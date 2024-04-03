https://ukraina.ru/20240403/1054275958.html

Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian

Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian - 03.04.2024 Украина.ру

Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост, новую попытку они могут предпринять в первой половине 2024 года, сообщил 3 апреля корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ГУР

2024-04-03T12:34

2024-04-03T12:34

2024-04-03T12:34

новости

россия

украина

германия

владимир зеленский

дмитрий песков

кирилл буданов

the guardian

крымский мост

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048650970_438:510:3172:2048_1920x0_80_0_0_7e65e86920faf4e529716d0b35d808e6.jpg

При этом источник добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Буданов* следует одобренному Зеленским плану по минимизации присутствия России в Черном море.В статье отмечается, что атака, вероятно, будет осуществлена с применением беспилотников.Украинские чиновники отметили, что западное оружие позволило бы Украине быстрее уничтожить мост, и Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетные системы дальнего действия Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок, утверждая, что это равносильно тому, что Германия примет непосредственное участие в войне с Россией, и это опасная эскалация.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Guardian. По его словам, продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от российских спецслужб мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "Враг продолжает свою агрессивную и террористическую политику", резюмировал Песков.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признался, что Украина организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. 17 июля 2023 года киевские власти во второй раз атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала 14-летняя девочка, её родители погибли.*Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240326/1054113948.html

россия

украина

германия

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, дмитрий песков, кирилл буданов, the guardian, крымский мост, теракт