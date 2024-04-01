https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html

Зачем нам "дьявольский ветер" Европы? Дмитрий Краснов о возвращении смертной казни

Зачем нам "дьявольский ветер" Европы? Дмитрий Краснов о возвращении смертной казни - 01.04.2024 Украина.ру

Зачем нам "дьявольский ветер" Европы? Дмитрий Краснов о возвращении смертной казни

Кричать "распни его" любит лишь тот, кто уверен, что не ответит за свой призыв. Мировая практика показывает, что сохранение и возвращение смертной казни не изменяет ситуацию с преступностью

2024-04-01T15:30

2024-04-01T15:30

2024-04-01T21:05

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франция

испания

екатерина ii

борис ельцин

варвара булгакова

совет европы

украина.ру

верховный суд

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Теракт в "Крокус Сити Холл" нанес российскому обществу страшный удар. Люди хотят возмездия и требуют применить в отношении убийц смертную казнь — приговорить их к расстрелу.— Дмитрий, как получилось, что историческая традиция высшей меры наказания в форме смертной казни оказалась заблокированной в России мораторием?— Кровожадность закона — это не российская традиция. Это европейские ценности.Массово сжигать людей на кострах инквизиции начали во Франции и Испании. Напомню, испанская инквизиция в XVI веке признала всё население Нидерландов еретиками, смерти повинными. А столетия раньше просвещенные римляне обогатили мировую культуру таким видом наказания, как распятие на кресте.Англичане в конце XIX века расстреливали сотни людей, привязав их к жерлам пушек, и с мрачным британским юмором называли эту садистскую казнь дьявольским ветром. В России же еще Елизавета Петровна отменила смертную казнь. В кровавой Европе это решение назвали ложным человеколюбием и признаком неполноценности нации.Екатерина II трижды санкционировала смертную казнь, но массовое наказание участников бунта Емельяна Пугачева настолько ее потрясла, что императрица повелела "лобные места истребить, а впредь по преступлениям, смертную казнь заслуживающим, поступать по точной силе 1754 года указа". То есть возобновила действие елизаветинского моратория.При Александре I смертная казнь применялась, но ей подверглось лишь 24 человека за четверть века. Николай I начал свое правление с казни декабристов, но затем писал на смертных приговорах: "Слава богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить". При Александре II не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора.В послереволюционные времена советская Фемида, вопреки стереотипам, также не отличалась кровожадностью. В 1917-м большевики отменили смертную казнь и ввели её через год по необходимости как ответ на белый террор. В 1947-м смертную казнь заменили на лишение свободы сроком в 25 лет, и этот мораторий продержался три года.Статья 20 Конституции России, принятой в 1993 году, гласила: "Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".— Принято считать, что приостановка смертной казни связана со вхождением России в Совет Европы в 1996 году…— Это не так. В том же 1996-м президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы", но формулировки указа ("подготовить предложения", "рекомендовать", "обсудить") говорят, что название документа не соответствует его сути. Тут скорее подошло бы: ребята, давайте-ка покумекаем над вопросом.А вот постановление Конституционного суда в 1999 году являлось уже конкретным объявлением моратория, не менее однозначного, чем елизаветинский. Конституционный суд без единой ссылки на европейские документы запретил применять смертную казнь до появления на всей территории России судов с участием присяжных заседателей — до 1 января 2010 года. Но незадолго до истечения срока моратория, 19 ноября 2009-го Конституционный суд вынес определение, которым назначил новый срок действия моратория, — до полной отмены смертной казни.— Но мораторий – не есть отказ от этого вида наказания? Или все же отказ?— Вектор движения задан Конституционным судом и всей логикой развития российской правовой системы в сторону полной отмены смертной казни. Но пока смертная казнь по-прежнему является исключительной мерой наказания и может быть назначена за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.Уголовный кодекс России (УК РФ) запрещает приговаривать к этой мере наказания женщин, несовершеннолетних преступников и мужчин, достигших 60-летия к моменту вынесения приговора. Не назначается смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление любой тяжести.Также смертный приговор нельзя выносить лицу, выданному иностранным государством, если в выдавшей стране ему такое наказание не грозило или если условием выдачи было неприменение смертной казни.Наш Уголовный кодекс предусматривает смертную казнь за убийство с отягчающими обстоятельствами, геноцид, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительного органа либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Международный терроризм, создание террористического сообщества, террористический акт, согласно УК РФ, смертной казнью не наказываются.— Как, если бы не мораторий, исполнялась смертная казнь у нас?— Порядок четко прописан в отдельной главе уголовно-исполнительного кодекса. Камера-одиночка, гарантированная возможность обращения с ходатайством о помиловании.Отказ от такого обращения — целая процедура: в присутствии прокурора составляется акт об отказе. Этот документ направляется в Верховный суд и Генпрокуратуру. Эти ведомства проверяют уголовное дело и предоставляют свои заключения президенту России.В любом случае смертный приговор будет приведен в исполнение только после визирования президентом: или в форме отказа в помиловании, или в форме решения о неприменении помилования к осужденному, отказавшемуся от обращения с ходатайством о помиловании.