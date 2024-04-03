https://ukraina.ru/20240403/1054272016.html

Нападки посла Киева, проблемы в энергетике, уловки НАТО. Главное на Украине на утро 3 апреля

Нападки посла Киева, проблемы в энергетике, уловки НАТО. Главное на Украине на утро 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру

Нападки посла Киева, проблемы в энергетике, уловки НАТО. Главное на Украине на утро 3 апреля

Украина.ру, 03.04.2024

2024-04-03T09:00

2024-04-03T09:00

2024-04-03T10:54

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

дональд трамп

алексей макеев

нато

киев

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/05/1040516701_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_67b077a8432d43f2a751542328077718.jpg

Немецкое издание и граждане ФРГ обвинили посла Украины Алексея Макеева в нападках на свободу слова. На Украине звучит воздушная тревога, от ударов ВС РФ сильно пострадала энергетика. НАТО может возглавить контактную группу помощи Киеву вместо США из-за ТрампаНемецкая газета Berliner Zeitung раскритиковала действия посла Украины в ФРГ Алексея Макеева и обвинила его в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова.Это произошло после того, как тот выразил в соцсетях недовольство содержанием ряда статей издания и опубликовал личные данные нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik.Также в издании выразили удивление тем, что посол до публикации обвинений ни разу не попытался обратиться лично к коллективу редакции Berliner Zeitung и не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью."Мы рассчитываем на то, что украинский посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии", – добавили там.Накануне Макеев обвинил Berliner Zeitung в том, что нарративы издания якобы близки к российским. Посол привел в пример несколько публикаций в соцсетях и авторских материалов Berliner Zeitung, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры и о возможном проигрыше страны в конфликте с РФ.Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung.Не обошел дипломат вниманием и то, что владельцами издания является семейная пара из ГДР, порекомендовав не читать Berliner Volksrepublik Zeitung (Берлинскую газету Народной республики) и не давать ей интервью, как сделал он сам.Пользователи соцсети Х с юмором раскритиковали Макеева."Это что, образцовая демократическая Украина вознамерилась заткнуть рот представителям прессы в Германии?", "Это вас никоим образом не касается, кто там и с кем поддерживает связи в Германии. Вы являетесь лишь послом в Германии. Поэтому будьте умеренны в своих высказываниях", "И вы ещё называете себя дипломатом? Berliner Zeitung – одна из лучших газет в Берлине. Не все должны плясать под вашу дудку", "Berliner Zeitung говорит правду, которая вас не устраивает и не согласуется с вашей пропагандой. Это что, новая клеветническая кампания против свободной прессы? К вашему сведению: Германия (пока) не является Украиной", – подчеркнули пользователи.Они также сыронизировали, что в "демократической Украине, защищающей западные ценности, газета была бы просто запрещена, а неприятные редакторы устранены".Еще в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы – "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.Также на фоне спецоперации против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".Провалы ВСУВ ночь на среду в Винницкой, Черкасской, Киевской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучала с 01:22 по 03:11.До этого тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Украинские СМИ писали о взрывах, в том числе в Сумах.Военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении четырех операторов дронов ВСУ на Купянском направлении.По его словам, сгоревший украинский танк длительное время находился на открытой местности, и на него не обращали внимание.Но ситуация изменилась, когда при помощи современных средств ВС РФ был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами."За этим местом было установлено круглосуточное наблюдение, и в ночное время суток в ходе ротационных мероприятий украинские операторы дронов были уничтожены в количестве четырех военнослужащих", – рассказал эксперт.В свою очередь телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" уличил украинских бойцов в действиях, призванных запутать данные о ходе конфликта и продвижении российских войск в зоне спецоперации.В занятые Россией города и населенные пункты, такие как Бахмут, они направляют дроны с украинскими флагами."Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)", — указано в посте.Уточняется, что о подобных бессмысленных действиях солдаты ВСУ гордо рассказывают в новостях, словно эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.При этом Украина столкнулась серьезными проблемами в сфере энергетики из-за ударов российских военных. Так, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в результате ударов по ТЭС компания утратила 80% генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения.Энергохолдинг обнародовал видео с последствиями последних ударов по одной из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта."Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая", – говорится в телеграм-канале ДТЭК.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций.Подстраховка СШАНАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа, информирует газета Politico со ссылкой на источники.Как отмечает Politico, таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США.По словам неназванного чиновника из США, переговоры о переменах в управлении контактной группой "проходят на очень высоких уровнях", а их цель заключается в формализации помощи Украине от ЕС и НАТО.Накануне агентство "Блумберг" сообщало, что НАТО может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по помощи Украине, которая координирует поставки оружия Киеву примерно пятьюдесятью странами.Ранее Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. В ходе своей президентской кампании он неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.В то же время газета Hill со ссылкой на собственные источники указала, что американские сенаторы, которые прежде скептически относились к инициативе спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь воспринимают ее с большим энтузиазмом.По ее информации, причиной таких перемен в позиции ряда конгрессменов послужила "тяжелая ситуация на фронте, где у украинской армии заканчиваются вооружения и боеприпасы".Как отмечает в этой связи сенатор Лафонза Батлер (демократ от штата Калифорния), из-за ограниченных временных рамок сенат, вероятно, будет вынужден принять любое предложение по теме поддержки Киева, которое поступит из палаты представителей."На мой взгляд, в какой бы форме предложение ни поступило, в какой бы форме ни была оказана помощь Украине, мы должны эту форму принять", - поделилась она в беседе с изданием. По мнению Батлер, предпочтительнее было бы одобрить принятый ранее сенатом законопроект, однако законодатели могут поддержать любую инициативу, поскольку у Киева остается "все меньше времени"."Выделение помощи Украине должно быть приоритетом, и нам надлежит оказать ее как можно скорее", - подчеркнула конгрессвумен.По данным американских СМИ, Майк Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Джонсон говорит о необходимости поддержать Киев, но блокирует уже утвержденный сенатом законопроект о выделении ему 60 миллиардов долларов и обещает подготовить собственную инициативу.Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.Россия в свою очередь считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ukraina.ru/20240402/1054254064.html

https://ukraina.ru/20240402/1054248758.html

https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html

украина

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, дональд трамп, алексей макеев, нато, киев, посол, издание, сша, атака, удары