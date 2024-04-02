Танковую армию ничто не остановит: Полетаев о том, может ли бронированный "кулак" пробить оборону ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
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Танковую армию ничто не остановит: Полетаев о том, может ли бронированный "кулак" пробить оборону ВСУ
Танковую армию ничто не остановит: Полетаев о том, может ли бронированный "кулак" пробить оборону ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
Танковую армию ничто не остановит: Полетаев о том, может ли бронированный "кулак" пробить оборону ВСУ
На современном фронте бронетехника проигрывает обороне. А кроме нее для выхода из позиционного кризиса ничего другого не изобрели. Самый известный подобный эксперимент – это прошлогоднее провальное наступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T03:50
2024-04-02T10:32
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сергей полетаев
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наступление
бронетехника
оборона
прорыв
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В середине XX века военная мысль создала инструмент, чтобы прорываться и наступать через открытую местность – механизированные соединения и бронетехника. Они появились как ответ на статичный фронт Первой мировой войны, рассказал обозреватель.На современном фронте бронетехника проигрывает обороне. А кроме нее для выхода из позиционного кризиса пока ничего другого не изобрели, добавил он.Самый известный подобный эксперимент – это прошлогоднее наступление ВСУ, когда они по всем правилам натовской военной науки пытались бронированным кулаком прорвать фронт, отметил эксперт.Согласно этой науке первый эшелон должен прорывать оборону, второй высокомобильный эшелон расширяет горловину прорыва, а дальше идет третий эшелон (менее элитные части ВСУ). Но всем известно, чем закончился "контрнаступ", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, сергей полетаев , вс рф, танки, наступление, бронетехника, оборона, прорыв, украина, сво
Новости, Россия, Сергей Полетаев , ВС РФ, танки, наступление, бронетехника, оборона, прорыв, Украина, СВО

Танковую армию ничто не остановит: Полетаев о том, может ли бронированный "кулак" пробить оборону ВСУ

03:50 02.04.2024 (обновлено: 10:32 02.04.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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На современном фронте бронетехника проигрывает обороне. А кроме нее для выхода из позиционного кризиса ничего другого не изобрели. Самый известный подобный эксперимент – это прошлогоднее провальное наступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В середине XX века военная мысль создала инструмент, чтобы прорываться и наступать через открытую местность – механизированные соединения и бронетехника. Они появились как ответ на статичный фронт Первой мировой войны, рассказал обозреватель.
На современном фронте бронетехника проигрывает обороне. А кроме нее для выхода из позиционного кризиса пока ничего другого не изобрели, добавил он.
"Я недавно слышал рассуждения одного военного пенсионера, который был танковым генералом. Он сказал, что танковую армию не остановит ничто. Но танковая армия – это сотни единиц бронетехники. Не знаю, кто рискнет это попробовать", - подчеркнул Полетаев.
Самый известный подобный эксперимент – это прошлогоднее наступление ВСУ, когда они по всем правилам натовской военной науки пытались бронированным кулаком прорвать фронт, отметил эксперт.
Согласно этой науке первый эшелон должен прорывать оборону, второй высокомобильный эшелон расширяет горловину прорыва, а дальше идет третий эшелон (менее элитные части ВСУ). Но всем известно, чем закончился "контрнаступ", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 15:30
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