https://ukraina.ru/20240405/1054318524.html

Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО

Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО - 05.04.2024 Украина.ру

Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО

В четверг ситуация в Часов Яре была "самая сложная" за всё время военных действий за счёт того, что армия России усилила наступление на западе от Артёмовска. Об этом сообщил назначенный Банковой глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передаёт украинское издание "Обозреватель"

2024-04-05T00:01

2024-04-05T00:01

2024-04-05T00:02

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Чаус также подчеркнул, что ситуация с каждым днём становится всё сложнее и абсолютно все "чувствуют", что ВС РФ усиливают наступление. В четверг в городе работал только один магазин, но "базовые потребности" горожан обеспечиваются точечно, заверил глава администрации. По его словам, остаётся сложным вопрос с водой: имеющаяся скважина не может обеспечить всех горожан, а доставка усложнена. Ранее один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал Украина.ру, в чём основные трудности взятия Часова Яра. Напомним, освобождение Часов Яра необходимо для продвижения российской армии на севере ДНР.

https://ukraina.ru/20240401/1054196533.html

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артемовск

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новости, часов яр, артемовск, россия, сво, всу, спецоперация, днр, донецкая народная республика