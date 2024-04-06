https://ukraina.ru/20240406/1054335354.html
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков - 06.04.2024 Украина.ру
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков
В Вашингтоне пройдёт саммит НАТО с 9 по 11 июля, на котором одной из тем обсуждения может стать конфликт с Россией.
2024-04-06T09:55
2024-04-06T09:55
2024-04-06T09:55
новости
нато
россия
сша
европа
запад
саммит
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052874664_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_fa7c0e4ffcfa4fa256d261159c00ff99.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Эксперт заявил, что страны НАТО вряд ли будут обсуждать переход в открытую конфронтацию с Россией. По мнению военного политолога, решения будут приниматься на перспективу.Эксперт также добавил, что сейчас на Западе раздаются “смелые” заявления по поводу нежелания снижать уровень конфликта. Сергей Ермаков считает, что США и Европа призывают самостоятельно чертить красные линии.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
россия
сша
европа
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052874664_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0347dded30e4d0fd7c8e260f9eba255e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, россия, сша, европа, запад, саммит, война
Новости, НАТО, Россия, США, Европа, Запад, саммит, война
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков
В Вашингтоне пройдёт саммит НАТО с 9 по 11 июля, на котором одной из тем обсуждения может стать конфликт с Россией.