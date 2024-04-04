Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны
Во время Первой мировой войны проблемы с мотивацией привели к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.
Прежде всего, необходимо использовать накопленный опыт в плане мотивации личного состава. Во время Великой Отечественной войны обе стороны были глубоко мотивированы, что приводило к серьезным успехам на фронте, добавил он.
"В Первой мировой войне с мотивацией были проблемы со всех сторон. Это привело к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Так что мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество", - отметил Залесский.
Кроме того, России нужно использовать опыт работы с местным населением. Сейчас почти полностью отсутствует работа ДРГ. А во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер, заключил собеседник издания.
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