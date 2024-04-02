Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника

"Его сын - элита, а ты - мясо": в Сети запустили социальный видеоролик о мобилизации на Украине

В социальном видеоролике рассказали о судьбах простых украинцев и детях местной элиты. Видео разместил 1 апреля телеграм-канал "Легитимный"