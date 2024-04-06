"Учат сражаться с маленькими детьми, безоружными женщинами и глубокими стариками. Этими жертвами милитаристский диктатор Зеленский пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и в мира в целом. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось", - сказал политолог.