностей, Д. Трейдинг (прим. ред. – входит в ДТЭК) увеличил импорт электроэнергии из Европы. Так, по результатам марта 2024 года компания поставила в энергосистему Украины более 73 млн кВт∙ч электроэнергии", – говорится в публикации.
Всего компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объёмах до 12 млн кВт∙ч в сутки. По данным СМИ, это даёт возможность уменьшить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения среди потребителей на Украине.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 16:42
В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - властиВКС России наносят удары по объектам Харькова новыми боеприпасами большего радиуса действия и сегодня в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом 1 апреля заявил мэр Харькова Игорь Терехов
По словам гендиректора "Д. Трейдинг" Дмитрия Маляра, "увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС – вклад компании в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины".
Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего свою работу полностью остановила ДнепроГЭС. В Харькове по данным властей уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
Позже, 29 марта, Россия снова массированно обстреляла ракетами и дронами критические энергетические объекты Украины. Большая часть из них будет восстанавливаться после атак годами. В некоторых регионах страны свет включают по часам.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиУкраинаЕвропаДТЭКЕССВОЭнергосистема Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico
10:04Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов
09:00Нападки посла Киева, проблемы в энергетике, уловки НАТО. Главное на Украине на утро 3 апреля
08:05Главное за ночь 3 апреля
08:00Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский
07:15Бум шарлатанства. Почему на Украине растет популярность астрологов и колдунов
06:50Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году
06:45Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир
06:00Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие
05:40Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира
05:34ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздух
05:30"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста
05:20"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник
05:10Туда прилетело очень хорошо: Рогов сообщил, как ВС РФ "накрыли" санаторий СБУ с элитными наемниками ВСУ
05:00"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино
04:50"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов
04:40Возмездие для нацистов: политолог рассказал о возможной ликвидации главарей киевского режима
04:30"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями
04:10Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье
04:00Враг украинского народа: военный политолог объяснил, зачем Зеленский "утилизирует" собственных солдат
Лента новостейМолния