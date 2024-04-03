https://ukraina.ru/20240403/1054268461.html

Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие

Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие - 03.04.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие

Надо понимать все риски, если мы летом полезем на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Дойти-то мы дошли до Бровар, но не смогли коммуникации удержать. Партизанили фашисты разные против нас

2024-04-03T06:00

2024-04-03T06:00

2024-04-03T06:00

интервью

всу

россия

авдеевка

запорожье

харьков

днепр

артиллерия

авиация

сво

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Я бы побоялся это снова затевать. Но какую-то ограниченную операцию в Харьковской области провести можно. Надо вернуть территорию, где люди знают, что русские – не звери, которые на ночь едят младенцев, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее некоторые наблюдатели пришли к выводу, что Авдеевская операция, за которую генерал Мордвичев получил "Героя России", окончательно закончилась со взятием Ласточкино, Орловки и Тоненького, когда ВСУ были вынуждены выстроить оборону по рубежу небольшого ручья в районе Бердычей и Орловки. Теперь, по их словам, чтобы отодвинуть фронт от Донецка, ВС РФ нужно готовить новую операцию.- Илья Борисович, при каких условиях мы можем обсудить контуры этой будущей операции?- Активная фаза Авдеевской наступательной операции началась еще перед новым годом, когда мы стали резко насыщать театр военных действий войсками. Мы одержали в ней победу за счет трехкратного превосходства в силах, введенных в бой в совершенно правильный момент, когда украинская оборона там затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии.Если раньше он был нам опасен, то теперь он стал нашим полезным идиотом. Пусть себе спокойно гуляет.Войска наступают там уже три месяца. Это уже моральный предел человеческих ресурсов. Но они продолжают двигаться на северо-запад и запад.С нашей стороны там работает оперативная группа "Центр" в составе двух армий (по факту это не две армии времен Великой Отечественной войны, а корпус). Мы потихоньку грызем оборону ВСУ, но никакого рывка до Карловки, как об этом писал наш верховный диван, не произошло. В степь донецкую мы не вышли. Мы продвинулись только до первой линии обороны противника в этих селах.Можно сколько угодно ругать Сырского, но он более академичен, чем Залужный. Залужный в основном занимался политикой и общей стратегией. Я так и не заметил его непосредственного управления войсками. Зато Сырский в советском стиле ведет оборонительную операцию. Его называют мясником. Но разве у него много техники? Одна 47-я бригада, у которой техника периодически сгорает.- Мы уже устали подбитые "Абрамсы" считать.- Мы подбили шесть таких танков. Но и наши танки горят. Просто мы это не публикуем.Всю эту линию к северо-западу и западу от Авдеевки обороняют пять-шесть украинских механизированных бригад. У нас там в двух армиях по три бригады и две бригады ГРУ, которые занимаются истреблением "Абрамсов", и еще несколько бригад.В целом там получается шесть украинских против российских 12 бригад. А нам нужно превосходить противника минимум в три раза (хотя бы 18 против шести), чтобы было продвижение. Это железобетонный закон войны, который нельзя обойти. Но нас все равно больше. Вот мы и прогрызаем их оборону то в одном, то в другом месте. Только даже если мы выйдем на оперативный простор на 5 километров, то упремся в следующую оборонительную линию.Так что на Авдеевском направлении всем всё ясно. Это как в шахматах. Е-2 – Е4 и "конем ходи". Наше дальнейшее наступление тут приведет только к неоправданным потерям, потому что личный состав наступающих всегда теряет больше, чем личный состав обороняющихся.- Более того, говорят, что ВСУ нас специально заманивают в эту донецкую степь, чтобы перестрелять из FPV-дронов.- Трудно предсказать мысли киевского режима. Сейчас их общая стратегия сводится к тому, чтобы уступить России как можно меньше территории до прихода к власти в США новой администрации, которая скажет им или сдаваться, или продолжать войну.Мы же продолжим позиционную борьбу. Во-первых, сейчас распутица. Во-вторых, у нас нет количества дивизий и корпусов для "10 путинских ударов", которые бы растянули фронт ВСУ и заставили бы бежать. Поставки им, несмотря на бессмысленный и беспощадный польский бунт, все равно поступают. В тылу у противника тоже все в порядке. Раз тыл под контролем, то и армия сражается.Повторюсь, на Авдеевском направлении все совершенно ясно. Надо дозачистить несколько населенных пунктов и останавливаться. Надо дать отдохнуть личному составу.- Какие именно населенные пункты нам надо дозачистить?- Сейчас продолжается великая битва за Бердычи. Если мы показываем подбитые "Абрамсы", значит, ВСУ контратакуют. Если противник показывает подбитые Т-90М "Прорыв", значит, мы контратакуем. Мы хотим чуть-чуть продвинутся к Очеретино, чтобы не дать врагу рвануть к Коксохиму и как в случае с Артемовском три месяца вещать, что они там якобы дачи контролируют.Повторюсь, надо выбить ВСУ из спорных населенных пунктов и перейти к обороне.