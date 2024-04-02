Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
Россия обвинила киевский режим в причастности к терактам, совершенным в последнее время на территории РФ, и требует от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб.
"Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требование властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц", - говорится в заявлении МИД РФ.
Также Россия требует ареста главы СБУ Василия Малюка* в связи с его заявлениями о причастности к подрыву Крымского моста и к убийству ряда лиц в РФ. Ранее руководитель украинской спецслужбы намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Хотя он и добавил, что СБУ не будет официально брать на себя ответственность за эти операции.
"Украинская власть сама себя загнала в эту ситуацию, так как косвенно глава СБУ подтвердил, что за предыдущими "терактами/диверсиями", стояли украинские спецслужбы. Хотя ранее украинская власть всячески это отрицала", - отмечает в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала предполагают, что "этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, они это сделают. Причиной будет выбран месседж: "нейтрализация террористического анклава" (прямо как у Израиля)".
Вчера, 06:29"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуацииНа Украине и в стане западных партнеров Киева обсуждают вероятные сценарии продолжения конфликта, приобретет ли в результате киевский режим или потеряет. Говорят и о внутренних проблемах, самую острую из которых можно описать одним словом: воруют
По-прежнему спорят о том, когда ожидать большого наступления ВС РФ. Украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире интернет-канала Politeka высказал мнение, что русские будут готовы к решению задач на стратегическом уровне к августу-сентябрю этого года — сформируют резервы, проведут боевое слаживание. Он посоветовал киевским властям не недооценивать противника.
"Самое страшное, что они (ВС РФ — Ред.) начали выпускать ФАБ-3000. Это такая штука, что там 1,6 килотонны тринитротолуола. Тактический ядерный заряд ─ примерно 1,5-2 килотонны. Но без первичных факторов ядерного взрыва. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", - отметил эксперт.
Стариков также подчеркнул, что "это очень серьёзная штука, но это конвенциальное оружие, оно разрешено". По его мнению, применение ФАБ-3000 может серьезно повлиять на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ.
Отметим, ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News высказал предположение, что Россия готовит большое наступление в мае-июне, отметив, что Украина к этому "не совсем готова".
Теперь публику успокаивают. Депутат Рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV заявил, что на данный момент, по его мнению, Россия не имеет сил для наступления на Сумы и Харьков, но нельзя исключать, что она сможет такие силы собрать для наступления на харьковском направлении и на юге Украины — "Одесса, Николаев и часть Херсонской области".
31 марта, 14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцевНа Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.
Что касается нужд ВСУ, то политик отметил, что если западные партнеры дадут Киеву достаточно оружия, то, возможно, Украине и не потребуется такого большого количества войск, о котором говорит, например, главком ВСУ генерал Александр Сырский. То есть, украинским властям не потребуется загонять в ряды ВСУ сразу 500 тысяч человек.
"Но на данный момент, я считаю, мы вообще не должны говорить, что нам не нужна мобилизация, что нам не нужна какая-то численность. Потому что это расхолаживает часто людей, они думают — ну, раз не надо, значит, я не пойду… Мы должны говорить, что все мы должны быть готовы. И готовы к тому, если нам дадут оружие, и готовы к тому, если нам не дадут этого оружия", - заявил Роман Костенко.
А вот экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что без призыва сотен тысяч молодых украинцев киевский режим не справится.
"Без мобилизации 300-400 тысяч мы не обойдёмся. В армии очень тяжёлая ситуация, войск конкретно не хватает. Во многих бригадах давно уже сражаются писари, водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты, потому что людей не хватает", - пояснил он в эфире одного из ютуб-каналов. Экс-советник подчеркнул, что в ВСУ воюют пятидесятилетние, которые "еле дышат и еле ходят".
"Молодёжь нужна. Мы бережём молодёжь, но как бы мы не уберегли её ценой пропажи целой страны", - заявил Арестович*. Стоит отметить, что он говорит об этом уже не в первый раз. Вероятно, это не только его идея. Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на страницах Telegraph призывал Зеленского мобилизовать больше молодежи.
30 марта, 13:35"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять ОдессуПауза в процессе оказания помощи Западом беспокоит адептов киевского режима. Они в своих теплых и относительно безопасных студиях требуют от Запада денег и оружия, а от соотечественников (но не от себя лично) требуют продолжать воевать даже в том случае, если западной помощи не будет.
Кстати, о мобилизации. Как отмечает со ссылкой на свой источник в ОП телеграм-канал "Резидент", парламент поставит на голосование законопроект о мобилизации сразу после голосования за выделение финансовой помощи для Украины в Конгрессе США. По данным источника, "Офис Президента давно собрал голоса, но наш (киевского режима – Ред.) бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде".
О внутренней культурной, точнее, антикультурной ситуации в стране написал в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"Внуки и правнуки Швондера, Шарикова, Лиходеева, Латунского, Бунши и других героев решили снести памятник Михаилу Булгакову. И вообще искоренить память о нем. Слишком уж узнаваемые типажи. Слишком уж явственны гены. Но стоит ли пенять на зеркало?" - отметил политолог.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов