Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог - 06.04.2024 Украина.ру
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Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог
Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог - 06.04.2024 Украина.ру
Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог
Военный политолог Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру рассказал о зверствах президента Украины Владимира Зеленского и его подручных
2024-04-06T10:05
2024-04-06T10:05
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По его словам, они учат украинскую армию воевать "не с вооруженными российскими "визави", а именно использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры".Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог

10:05 06.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Военный политолог Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру рассказал о зверствах президента Украины Владимира Зеленского и его подручных
По его словам, они учат украинскую армию воевать "не с вооруженными российскими "визави", а именно использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры".
"Учат сражаться с маленькими детьми, безоружными женщинами и глубокими стариками. Этими жертвами милитаристский диктатор Зеленский пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и в мира в целом. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось", - сказал политолог.
Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру.
 
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