После взятия Авдеевки у нас наступило воодушевление как после победы под Сталинградом, когда мы на всех участках в феврале 1942 года кинулись везде наступать, но ничего не добились. Мы на Запорожском направлении с танками Т-54 атаковали, и заняли только центр Работино. Пол села за нами, полсела за противником, перешли к обороне.- А почему мы с флангов не можем этот выступ срезать?- ВСУ же не дураки. Они там все заминировали. Мы попробовали ударить напрямик, потому что они оттуда наступали и у них не было минных полей. Противник не убежал. И теперь район Работино передали Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр".- Что он там может предпринять экстраординарного?- Да ничего. Он просто попробует ВСУ оттуда немного выпихнуть.Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет и можно будет распределить новые резервы. Пока же наше командование пытается всячески срезать всяческие вклинения Украины. Потому что такие вклинения при такой сложной конфигурации фронта требуют дополнительных сил. А когда линия фронта выравнивается, высвобождаются несколько полков или дивизий. Противнику это тоже было бы выгодно. Но он не бросает эти развалины. Плачет, колется, но ест кактус.- Я насчитал три таких крупных вклинения: Северск, Дзержинск, Угледар. Как мы с ними справимся?- Северск трудно взять. У нас на этом направлении были самые крупные потери, когда в мае 2022 года в районе Белогоровки 74-я бригада ВСУ утопила на переправе 100 наших единиц бронетехники. Там трудно воевать: с одной стороны – Северский Донец, с другой – высоты.Идея нашего командования состоит в том, чтобы так его обогнуть, что противник сам будет вынужден вывести войска из этого мешка. Насколько это удастся, будет понятно через пару месяцев.Мы сейчас продвигаемся в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее – Часов Яр, где мы тоже грызем противника.- Вроде бы неплохо подгрызаем его в битве за высоты.- Неплохо-то неплохо. Но главное сейчас для нас – не угробить резервы в боях за избушку лесника. У нас же армия контрактная. У Украины тоже есть проблема с людьми. Почему они никак не примут закон о мобилизации? Потому что ждут денег от дяди Сэма. Такое большое войско мобилизовать трудно. А мы вообще не сможем найти такое количество людей за такое короткое время. Зато людей можем сточить и летом будем наступать.Какая у нас раньше была проблема? Раньше ВСУ на уровне "взвод-рота-батальон" были более умелыми. Они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. У них были более опытные артиллеристы. Они нас переигрывали на низовом уровне. Сейчас мы эту армию перебили. И наши командиры низового уровня научились прилично наступать. Нам надо нарастить личный состав, и мы их подвинем. Кроме того, мы усилились в технике.Сейчас мы имеем дело с калейдоскопом разных событий, которые пока трудно свести в единое целое. Противник говорит, что мы насыщаем войсками оперативную группу "Запад", которая отвечает за ЛНР и Харьковскую область. ВСУ в Сумской области активно строят оборонительные линии. Они нас приглашают туда.Сумская область – это леса. Мы же поэтому оттуда убежали. ВСУ спрячут там технику. Запад опять стал поставлять им гранатометы как в 2022 году.- А "Джавелины" им опять поставляют?- "Джавелины" не дают, потому что они циркулями забивали гвозди. Зато Чехия дает им РПГ-75 в массовом порядке. ВСУ собираются засесть в лесах, чтобы мелкими диверсионными группами нанести нам непропорционально большие потери.Чтобы взять под контроль Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, нам нужны большие силы. Нужны не только силы, которые пройдут вперед, но и Росгвардия с подразделениями зачистки и контроля. Мы же зайдем на территорию с враждебным населением, которая обрабатывалась единым телемарафоном и прочими достижениями киевской пропаганды. Тем более, что приграничье подвергается нашим массированным ударам в последнее время.Обыватели же не думают, что это результат попытки прорыва границы и обстрелов Белгорода. Обыватели думают только о своем курятнике и о своем свинарнике. "Русские ракеты побили мне огород, я теперь их ненавижу". Это просто и очевидно.Надо понимать все риски, если мы летом полезем на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Дойти-то мы дошли до Бровар, но не смогли коммуникации удержать. Партизанили фашисты разные против нас. Я бы побоялся это снова затевать. Но какую-то ограниченную операцию в Харьковской области провести можно. Надо вернуть территорию, где люди знают, что русские – не звери, которые на ночь едят младенцев.Ясно, Украина будет накапливать силы на юге. Она видит, что тот же флот наше слабое место, и пытается по нему работать. Хотя вчера британские СМИ показали снимок, как мы базу в Новороссийске превратили в Константинополь. Только вместо волшебной цепи вход в гавань преграждают четыре баржи. Открываются – выходят корабли – закрываются. Я правда не понимаю, почему этого нельзя было сделать раньше. К тому же, мы заняли у сухопутных войск вертолеты, которые патрулируют водное пространство в поисках морских дронов. Похоже, для этого нужно было поменять все руководство ВМФ, чтобы мы перестали наступать на те же грабли.