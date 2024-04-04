Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр - 04.04.2024 Украина.ру
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Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр
Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр - 04.04.2024 Украина.ру
Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр
Один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра
2024-04-04T16:52
2024-04-04T17:50
эксклюзив
сво
спецоперация
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина.ру
александр чаленко
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В последние недели внимание всех тех, кто следит за ситуацией на Донбасском фронте, приковано к Часову Яру, небольшому городку, находящемуся на западе от Бахмута. Российские подразделения, взяв важные высоты, подошли к этому населенному пункту на расстояние 500 метров.Никто не сомневается в том, что в течение ближайшего времени начнутся бои непосредственно за Часов Яр.Мы неоднократно писали о том, почему освобождение городка так важно для продвижения российской армии на севере ДНР. Прежде всего, после его падения открывается путь на Константиновку, взятие которой, в свою очередь, открывает путь на Краматорско-Славянскую агломерацию. Командир с позывным "Курц" рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра. По его мнению, их два."Прежде всего, это канал "Северский Донец – Донбасс". Он проходит между Бахмутом и Часовым Яром. Это очень серьезное водное препятствие. Ширина водной поверхности в тех местах от 30 до 40 метров, глубина от шести метров и глубже. Поэтому, чтобы форсировать канал, нужны понтонные переправы и плавсредства. Учитывая, что при их наведении они сразу же станут видны ВСУ благодаря беспилотникам, их моментально начнет уничтожать украинская артиллерия, "Хаймарсы" и FPV-дроны.При этом надо понимать, что сам по себе канал – это очень серьезное препятствие. Он находится на высоте 220–230 метров, в то время как мы на высоте 130/160/170 метров. Просто рельеф местности в этих местах сложный – возвышенности сменяются низинами. Обороняющиеся украинцы находятся в Часовом Яре в лучшем положении, чем мы во время наступления. Численность украинского гарнизона неизвестна.Надо помнить, что подходы к каналу заминированы. Очень большие минные поля", – рассказал Курц.Вторая трудность, по его словам, это серьезные укрепления в самом городе.Когда начнется непосредственное наступление на город, а главное, когда тот падет, наш собеседник сказать не может."Не верьте никаким прогнозам относительно освобождения города. Все прогнозы сегодня будут чистой отсебятиной, ни на чем не основанной", – не сомневается Курц.
https://ukraina.ru/20240402/1054246391.html
https://ukraina.ru/20240401/1054196533.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Александр Чаленко

Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр

16:52 04.04.2024 (обновлено: 17:50 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра
В последние недели внимание всех тех, кто следит за ситуацией на Донбасском фронте, приковано к Часову Яру, небольшому городку, находящемуся на западе от Бахмута. Российские подразделения, взяв важные высоты, подошли к этому населенному пункту на расстояние 500 метров.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 03:40
Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"Село Красное, которое взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда подразделениям надо подниматься к наверх к Часов Яру. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это естественная линия обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Никто не сомневается в том, что в течение ближайшего времени начнутся бои непосредственно за Часов Яр.
Мы неоднократно писали о том, почему освобождение городка так важно для продвижения российской армии на севере ДНР. Прежде всего, после его падения открывается путь на Константиновку, взятие которой, в свою очередь, открывает путь на Краматорско-Славянскую агломерацию.
Командир с позывным "Курц" рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра. По его мнению, их два.
"Прежде всего, это канал "Северский Донец – Донбасс". Он проходит между Бахмутом и Часовым Яром. Это очень серьезное водное препятствие. Ширина водной поверхности в тех местах от 30 до 40 метров, глубина от шести метров и глубже. Поэтому, чтобы форсировать канал, нужны понтонные переправы и плавсредства. Учитывая, что при их наведении они сразу же станут видны ВСУ благодаря беспилотникам, их моментально начнет уничтожать украинская артиллерия, "Хаймарсы" и FPV-дроны.
При этом надо понимать, что сам по себе канал – это очень серьезное препятствие. Он находится на высоте 220–230 метров, в то время как мы на высоте 130/160/170 метров. Просто рельеф местности в этих местах сложный – возвышенности сменяются низинами. Обороняющиеся украинцы находятся в Часовом Яре в лучшем положении, чем мы во время наступления. Численность украинского гарнизона неизвестна.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 04:20
"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов ЯрУ артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Надо помнить, что подходы к каналу заминированы. Очень большие минные поля", – рассказал Курц.
Вторая трудность, по его словам, это серьезные укрепления в самом городе.

"Прежде всего, там еще с советских времен есть хорошо защищенный бункер, сделанный на случай ядерной войны. Там сейчас находится командование часов-ярского гарнизона. Никакими ФАБами их сейчас уничтожить нельзя. Город превращен в самую настоящую крепость. Огневые позиции оборудованы в каждом строении, всё в бетоне и траншеях. Как говорится, без ФАБов ничего не получится. Правда, наша авиация работает по выявленным украинским позициям уже 1,5–2 месяца. Когда едешь в этих местах, там все дымит от ФАБов. Постоянно наша штурмовая авиация по два самолета летит в сторону Часова Яра… Поверьте, там все гудит от взрывов", – сообщил Курц.

ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 04:10
"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов ЯромСейчас противник уже раздергивает бригады, чтобы удержать фронт на всех участках. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Когда начнется непосредственное наступление на город, а главное, когда тот падет, наш собеседник сказать не может.
"Не верьте никаким прогнозам относительно освобождения города. Все прогнозы сегодня будут чистой отсебятиной, ни на чем не основанной", – не сомневается Курц.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина.руАлександр Чаленко
 
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