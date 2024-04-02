Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о призыве на военную службу в ВСУ с 25 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
"В тексте закона Украины "О военном обязательстве и военной службе" (...)цифры и слова "27-летний возраст" заменить цифрами и словами "25-летний возраст", – говорится в законе.
Кроме этого, Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Туда, как сообщалось ранее, будут вносить информацию обо всех украинцах призывного возраста.
До этого в Министерстве обороны Украины объявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране.