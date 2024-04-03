Украинская разведка готовит третий теракт на Крымском мосту - The Guardian
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост, новую попытку они могут предпринять в первой половине 2024 года, сообщил 3 апреля корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ГУР
"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал один из сотрудников в интервью Guardian.
При этом источник добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Буданов* следует одобренному Зеленским плану по минимизации присутствия России в Черном море.
В статье отмечается, что атака, вероятно, будет осуществлена с применением беспилотников.
Украинские чиновники отметили, что западное оружие позволило бы Украине быстрее уничтожить мост, и Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетные системы дальнего действия Taurus.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от поставок, утверждая, что это равносильно тому, что Германия примет непосредственное участие в войне с Россией, и это опасная эскалация.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Guardian. По его словам, продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от российских спецслужб мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "Враг продолжает свою агрессивную и террористическую политику", резюмировал Песков.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признался, что Украина организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года.
17 июля 2023 года киевские власти во второй раз атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала 14-летняя девочка, её родители погибли.
*Признан в России экстремистом и террористом.