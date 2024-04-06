Зеленский учит ВСУ использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан - политолог
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Военный политолог Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру рассказал о зверствах президента Украины Владимира Зеленского и его подручных
По его словам, они учат украинскую армию воевать "не с вооруженными российскими "визави", а именно использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры".
"Учат сражаться с маленькими детьми, безоружными женщинами и глубокими стариками. Этими жертвами милитаристский диктатор Зеленский пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и в мира в целом. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось", - сказал политолог.
Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру.