https://ukraina.ru/20240403/1054276781.html

"Привязанная к капельнице" страна, атаки ВСУ, борьба с диверсантами. Главное на Украине на 13:00 3 апреля

"Привязанная к капельнице" страна, атаки ВСУ, борьба с диверсантами. Главное на Украине на 13:00 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру

"Привязанная к капельнице" страна, атаки ВСУ, борьба с диверсантами. Главное на Украине на 13:00 3 апреля

Украина.ру, 03.04.2024

2024-04-03T13:00

2024-04-03T13:00

2024-04-03T13:49

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

киев

владимир зеленский

николай патрушев

вооруженные силы украины

кирилл буданов

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В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения. ВСУ пытаются атаковать территории РФ, это вызвано невозможностью победы на поле боя. В СФ предложили усилить кампанию по информбезопасности в условиях диверсий с УкраиныВысокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи. Об этом сообщила газета Guardian.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) последние недели теряют позиции из-за отсутствия помощи США.Директор ЦРУ Уильям Бернс отмечал, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время не получит боеприпасы от Запада.Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь отмечал, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".В свою очередь газета Politico указывает, что фронт украинских войск обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар."По словам (украинских) офицеров, существует большой риск того, что линия фронта обрушится на том участке, на котором российские генералы решат сосредоточить свое наступление", - говорится в материале.Как отмечает один из неназванных украинских офицеров, на Украине не только военный кризис, но и политический."Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большое наступление примерно в августе, а может быть, и раньше", - приводит издание слова офицера.Агентство "Блумберг" описало настроения союзников Киева в связи с тем, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе наступления смогут прорвать украинскую оборону."Союзники Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины", - указали неназванные чиновники из союзных Украине стран.Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Зверства ВСУУтром в среду украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, с 10:20 по 11:05 ВСУ выпустили в общей сложности еще семь снарядов того же калибра по Макеевке и Петровскому району Донецка.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях против России."Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев.А британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР информировала, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки.По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, есть "большая часть средств для осуществления этой цели".Отмечается, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.Однако, пишет газета, существуют серьезные сомнения по поводу того, способно ли ГУР провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал информацию о намерении украинской стороны атаковать Крымский мост информационным шумом с целью отвлечь внимание от провала ВСУ на фронте."Такие угрозы звучат не в первый раз. Угрозы Крымскому мосту уже традиционно совпадают с провалами ВСУ на фронте и являются попытками отвлечь внимание и создать информационный шум", - сказал Нестеренко.По его словам, украинские террористы надеются, что путем запугивания смогут изменить ход истории. "Цели СВО будут достигнуты, а все террористы понесут ответственность по всей строгости международного права", - заверил депутат.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.Та же газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого написала, что киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна"."Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - говорится в материале.По словам Скибицкого, Киев использует модель НАТО, которая предполагает, что можно достичь значительных результатов путем отбора и уничтожения нескольких важных целей.Борьба с диверсантамиПресс-служба Верховного суда Крыма в среду сообщила о том, что жители полуострова - бывший сотрудник СБУ и его подельник - были осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства.Один из подсудимых с 2001 года до 2008 года проходил службу в СБУ и был обучен минно-взрывному делу, говорится в материалах суда первой инстанции. Он негативно относился к проводимой спецоперации РФ, поддерживал связь с сотрудником СБУ. В феврале 2023 года сотрудник спецслужбы Украины предложил ему найти в Крыму место для тайника для закладки компонентов самодельного взрывного устройства.Оба жителя Крыма выполнили свою часть сговора. Они были задержаны в марте 2023 года, когда изъяли из тайника СВУ замедленного действия и перенесли его в автомобиль. Свою вину оба признали.Симферопольский районный суд Крыма назначил бывшему сотруднику СБУ наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а второму фигуранту по делу - восемь лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей."Адвокаты подали жалобы на приговор. Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляции исключил из осуждения квалифицирующий признак "незаконное хранение взрывных устройств". В связи с чем суд снизил каждому из осужденных основное наказание на два месяца. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений", – сообщили в суде.В среду вице-спикер Совфеда Инна Святенко заявила, что в условиях активизации в соцсетях сообщений с Украины, призывающих россиян участвовать в терактах, необходимо усилить информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности."Социальные сети и мессенджеры буквально атакуют наших подростков предложениями заработать на терактах. Им предлагают взрывать торговые центры и другие объекты массовых посещений людей, совершать диверсии за сотни тысяч рублей. B подавляющем большинстве сообщения приходят с зарегистрированных на Украине аккаунтов. И это не боты. Часто к адресатам обращаются по имени, знают, где они живут, а при молчании начинают угрожать расправой", - отметила Святенко.По ее мнению, важно усилить "информационную кампанию, направленную на повышение грамотности в сфере цифровой и информационной безопасности, причем как детей, так и взрослых". Необходимо привлечь к выработке мер противодействия деструктивному контенту экспертное сообщество, психологов, саму молодежь, которая хорошо разбирается в современных технологиях, добавила политик.Минпросвещения РФ уже выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта, сказала законодатель.Она попросила сенаторов совместно с родительским сообществом, лидерами общественного мнения в регионах и отделениями в регионе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций провести мероприятия по цифровой безопасности и выявлению деструктивного контента.* Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240403/1054272016.html

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https://ukraina.ru/20240402/1054248758.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, владимир зеленский, николай патрушев, вооруженные силы украины, кирилл буданов, сбу, нато