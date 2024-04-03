Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв - 03.04.2024 Украина.ру
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Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв
Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв - 03.04.2024 Украина.ру
Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв
Президент Украины Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст, увеличив ресурс на несколько сотен тысяч человек, написал 3 апреля депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале
2024-04-03T12:05
2024-04-03T12:05
новости
украина
олег царев
верховная рада
владимир зеленский
мобилизация
всу
вооруженные силы украины
фронт
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон размещён на сайте Верховной Рады. В Министерстве обороны Украины ранее объявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране.Царёв полагает, что подписанием данного закона Зеленский уменьшил шансы на утверждение нового закона о мобилизации.Политик подчеркнул, что в Вооруженные силы Украины и до принятия закона могли мобилизовать украинцев младше 27 лет. При условии, что они были военнообязанными запаса, то есть, например, прошли срочную службу."Просто до войны на эту службу призывали не так много. А вот подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек", - написал Царев.Новый законопроект о мобилизации, который Верховная Рада будет рассматривать на следующей неделе, также подразумевает снижение возраста военнообязанных.По мнению Царева, Зеленский не решался подписывать этот законопроект 10 месяцев, что свидетельствует о его неуверенности в том, что за закон проголосуют в парламенте. "Подобное признание собственной неуверенности пока еще президента, многие колеблющиеся депутаты Рады воспримут как сигнал не поддерживать этот закон", считает он. Помимо этого, Зеленский 2 апреля подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.
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новости, украина, олег царев, верховная рада, владимир зеленский, мобилизация, всу, вооруженные силы украины, фронт
Новости, Украина, Олег Царев, Верховная Рада, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, фронт

Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек - Царёв

12:05 03.04.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Президент Украины Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст, увеличив ресурс на несколько сотен тысяч человек, написал 3 апреля депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон размещён на сайте Верховной Рады. В Министерстве обороны Украины ранее объявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране.
Царёв полагает, что подписанием данного закона Зеленский уменьшил шансы на утверждение нового закона о мобилизации.
Политик подчеркнул, что в Вооруженные силы Украины и до принятия закона могли мобилизовать украинцев младше 27 лет. При условии, что они были военнообязанными запаса, то есть, например, прошли срочную службу.
"Просто до войны на эту службу призывали не так много. А вот подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек", - написал Царев.
Новый законопроект о мобилизации, который Верховная Рада будет рассматривать на следующей неделе, также подразумевает снижение возраста военнообязанных.
По мнению Царева, Зеленский не решался подписывать этот законопроект 10 месяцев, что свидетельствует о его неуверенности в том, что за закон проголосуют в парламенте. "Подобное признание собственной неуверенности пока еще президента, многие колеблющиеся депутаты Рады воспримут как сигнал не поддерживать этот закон", считает он.
Помимо этого, Зеленский 2 апреля подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Вчера, 18:33
Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывникаПрезидент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о призыве на военную службу в ВСУ с 25 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
 
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