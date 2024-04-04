Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр
16:52 04.04.2024 (обновлено: 17:50 04.04.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра
В последние недели внимание всех тех, кто следит за ситуацией на Донбасском фронте, приковано к Часову Яру, небольшому городку, находящемуся на западе от Бахмута. Российские подразделения, взяв важные высоты, подошли к этому населенному пункту на расстояние 500 метров.
2 апреля, 03:40Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"Село Красное, которое взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда подразделениям надо подниматься к наверх к Часов Яру. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это естественная линия обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Никто не сомневается в том, что в течение ближайшего времени начнутся бои непосредственно за Часов Яр.
Мы неоднократно писали о том, почему освобождение городка так важно для продвижения российской армии на севере ДНР. Прежде всего, после его падения открывается путь на Константиновку, взятие которой, в свою очередь, открывает путь на Краматорско-Славянскую агломерацию.
Командир с позывным "Курц" рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра. По его мнению, их два.
"Прежде всего, это канал "Северский Донец – Донбасс". Он проходит между Бахмутом и Часовым Яром. Это очень серьезное водное препятствие. Ширина водной поверхности в тех местах от 30 до 40 метров, глубина от шести метров и глубже. Поэтому, чтобы форсировать канал, нужны понтонные переправы и плавсредства. Учитывая, что при их наведении они сразу же станут видны ВСУ благодаря беспилотникам, их моментально начнет уничтожать украинская артиллерия, "Хаймарсы" и FPV-дроны.
При этом надо понимать, что сам по себе канал – это очень серьезное препятствие. Он находится на высоте 220–230 метров, в то время как мы на высоте 130/160/170 метров. Просто рельеф местности в этих местах сложный – возвышенности сменяются низинами. Обороняющиеся украинцы находятся в Часовом Яре в лучшем положении, чем мы во время наступления. Численность украинского гарнизона неизвестна.
1 апреля, 04:20"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов ЯрУ артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Надо помнить, что подходы к каналу заминированы. Очень большие минные поля", – рассказал Курц.
Вторая трудность, по его словам, это серьезные укрепления в самом городе.
"Прежде всего, там еще с советских времен есть хорошо защищенный бункер, сделанный на случай ядерной войны. Там сейчас находится командование часов-ярского гарнизона. Никакими ФАБами их сейчас уничтожить нельзя. Город превращен в самую настоящую крепость. Огневые позиции оборудованы в каждом строении, всё в бетоне и траншеях. Как говорится, без ФАБов ничего не получится. Правда, наша авиация работает по выявленным украинским позициям уже 1,5–2 месяца. Когда едешь в этих местах, там все дымит от ФАБов. Постоянно наша штурмовая авиация по два самолета летит в сторону Часова Яра… Поверьте, там все гудит от взрывов", – сообщил Курц.
1 апреля, 04:10"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов ЯромСейчас противник уже раздергивает бригады, чтобы удержать фронт на всех участках. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Когда начнется непосредственное наступление на город, а главное, когда тот падет, наш собеседник сказать не может.
"Не верьте никаким прогнозам относительно освобождения города. Все прогнозы сегодня будут чистой отсебятиной, ни на чем не основанной", – не сомневается Курц.