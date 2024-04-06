"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог - 06.04.2024 Украина.ру
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"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог - 06.04.2024 Украина.ру
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог
У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину, западные политики это понимают. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
2024-04-06T09:22
2024-04-06T09:22
новости
украина
россия
запад
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
сво
спецоперация
вооружение
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Западные СМИ всё чаще стали писать о том, что Украина близка к поражению из-за отсутствия новых поставок вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Военный политолог отметил, что в западном политическом спектре мнений присутствуют панические настроения. Он связал это с объективной оценкой происходящего в рамках специальной военной операции.Ермаков резюмировал, что заканчивается зимний период, происходит методичное поступательное продвижение России по всем фронтам.По мнению эксперта, на Западе понимают, что без значительных денежных вливаний в ВСУ ситуация будет неизменной. Ермаков подчеркнул, что оборонная промышленность России работает более эффективно и слаженно, чем "западные кураторы Киева". Вдобавок к этому, Запад задерживает поставки вооружений Украину."Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены.То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим […] соглашается большинство западных политических экспертов разного спектра. Это для наших противников серьезный экзистенциальный вызов", - заявил Ермаков.Полностью интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сво, спецоперация, вооружение
Новости, Украина, Россия, Запад, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, вооружение

"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог

09:22 06.04.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину, западные политики это понимают. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Западные СМИ всё чаще стали писать о том, что Украина близка к поражению из-за отсутствия новых поставок вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.
Военный политолог отметил, что в западном политическом спектре мнений присутствуют панические настроения. Он связал это с объективной оценкой происходящего в рамках специальной военной операции.
Ермаков резюмировал, что заканчивается зимний период, происходит методичное поступательное продвижение России по всем фронтам.
По мнению эксперта, на Западе понимают, что без значительных денежных вливаний в ВСУ ситуация будет неизменной. Ермаков подчеркнул, что оборонная промышленность России работает более эффективно и слаженно, чем "западные кураторы Киева". Вдобавок к этому, Запад задерживает поставки вооружений Украину.
"Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены.То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим […] соглашается большинство западных политических экспертов разного спектра. Это для наших противников серьезный экзистенциальный вызов", - заявил Ермаков.
Полностью интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на нашем сайте
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