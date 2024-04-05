Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО - 05.04.2024 Украина.ру
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Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО
Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО - 05.04.2024 Украина.ру
Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО
В четверг ситуация в Часов Яре была "самая сложная" за всё время военных действий за счёт того, что армия России усилила наступление на западе от Артёмовска. Об этом сообщил назначенный Банковой глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передаёт украинское издание "Обозреватель"
2024-04-05T00:01
2024-04-05T00:02
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спецоперация
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Чаус также подчеркнул, что ситуация с каждым днём становится всё сложнее и абсолютно все "чувствуют", что ВС РФ усиливают наступление. В четверг в городе работал только один магазин, но "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно, заверил глава администрации. По его словам, остаётся сложным вопрос с водой: имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан, а доставка усложнена. Ранее один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал Украина.ру, в чём основные трудности взятия Часова Яра. Напомним, освобождение Часов Яра необходимо для продвижения российской армии на севере ДНР.
https://ukraina.ru/20240401/1054196533.html
часов яр
артемовск
россия
днр
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новости, часов яр, артемовск, россия, сво, всу, спецоперация, днр, донецкая народная республика
Новости, Часов Яр, Артемовск, Россия, СВО, ВСУ, Спецоперация, ДНР, Донецкая Народная Республика

Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО

00:01 05.04.2024 (обновлено: 00:02 05.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
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В четверг ситуация в Часов Яре была "самая сложная" за всё время военных действий за счёт того, что армия России усилила наступление на западе от Артёмовска. Об этом сообщил назначенный Банковой глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передаёт украинское издание "Обозреватель"

"Сегодняшняя ситуация за всё время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и повреждённого жилья", – указал он.

Чаус также подчеркнул, что ситуация с каждым днём становится всё сложнее и абсолютно все "чувствуют", что ВС РФ усиливают наступление.
В четверг в городе работал только один магазин, но "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно, заверил глава администрации. По его словам, остаётся сложным вопрос с водой: имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан, а доставка усложнена.
Ранее один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал Украина.ру, в чём основные трудности взятия Часова Яра.
Напомним, освобождение Часов Яра необходимо для продвижения российской армии на севере ДНР.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 04:20
"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов ЯрУ артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиЧасов ЯрАртемовскРоссияСВОВСУСпецоперацияДНРДонецкая Народная Республика
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО
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