https://ukraina.ru/20240401/1054234758.html

Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда

Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда - 01.04.2024 Украина.ру

Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда

Сейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране

2024-04-01T14:57

2024-04-01T14:57

2024-04-01T16:22

интервью

россия

украина

терроризм

запад

киевский режим

сбу

крокус сити

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Если шатается фронт, то шатается тыл. И наоборот, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. В соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*. Украина на это ответила отказом.– Иван, и каким должен быть наш ответ на этот отказ, помимо ракетных ударов по инфраструктуре Украины и ликвидации главарей киевского режима, которыми нам следовало бы и так заниматься по мере возможностей?– Было очевидно, что Украина не станет никого выдавать. Наш МИД сделал эти заявления не для Киева, а для незападного мира (страны глобального Юга и союзников по ОДКБ и ЕАЭС), а также для самих граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима и скептически относятся к перспективам победы над Россией, что отражает последняя социология на Украине.Опросы показали, что на Украине впервые количество людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, превышает число оптимистов.Эти заявления МИД – часть всей нашей кампании по делегитимации режима Зеленского.Вчера на Украине должны были состояться выборы, которые Украина не провела. 20 мая истекает срок полномочий президента Зеленского. А в России, несмотря на бомбежки прифронтовых регионов, проводятся в срок местные и президентские выборы. На это внимательно смотрят в мире, особенно страны-укроскептики.Так что эти заявления сделаны на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников.А о физическом устранении нацистских преступников давно говорит российское экспертное сообщество и ряд политиков. Наконец-то наш МИД поднял этот вопрос на международной арене, чтобы никто не удивлялся возможной ликвидации главарей киевского режима.– Вы сказали, что это заявление было сделано в том числе для стран глобального Юга. Почему нам до сих пор приходится убеждать их в своей правоте?– Потому что США и Украина изо всех сил убеждают их в нашей неправоте. Идет постоянная борьба за умы и влияние.Сейчас в этой борьбе у нас есть два главных козыря: спорная легитимность киевского режима и очевидная террористическая угроза, которая оттуда исходит.Все это добавляет нам очки в борьбе за поддержку незападных стран.– Насчет ликвидации главарей киевского режима. Готовы ли мы на нее пойти, если, например, ради этого нам придется пожертвовать десятью лучшими разведчиками?– Этот вопрос надо задавать ФСБ, СВР и другим специалистам, которые должны этим заниматься.В свое время СССР успешно занимался устранением украинских нацистов. Можно вспомнить легендарных Судоплатова и Кузнецова (он ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных нацистов во время Великой Отечественной войны). Бандеровское подполье нам вообще пришлось устранять до середины 1950-х годов.Более того, мы ликвидировали украинских нацистов не только на территории Украинской ССР, но и на территории стран, которые скрывали главарей ОУН-УПА**. Тот же Степан Бандера был убит в Мюнхене.У наших спецслужб есть успешный опыт такой борьбы. Они знают, как его применить сегодня.– Каких последствий можно ожидать, если после громких заявлений об украинском терроризме мы не совершим каких-то резонансных действий? Или в данном случае это неважно, потому что важно обозначить свою позицию?– Как я уже сказал, заявления МИД носят по большей части политико-дипломатический характер.Это сделано, чтобы обратить внимание незападных стран на эту ситуацию и четко обозначить, кто главный преступник и террорист. Это то, чем должны заниматься наши дипломаты, – формировать позицию России на международной арене, привлекать к нашей позиции как можно больше сторонников и дискредитировать врага. Тем более что он дает для этого много повода.Кроме того, мы сформируем нашу позицию для последующего трибунала над представителями киевского режима. Но это уже вопрос отложенной перспективы.– Каких успехов мы должны добиться на фронте, чтобы сломать украинский режим?– Сейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Если шатается фронт, то шатается тыл. И наоборот. Если в украинской политике разразится мощный политический кризис, это приведет к потере управления войсками на передовой. Это взаимосвязанная ситуация. Нам надо работать в обоих направлениях.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** ОУН-УПА (Организация признана экстремистской и запрещена в России).

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, терроризм, запад, киевский режим, сбу, крокус сити