Если помилования не будет, то следует расстрел. Он проводится непублично. Более того, если казнь применяется в отношении нескольких человек, то их расстреливают исключительно по одному и без присутствия остальных.Врач констатирует смерть, об исполнении наказания сообщается суду, вынесшему приговор и одному из родственников осуждённого. Тело родственникам не выдается и о месте его захоронения им не сообщается.— Возможно ли вообще в современных реалиях, когда весь мир держит курс на гуманизацию и либерализацию, вернуться к практике исполнения высшей меры наказания?— Да. Правовые инструменты для этого есть. Если общество будет настаивать на возврате к смертной казни, расстрелы можно возобновить.— Похоже, что к этому идёт. Какие аргументы приводят сторонники возвращения смертной казни в России?— Первый аргумент — борьба с тяжкими преступлениями.На днях разговаривал с ярым сторонником смертной казни. Любые изменения в законодательство вносятся для того, чтобы решить какую-то проблему, объяснял я ему. Какую проблему решит возвращение смертной казни? Проблему терроризма и тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей? Мой собеседник выразил твёрдую уверенность, что да, решит.А если не решит? Мировая практика показывает, что сохранение или даже возвращение смертной казни не изменяет ситуацию с преступностью. Готов ли ты заплатить за ошибочность твоего предложения, спросил я собеседника. Дескать, ты гарантировал, что террористов и педофилов станет меньше. Какое-то число людей лишат жизни, а злодеев и злодейских преступлений не убавится. В этом случае ты готов тоже быть казненным за, как выяснилось, ненужные смерти пусть и преступников, но сограждан? Собеседник сначала юлил, но в конце концов прямо сказал, что ратует за смертную казнь лишь при условии, что не будет нести никакой ответственности за последствия реализации его идеи.Так всегда. Кричать "распни его" любит лишь тот, кто уверен, что не ответит за свой призыв. Помните, у Булгакова во время выступления в Варьете кто-то из зала потребовал оторвать голову конферансье? Голову оторвали, но затем вернули.Поучительно было бы, если б Воланд велел вытащить на сцену крикуна — дескать, считаешь, что головы отрывать допустимо? В том конкретном случае, когда ты настаивал на отрыве головы, выяснилось, что этого не нужно было делать. Согласись, справедливым будет, если предложенная тобою мера будет применена к тебе. Эй, Бегемот, действуй!Второй активно тиражируемый аргумент в пользу смертной казни: мы не хотим, чтобы за наш счет содержали маньяков и террористов.Это очень опасная логика, выводящая за скобки все правовые вопросы и фокусирующая смысл на экономике. И она может завести далеко: потом захочется к маньякам и террористам добавить, скажем, совершивших преднамеренное убийство. Далее — непреднамеренное тоже. Стал виновником ДТП с жертвами — получи пулю.В рамках заявленного принципа "экономии на заключённых" планку можно опускать и дальше вплоть до административных правонарушений. "Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана".— Насколько я знаю, имея опыт в психологии, террористы, подрывники — это люди, готовые к смерти. Так что для них будет мучительнее: быстрая смерть или долгое заточение в ограниченных условиях, на ваш взгляд?– Согласно УК РФ, у любого наказания есть три цели: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. Задачи "мучительности" закон не ставит.Ни смерть, ни пожизненное заключение не остановят конченых отморозков и камикадзе. Невозможно напугать смертника смертью. Да и, повторюсь, мировой опыт показывает, что на профилактику смертная казнь, увы, не работает.Смерть исключает перевоспитание, но при пожизненном заключении перевоспитание тоже теряет смысл — даже если вчерашний зверь станет паинькой, ему все равно сидеть.В результате остается доступной только одна цель — восстановление социальной справедливости.— Что можно считать социальной справедливостью?– На этот вопрос не ответит ни адвокат, ни законодатель, ни судья. Закон трактует справедливость лишь как соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. А вот "коэффициент соответствия" может определить только общество.— Но какие есть варианты? Какой выход, если не смертная казнь?— То, что общественная дискуссия сейчас концентрируется на вопросе наказания и фактически некоей мести, не кажется мне продуктивным. Причинение максимальных страданий лицам, уже совершившим преступление, ни погибших не оживит, ни пострадавшим не поможет, ни от новых бед не убережет. Будут они сидеть пожизненно или пойдут на расстрел — неважно. Важно не упустить, уперевшись в вопрос наказания, другие, по-настоящему важные вещи.Например, не пора ли отменить другой мораторий: на проверки бизнеса, чтобы узнавать о проблемах систем пожаротушения и эвакуации не после гибели людей?Или ещё пример важного нюанса, до которого руки не дошли за спорами о смертной казни. Существует отлично проработанный документ, регламентирующий инженерно-техническую защищенность мест массового пребывания людей. Он требует пуленепробиваемых окон, усиленных решетками, на первом этаже и не менее надежных дверей, работающих в режиме контрольно-пропускного пункта. Если бы всё это было реализовано в "Крокусе", террористы не смогли бы войти внутрь через осыпавшиеся от первых выстрелов витрины.Но документ этот относится не ко всем местам массового пребывания, а лишь к тем, которые охраняются Росгвардией. Если его действие расширить на все общественные центры, в том числе неохраняемые, то безопасности в стране прибавится — вне зависимости от моратория на смертную казнь.Подобных вопросов множество. Обратит ли на них внимание общество, увлеченное темой расстрелов? Не знаю.

https://ukraina.ru/20240330/1054203270.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

россия, франция, испания, екатерина ii, борис ельцин, варвара булгакова, совет европы, украина.ру, верховный суд, интервью