От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. И Днепровскую флотилию мы уже создали.- Многие эксперты сходятся во мнении, что она будет осуществлять ракетные удары, а десантов Ольшанского не будет.- Да. Кроме того, им передают 130-мм самоходки "Берег", которые могут быстро стрелять по кораблям. По наземным целям они тоже стрелять могут. Катера им тоже дают.- На Херсон идем?- Нет. Основная нагрузка ляжет на Теплинского, потому что Крынки до сих пор не зачищены. ВСУ сидят где-то там. Может быть, они уже там записаны в Красную книгу, но они есть.- А зачем вообще тратить на Крынки столько сил, если мы Херсон не собираемся брать?- Чтобы ВСУ понимали, что для нас нет проблем с форсированием Днепра и что мы сможем удержать плацдарм.Более того, Франция передает Украине свои старые БТРы VAB. А все французское оказывается в украинской морской пехоте. Их 30-й корпус морпехов отведен в тыл (в Крынках отстреливается тероборона). У него есть плавающие танки и бронетранспортёры. Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, ясное дело, что они полезут где-то в низовье Днепра. Я не думаю, что они далеко дойдут. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон.Это может произойти, если мы не обрушим фронт где-то в другом месте. А для этого надо соотносить возможности нашей группировки с возможностями противника.Если говорить о нашем масштабном наступлении, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что мы можем прикрыть одним фланг Днепром и потому что это степная зона. Там мы сможем хорошо использовать нашу авиацию. Даже если Украине дадут 20 F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. А мы можем воспользоваться нашим преимуществом в планирующих бомбах. Да и группировкам "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание.В Донбассе у нас работают "Юг" и "Центр". Это уже бывалые ветераны. Их уже ничего не берет. Да и в Донбассе мы за все время СВО не потерпели ни одного поражения. Мы там всегда наступаем, за нас население, за нас логистика, за нас артиллерия. Но авиацию нельзя применять в полной мере в урбанизированной застройке. Зато мы можем поддержать ею наши наступающие группировки на открытых пространствах.- Вы думаете, что будет как в фильмах про войну, когда ковровые бомбардировки сметают окопы противника?- Иногда так уже было. Наша авиация все выбамбливала, поскольку артиллерии у нас недостаточно. Где "Коалиция"? Да там же, где и "Мальва". Где-то там.С другой стороны, в артиллерии мы провели стандартизацию. Основа наших мотострелковых бригад "Мста-Б". У нас 400 таких стволов. Их легко эксплуатировать и их невидно. Это как "М-777". Замаскировал и невидно ее. Тем более, в ней одно железо и немножко резины. Даже если в нее что-то попадет, это легко можно починить. Были бы современные снаряды, было бы идеально. Все остальное – есть.А "Мсту-С" отвели в тыл и к чему-то готовят. В основном она хороша для быстрого прорыва. Она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Но в позиционной войне лучше "Мста-Б", потому что она ниже и проще в эксплуатации.Так мы и будем наступать при поддержке авиации и артиллерии. Если мы подойдем к Запорожью на 30 километров, это будет хороший медийный шаг. Это сразу ощутит на себе часть украинского населения, которая предана киевскому режиму.Второй вариант наступления – подойти к Харькову.- Тогда надо брать Волчанск и Богодухов. Мы готовы к этому?- Готовы. Нельзя допускать, чтобы Белгород превратился в Донецк. Только в Сумскую область я бы не полез. Нет для этого у нас возможностей. Если бы у меня была трехмиллионная армия, я бы пошел на Киев. А если бы пятимиллионная армия – сразу на Львов. Я за то, чтобы всю Украину познакомить с Русским миром. Но я исхожу из того, что у нас есть.Если мы подойдем к Харькову вплотную, это породит кризис электроэнергии.Сейчас харьковчане уже уезжают. Но где-то 30-40% населения города электричеством обеспечено. Сколько мы колотим, но свет выключают только в Харькове и Кривом Роге (по родине Зеленского периодически прилетает в воспитательных целях). Больше длительных отключений нигде нет. Я население должно разлюбить их фюрера по одной причине – когда они останутся без света хотя бы на десять дней, чтобы они не смогли зарядить ноутбук и выйти в интернет. У них начнется кризис, и они просто забьют Зеленского этими ноутбуками.С другой стороны, в наших ударах по энергетике тоже есть плюс. Запад начал выдавливать тех украинцев, которые сели на пособие и не хотят работать. А эти удары препятствуют притоку населения, который бы позволил запустить промышленность и отправить на фронт больше людей.Резюмирую. Пока на фронте не происходит ничего такого, что заставило бы киевский режим нервничать. Наши танковые колонны не идут на Киев через Сумскую область. Украина все время крутится вокруг идеи, что армия России много не возьмет, потому что у нее в зоне СВО всего 500 тысяч штыков. Надеюсь, мы все же сможем предпринять что-то, что заставит их почесать экибастуз.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20240402/1054252592.html

https://ukraina.ru/20240330/1054200431.html

https://ukraina.ru/20240328/1054152447.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, запорожье, харьков, днепр, артиллерия, авиация, сво