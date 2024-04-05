https://ukraina.ru/20240405/1054311789.html

"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами

"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами - 05.04.2024 Украина.ру

"Думают только про свой свинарник": эксперт объяснил, нужно ли идти на Киев, пока ВСУ засели под Сумами

Чтобы взять под контроль Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, России потребуются большие силы. Нужны не только войска, которые пройдут вперед, но и Росгвардия с подразделениями зачистки и контроля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T03:50

2024-04-05T03:50

2024-04-05T03:50

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сумы

илья мощанский

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наступление

росгвардия

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Сейчас на фронте сменяется калейдоскоп разных событий, которые пока трудно свести в единое целое. По словам противника, ВС РФ насыщают войсками оперативную группу "Запад", которая отвечает за ЛНР и Харьковскую область. В Сумской области ВСУ активно строят оборонительные линии, рассказал аналитик.Сумская область – это леса, ВСУ спрячут там технику. Сейчас Запад опять стал поставлять им гранатометы как в 2022 году. Противник собирается засесть в лесах, чтобы мелкими диверсионными группами нанести большие потери, добавил специалист.Украинские обыватели же не думают, что это результат попытки прорыва границы и обстрелов Белгорода. Местные жители на Украине думают только о своем курятнике и о своем свинарнике. Они рассуждают так: "Русские ракеты побили мне огород, я теперь их ненавижу", указал эксперт.Надо понимать все риски, если летом ВС РФ пойдут на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Тогда войска дошли до Броваров, но не смогли удержать коммуникации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html

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чернигов

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новости, киев, сумы, илья мощанский, всу, чернигов, харьков, белгород, наступление, росгвардия, харьковская область, сумская область