Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы - 07.04.2024 Украина.ру
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Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы
Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы - 07.04.2024 Украина.ру
Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел переговоры с российским коллегой в надежде завоевать уважение на Западе.
2024-04-07T11:10
2024-04-07T11:10
новости
франция
россия
эммануэль макрон
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Почему для Франция важно вести с Россией диалог, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Эксперт заявил, что желание Макрона показаться лидером Запада не ново. Но быть сегодня во главе западного мира Франция не может, как считает Андрей Кортунов. По его словам, даже в Евросоюзе заявка Франции на лидерство далеко не всеми поддерживается.Подводя итог, эксперт заявил, что Макрон и Лекорню говорят от имени Франции — не более того.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, россия, эммануэль макрон
Новости, Франция, Россия, Эммануэль Макрон
Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы

Андрей Кортунов о том, что осталось “за кулисами”

11:10 07.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел переговоры с российским коллегой в надежде завоевать уважение на Западе.
Почему для Франция важно вести с Россией диалог, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 03:57
Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на УкраинеГлава Франции много говорит, но мало делает. Посмотрим, насколько политические заявления Макрона выльются в какие-то конкретные действия
Эксперт заявил, что желание Макрона показаться лидером Запада не ново. Но быть сегодня во главе западного мира Франция не может, как считает Андрей Кортунов. По его словам, даже в Евросоюзе заявка Франции на лидерство далеко не всеми поддерживается.
“У западников есть только один руководитель — это Соединённые Штаты”, — пояснил Андрей Кортунов.
Подводя итог, эксперт заявил, что Макрон и Лекорню говорят от имени Франции — не более того.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиФранцияРоссияЭммануэль Макрон
 
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