https://ukraina.ru/20240403/1054263449.html

Возмездие для нацистов: политолог рассказал о возможной ликвидации главарей киевского режима

Возмездие для нацистов: политолог рассказал о возможной ликвидации главарей киевского режима - 03.04.2024 Украина.ру

Возмездие для нацистов: политолог рассказал о возможной ликвидации главарей киевского режима

В свое время СССР успешно занимался устранением украинских нацистов. О физическом устранении нацистских преступников давно говорит российское экспертное сообщество и ряд политиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-04-03T04:40

2024-04-03T04:40

2024-04-03T04:40

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Ранее в МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*.Эти заявления в МИД РФ сделали на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников, рассказал политолог.Украинские нацисты были ликвидированы не только на территории Украинской ССР, но и на территории стран, которые скрывали главарей ОУН-УПА**. Тот же Степан Бандера был убит в Мюнхене, отметил он.О физическом устранении нацистских преступников давно говорит российское экспертное сообщество и ряд политиков. Наконец-то российский МИД поднял этот вопрос на международной арене, чтобы никто не удивлялся возможной ликвидации главарей киевского режима, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда читайте на сайте Украина.ру*Внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму** ОУН-УПА (Организация признана экстремистской и запрещена в России).

https://ukraina.ru/20240402/1054255989.html

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новости, украина, россия, иван скориков, василий малюк, сбу, терроризм, преступления, киевский режим, наказание, мид рф