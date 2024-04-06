https://ukraina.ru/20240406/1054287124.html
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог - 06.04.2024 Украина.ру
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог
У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину, западные политики это понимают. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
2024-04-06T09:22
2024-04-06T09:22
2024-04-06T09:22
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Западные СМИ всё чаще стали писать о том, что Украина близка к поражению из-за отсутствия новых поставок вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Военный политолог отметил, что в западном политическом спектре мнений присутствуют панические настроения. Он связал это с объективной оценкой происходящего в рамках специальной военной операции.Ермаков резюмировал, что заканчивается зимний период, происходит методичное поступательное продвижение России по всем фронтам.По мнению эксперта, на Западе понимают, что без значительных денежных вливаний в ВСУ ситуация будет неизменной. Ермаков подчеркнул, что оборонная промышленность России работает более эффективно и слаженно, чем "западные кураторы Киева". Вдобавок к этому, Запад задерживает поставки вооружений Украину."Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены.То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим […] соглашается большинство западных политических экспертов разного спектра. Это для наших противников серьезный экзистенциальный вызов", - заявил Ермаков.Полностью интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сво, спецоперация, вооружение
Новости, Украина, Россия, Запад, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, вооружение
"Экзистенциальный вызов": на Западе понимают, что Россия выполнит задачи СВО - военный политолог
У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину, западные политики это понимают. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Западные СМИ всё чаще стали писать о том, что Украина близка к поражению из-за отсутствия новых поставок вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский
в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.
Военный политолог отметил, что в западном политическом спектре мнений присутствуют панические настроения. Он связал это с объективной оценкой происходящего в рамках специальной военной операции.
Ермаков резюмировал, что заканчивается зимний период, происходит методичное поступательное продвижение России по всем фронтам.
По мнению эксперта, на Западе понимают, что без значительных денежных вливаний в ВСУ ситуация будет неизменной. Ермаков подчеркнул, что оборонная промышленность России работает более эффективно и слаженно, чем "западные кураторы Киева". Вдобавок к этому, Запад задерживает поставки вооружений Украину.
"Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены.То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим […] соглашается большинство западных политических экспертов разного спектра. Это для наших противников серьезный экзистенциальный вызов", - заявил Ермаков.