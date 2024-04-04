https://ukraina.ru/20240404/1054306657.html

Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр

Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр - 04.04.2024 Украина.ру

Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр

Один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра

2024-04-04T16:52

2024-04-04T16:52

2024-04-04T17:50

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина.ру

александр чаленко

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В последние недели внимание всех тех, кто следит за ситуацией на Донбасском фронте, приковано к Часову Яру, небольшому городку, находящемуся на западе от Бахмута. Российские подразделения, взяв важные высоты, подошли к этому населенному пункту на расстояние 500 метров.Никто не сомневается в том, что в течение ближайшего времени начнутся бои непосредственно за Часов Яр.Мы неоднократно писали о том, почему освобождение городка так важно для продвижения российской армии на севере ДНР. Прежде всего, после его падения открывается путь на Константиновку, взятие которой, в свою очередь, открывает путь на Краматорско-Славянскую агломерацию. Командир с позывным "Курц" рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра. По его мнению, их два."Прежде всего, это канал "Северский Донец – Донбасс". Он проходит между Бахмутом и Часовым Яром. Это очень серьезное водное препятствие. Ширина водной поверхности в тех местах от 30 до 40 метров, глубина от шести метров и глубже. Поэтому, чтобы форсировать канал, нужны понтонные переправы и плавсредства. Учитывая, что при их наведении они сразу же станут видны ВСУ благодаря беспилотникам, их моментально начнет уничтожать украинская артиллерия, "Хаймарсы" и FPV-дроны.При этом надо понимать, что сам по себе канал – это очень серьезное препятствие. Он находится на высоте 220–230 метров, в то время как мы на высоте 130/160/170 метров. Просто рельеф местности в этих местах сложный – возвышенности сменяются низинами. Обороняющиеся украинцы находятся в Часовом Яре в лучшем положении, чем мы во время наступления. Численность украинского гарнизона неизвестна.Надо помнить, что подходы к каналу заминированы. Очень большие минные поля", – рассказал Курц.Вторая трудность, по его словам, это серьезные укрепления в самом городе.Когда начнется непосредственное наступление на город, а главное, когда тот падет, наш собеседник сказать не может."Не верьте никаким прогнозам относительно освобождения города. Все прогнозы сегодня будут чистой отсебятиной, ни на чем не основанной", – не сомневается Курц.

https://ukraina.ru/20240402/1054246391.html

https://ukraina.ru/20240401/1054196533.html

https://ukraina.ru/20240401/1054208950.html

часов яр

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко