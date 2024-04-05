https://ukraina.ru/20240405/1054311789.html
"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами
"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами - 05.04.2024 Украина.ру
"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами
Чтобы взять под контроль Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, России потребуются большие силы. Нужны не только войска, которые пройдут вперед, но и Росгвардия с подразделениями зачистки и контроля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T03:50
2024-04-05T03:50
2024-04-05T03:50
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сумы
илья мощанский
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Сейчас на фронте сменяется калейдоскоп разных событий, которые пока трудно свести в единое целое. По словам противника, ВС РФ насыщают войсками оперативную группу "Запад", которая отвечает за ЛНР и Харьковскую область. В Сумской области ВСУ активно строят оборонительные линии, рассказал аналитик.Сумская область – это леса, ВСУ спрячут там технику. Сейчас Запад опять стал поставлять им гранатометы как в 2022 году. Противник собирается засесть в лесах, чтобы мелкими диверсионными группами нанести большие потери, добавил специалист.Украинские обыватели же не думают, что это результат попытки прорыва границы и обстрелов Белгорода. Местные жители на Украине думают только о своем курятнике и о своем свинарнике. Они рассуждают так: "Русские ракеты побили мне огород, я теперь их ненавижу", указал эксперт.Надо понимать все риски, если летом ВС РФ пойдут на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Тогда войска дошли до Броваров, но не смогли удержать коммуникации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html
киев
сумы
чернигов
харьков
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харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, сумы, илья мощанский, всу, чернигов, харьков, белгород, наступление, росгвардия, харьковская область, сумская область
Новости, Киев, Сумы, Илья Мощанский, ВСУ, Чернигов, Харьков, Белгород, наступление, Росгвардия, Харьковская область, Сумская область
"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами
Чтобы взять под контроль Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, России потребуются большие силы. Нужны не только войска, которые пройдут вперед, но и Росгвардия с подразделениями зачистки и контроля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас на фронте сменяется калейдоскоп разных событий, которые пока трудно свести в единое целое. По словам противника, ВС РФ насыщают войсками оперативную группу "Запад", которая отвечает за ЛНР и Харьковскую область. В Сумской области ВСУ активно строят оборонительные линии, рассказал аналитик.
Сумская область – это леса, ВСУ спрячут там технику. Сейчас Запад опять стал поставлять им гранатометы как в 2022 году. Противник собирается засесть в лесах, чтобы мелкими диверсионными группами нанести большие потери, добавил специалист.
"Чтобы взять под контроль Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, нам нужны большие силы. Нужны не только силы, которые пройдут вперед, но и Росгвардия с подразделениями зачистки и контроля. Мы же зайдем на территорию с враждебным населением, которая обрабатывалась единым телемарафоном и прочими достижениями киевской пропаганды", - отметил Мощанский.
Украинские обыватели же не думают, что это результат попытки прорыва границы и обстрелов Белгорода. Местные жители на Украине думают только о своем курятнике и о своем свинарнике. Они рассуждают так: "Русские ракеты побили мне огород, я теперь их ненавижу", указал эксперт.
Надо понимать все риски, если летом ВС РФ пойдут на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Тогда войска дошли до Броваров, но не смогли удержать коммуникации, заключил собеседник издания.