https://ukraina.ru/20240405/1054307571.html

"ВСУ там все заминировали": Илья Мощанский объяснил, могут ли ВС РФ с флангов срезать Работинский выступ

"ВСУ там все заминировали": Илья Мощанский объяснил, могут ли ВС РФ с флангов срезать Работинский выступ - 05.04.2024 Украина.ру

"ВСУ там все заминировали": Илья Мощанский объяснил, могут ли ВС РФ с флангов срезать Работинский выступ

Сейчас ничего экстраординарного в Работино не будет. ВС РФ просто пробуют немного выпихнуть ВСУ. Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T03:40

2024-04-05T03:40

2024-04-05T03:40

новости

россия

работино

запорожское направление

илья мощанский

всу

наступление

оборона

вс рф

мины

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На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне". Но срезать выступ с флангов проблематично, потому что ВСУ там всё заминировали, рассказал эксперт.Сейчас ничего экстраординарного в Работино не будет. ВС РФ просто пробуют немного выпихнуть ВСУ. Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы, отметил редактор.Пока российское командование пытается всячески срезать попытки вклинения ВСУ. Потому что при сложной конфигурации фронта вклинения требуют дополнительных сил. А когда линия фронта выравнивается, высвобождаются несколько полков или дивизий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html

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работино

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новости, россия, работино, запорожское направление, илья мощанский, всу, наступление, оборона, вс рф, мины, минирование, сво