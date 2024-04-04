Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны - 04.04.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны
Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны - 04.04.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны
Во время Первой мировой войны проблемы с мотивацией привели к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:30
2024-04-04T03:30
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Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.Прежде всего, необходимо использовать накопленный опыт в плане мотивации личного состава. Во время Великой Отечественной войны обе стороны были глубоко мотивированы, что приводило к серьезным успехам на фронте, добавил он.Кроме того, России нужно использовать опыт работы с местным населением. Сейчас почти полностью отсутствует работа ДРГ. А во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html
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новости, россия, российская империя, всу, вс рф, вов, мотивация, армия, сво, дрг, партизаны, украина
Новости, Россия, Российская империя, ВСУ, ВС РФ, ВОВ, мотивация, Армия, СВО, ДРГ, партизаны, Украина

Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны

03:30 04.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Во время Первой мировой войны проблемы с мотивацией привели к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.
Прежде всего, необходимо использовать накопленный опыт в плане мотивации личного состава. Во время Великой Отечественной войны обе стороны были глубоко мотивированы, что приводило к серьезным успехам на фронте, добавил он.
"В Первой мировой войне с мотивацией были проблемы со всех сторон. Это привело к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Так что мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество", - отметил Залесский.
Кроме того, России нужно использовать опыт работы с местным населением. Сейчас почти полностью отсутствует работа ДРГ. А во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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