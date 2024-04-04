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Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны

Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны - 04.04.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как для достижения целей СВО можно использовать опыт Великой Отечественной войны

Во время Первой мировой войны проблемы с мотивацией привели к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T03:30

2024-04-04T03:30

2024-04-04T03:30

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Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.Прежде всего, необходимо использовать накопленный опыт в плане мотивации личного состава. Во время Великой Отечественной войны обе стороны были глубоко мотивированы, что приводило к серьезным успехам на фронте, добавил он.Кроме того, России нужно использовать опыт работы с местным населением. Сейчас почти полностью отсутствует работа ДРГ. А во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html

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новости, россия, российская империя, всу, вс рф, вов, мотивация, армия, сво, дрг, партизаны, украина