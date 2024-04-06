НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков - 06.04.2024 Украина.ру
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НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков - 06.04.2024 Украина.ру
НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков
В Вашингтоне пройдёт саммит НАТО с 9 по 11 июля, на котором одной из тем обсуждения может стать конфликт с Россией.
2024-04-06T09:55
2024-04-06T09:55
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европа
запад
саммит
война
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Эксперт заявил, что страны НАТО вряд ли будут обсуждать переход в открытую конфронтацию с Россией. По мнению военного политолога, решения будут приниматься на перспективу.Эксперт также добавил, что сейчас на Западе раздаются “смелые” заявления по поводу нежелания снижать уровень конфликта. Сергей Ермаков считает, что США и Европа призывают самостоятельно чертить красные линии.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
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новости, нато, россия, сша, европа, запад, саммит, война
Новости, НАТО, Россия, США, Европа, Запад, саммит, война

НАТО необходимо готовиться к войне с Россией, но не сейчас — военный политолог Ермаков

09:55 06.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Вашингтоне пройдёт саммит НАТО с 9 по 11 июля, на котором одной из тем обсуждения может стать конфликт с Россией.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
Сергей Ермаков интервью
3 апреля, 06:50
Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 годуСегодня Польша не готова сбивать "Кинжалы" возле Львова без поддержки НАТО. Но через 10 лет у Запада могут появиться силы более жестко противодействовать России
Эксперт заявил, что страны НАТО вряд ли будут обсуждать переход в открытую конфронтацию с Россией. По мнению военного политолога, решения будут приниматься на перспективу.
“На саммите речь будет идти о том, что альянсу необходимо готовиться к войне с РФ в будущем, а сейчас следует занять выжидательную позицию. То есть всячески использовать Украину, ее вооруженные силы и народ в качестве своего прокси в борьбе против нас”, — предположил Сергей Ермаков.
Эксперт также добавил, что сейчас на Западе раздаются “смелые” заявления по поводу нежелания снижать уровень конфликта. Сергей Ермаков считает, что США и Европа призывают самостоятельно чертить красные линии.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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