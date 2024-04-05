"ВСУ там все заминировали": Илья Мощанский объяснил, могут ли ВС РФ с флангов срезать Работинский выступ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Сейчас ничего экстраординарного в Работино не будет. ВС РФ просто пробуют немного выпихнуть ВСУ. Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне". Но срезать выступ с флангов проблематично, потому что ВСУ там всё заминировали, рассказал эксперт.
"Мы попробовали ударить напрямик, потому что они оттуда наступали и у них не было минных полей. Противник не убежал. И теперь район Работино передали [генерал-полковнику Михаилу] Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр", - отметил Мощанский.
Сейчас ничего экстраординарного в Работино не будет. ВС РФ просто пробуют немного выпихнуть ВСУ. Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы, отметил редактор.
Пока российское командование пытается всячески срезать попытки вклинения ВСУ. Потому что при сложной конфигурации фронта вклинения требуют дополнительных сил. А когда линия фронта выравнивается, высвобождаются несколько полков или дивизий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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