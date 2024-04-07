https://ukraina.ru/20240407/1054339141.html

Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы

Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы - 07.04.2024 Украина.ру

Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел переговоры с российским коллегой в надежде завоевать уважение на Западе.

2024-04-07T11:10

2024-04-07T11:10

2024-04-07T11:10

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Почему для Франция важно вести с Россией диалог, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Эксперт заявил, что желание Макрона показаться лидером Запада не ново. Но быть сегодня во главе западного мира Франция не может, как считает Андрей Кортунов. По его словам, даже в Евросоюзе заявка Франции на лидерство далеко не всеми поддерживается.Подводя итог, эксперт заявил, что Макрон и Лекорню говорят от имени Франции — не более того.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

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2024

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новости, франция, россия, эммануэль макрон