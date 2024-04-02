https://ukraina.ru/20240402/1054245672.html

Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат

Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат - 02.04.2024 Украина.ру

Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат

Украинская система призыва скопирована с гитлеровского режима. Однажды это приведет к тому, что солдаты ВСУ поднимут оружие против своих жестоких, ультранационалистических насильников и тиранов, полностью утративших чувство реальности.

2024-04-02T07:04

2024-04-02T07:04

2024-04-02T07:04

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин.Вести FM 1 апреля передали аудиоинтервью с военнопленным Вооружённых сил Украины (ВСУ), который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".— Владимир Петрович, что значат такие заявления солдат ВСУ?— На этот вопрос ответил сам этот военнопленный. Он представился по полной форме, назвав себя по имени. Пояснил, как был призван на военную службу и в каком подразделении ВСУ воевал до настоящего времени.Он также поведал, что под термином "геноцид украинских военнослужащих" со стороны нынешнего украинского военно-политического руководства он понимает два существенных преступления, которые имеют крайне негативные проявления как с точки отношения киевского режима к своим солдатам во время ведения боевых действий, так и с учетом применения гражданского гуманитарного права.Этот военнопленный пожаловался, что часто солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо с весьма ограниченным. Не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то под нее не выделяют соответствующие людские и военно-технические средства.Не указываются наиболее оптимальные пути отхода с занимаемых позиций в случае активного наступления Вооруженных Сил России (ВС РФ). Все это приводит к большим потерям среди украинских военнослужащих в зоне боевого соприкосновения.Может, кому их жаль. Но они пришли с оружием в руках. Сначала на Донбасс в 2014 году, а затем позднее на территорию России. Как агрессоры, как враги.Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что им не дают нормального питания на линии фронта, хорошую одежду и обувь. Часто вообще лишают их нормальной еды и периодичности ее приготовления. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены.Военнопленный решительно заявил российским следователям, что не собирается возвращаться на Украину, которая не заботится ни о своих военных, ни о своих гражданских лицах.— Зачем Зеленский утилизирует своих и чужих военнослужащих? Получается враг украинского народа не Россия (как им позиционируют), а украинское командование и президент? Все ли украинцы это понимают?— Зеленскому наплевать на то, сколько еще погибнет или получит ранения мирных граждан на территории Украины (которую киевский режим пока считает своей) и в приграничных районах России — и этнических украинцев, и этнических русских.Зеленский и его подручные учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а именно использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры. Учат сражаться с маленькими детьми, безоружными женщинами и глубокими стариками.Этими жертвами милитаристский диктатор Зеленский пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и в мира в целом. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось.— Означают ли такие высказывания среди украинских солдат, что в ВСУ зреют настроения против киевского режима? Залужного сняли, Сырского не воспринимают серьёзно, военкомов зверски убивают на Украине, чтобы не идти на смерть на фронт. Возможно, в стране зреет гражданский бунт?— Означает. И еще как! Практически все солдаты ВСУ, сдаются сами или попадают к нам в плен (или индивидуально, или коллективно) в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России. То есть они осознанно сдаются целыми воинскими подразделениями, да еще и под видеозапись с соответствующими обращениями, заявляют о неуважении преступной киевской хунты и к солдатам, и к обычным людям.Что касается возможного бунта, о котором вы говорите, или даже гражданского неповиновения, то мне представляется, что этого на данном этапе не произойдет. Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы нынешней антинародной и антинациональной кликой.— Офицеры ВСУ жалуются, что призывники "стары, больны" и не хотят воевать, на днях написало издание The New York Times. По их данным, из 200 украинских солдат, поступивших в одну из бригад, лишь 25 человек проявили желание идти на фронт. Означает ли это, что официальная укросистема призыва не функциональна?— Эта призывная модель скопирована с гитлеровских наставлений в период агонии верхушки гитлеровского режима перед его бесславным концом в период окончания Второй мировой и нашей Великой Отечественной войны — в конце-концов на виселицах. Когда подростков затаскивали в "гитлерюгенд", а стариков и инвалидов в "фольксштурм".Эта система не только не функциональна. Она по своим сценам и методам захвата "призывников" отвратительна и антигуманна и не приведет к укреплению украинского духа на полях сражений. Она поспособствует деморализации украинской армии, которая однажды может поднять оружие против своих жестоких, ультранационалистических насильников и тиранов, полностью утративших чувство реальности.— Как использовать подобные заявления военнопленных ВСУ во благо?— Широко использовать такие заявления. В Первую мировую войну был лозунг "Отнять у Антанты ее солдат". Не насилием. А путем кропотливой и умной разъяснительной работы.Нам ничто не мешает активизировать такую деятельность не только на украинском, но и на других языках, на которых говорят иноземные наемники, воюющие на Украине за низменные интересы.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20240309/1053793298.html

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Анна Черкасова

интервью, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, россия, украина, киев, всу, мобилизация, военнопленные, нацисты, адольф гитлер, великая отечественная война, гражданская война