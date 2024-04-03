Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian - 03.04.2024 Украина.ру
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Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian
Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian - 03.04.2024 Украина.ру
Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост, новую попытку они могут предпринять в первой половине 2024 года, сообщил 3 апреля корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ГУР
2024-04-03T12:34
2024-04-03T12:34
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кирилл буданов
the guardian
крымский мост
теракт
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При этом источник добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Буданов* следует одобренному Зеленским плану по минимизации присутствия России в Черном море.В статье отмечается, что атака, вероятно, будет осуществлена с применением беспилотников.Украинские чиновники отметили, что западное оружие позволило бы Украине быстрее уничтожить мост, и Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетные системы дальнего действия Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок, утверждая, что это равносильно тому, что Германия примет непосредственное участие в войне с Россией, и это опасная эскалация.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Guardian. По его словам, продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от российских спецслужб мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "Враг продолжает свою агрессивную и террористическую политику", резюмировал Песков.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признался, что Украина организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. 17 июля 2023 года киевские власти во второй раз атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала 14-летняя девочка, её родители погибли.*Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, дмитрий песков, кирилл буданов, the guardian, крымский мост, теракт
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Кирилл Буданов, The Guardian, Крымский мост, теракт

Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian

12:34 03.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост, новую попытку они могут предпринять в первой половине 2024 года, сообщил 3 апреля корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ГУР

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал один из сотрудников в интервью Guardian.

При этом источник добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Буданов* следует одобренному Зеленским плану по минимизации присутствия России в Черном море.
В статье отмечается, что атака, вероятно, будет осуществлена с применением беспилотников.
Украинские чиновники отметили, что западное оружие позволило бы Украине быстрее уничтожить мост, и Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетные системы дальнего действия Taurus.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок, утверждая, что это равносильно тому, что Германия примет непосредственное участие в войне с Россией, и это опасная эскалация.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Guardian. По его словам, продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от российских спецслужб мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "Враг продолжает свою агрессивную и террористическую политику", резюмировал Песков.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признался, что Украина организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года.
17 июля 2023 года киевские власти во второй раз атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала 14-летняя девочка, её родители погибли.
*Признан в России экстремистом и террористом.
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НовостиРоссияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКирилл БудановThe GuardianКрымский мосттеракт
 
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