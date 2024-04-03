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Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв

Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв - 03.04.2024 Украина.ру

Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв

Президент Украины Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст, увеличив ресурс на несколько сотен тысяч человек, написал 3 апреля депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале

2024-04-03T12:05

2024-04-03T12:05

2024-04-03T12:05

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон размещён на сайте Верховной Рады. В Министерстве обороны Украины ранее объявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране.Царёв полагает, что подписанием данного закона Зеленский уменьшил шансы на утверждение нового закона о мобилизации.Политик подчеркнул, что в Вооруженные силы Украины и до принятия закона могли мобилизовать украинцев младше 27 лет. При условии, что они были военнообязанными запаса, то есть, например, прошли срочную службу."Просто до войны на эту службу призывали не так много. А вот подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек", - написал Царев.Новый законопроект о мобилизации, который Верховная Рада будет рассматривать на следующей неделе, также подразумевает снижение возраста военнообязанных.По мнению Царева, Зеленский не решался подписывать этот законопроект 10 месяцев, что свидетельствует о его неуверенности в том, что за закон проголосуют в парламенте. "Подобное признание собственной неуверенности пока еще президента, многие колеблющиеся депутаты Рады воспримут как сигнал не поддерживать этот закон", считает он. Помимо этого, Зеленский 2 апреля подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

https://ukraina.ru/20240402/1054266534.html

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новости, украина, олег царев, верховная рада, владимир зеленский, мобилизация, всу, вооруженные силы украины, фронт