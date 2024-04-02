https://ukraina.ru/20240402/1054230662.html

Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ

Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ - 02.04.2024 Украина.ру

Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ

На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.

2024-04-02T07:17

2024-04-02T07:17

2024-04-02T07:17

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кость бондаренко

алексей арестович

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Россия обвинила киевский режим в причастности к терактам, совершенным в последнее время на территории РФ, и требует от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб."Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требование властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц", - говорится в заявлении МИД РФ.Также Россия требует ареста главы СБУ Василия Малюка* в связи с его заявлениями о причастности к подрыву Крымского моста и к убийству ряда лиц в РФ. Ранее руководитель украинской спецслужбы намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Хотя он и добавил, что СБУ не будет официально брать на себя ответственность за эти операции."Украинская власть сама себя загнала в эту ситуацию, так как косвенно глава СБУ подтвердил, что за предыдущими "терактами/диверсиями", стояли украинские спецслужбы. Хотя ранее украинская власть всячески это отрицала", - отмечает в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала предполагают, что "этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, они это сделают. Причиной будет выбран месседж: "нейтрализация террористического анклава" (прямо как у Израиля)".По-прежнему спорят о том, когда ожидать большого наступления ВС РФ. Украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире интернет-канала Politeka высказал мнение, что русские будут готовы к решению задач на стратегическом уровне к августу-сентябрю этого года — сформируют резервы, проведут боевое слаживание. Он посоветовал киевским властям не недооценивать противника."Самое страшное, что они (ВС РФ — Ред.) начали выпускать ФАБ-3000. Это такая штука, что там 1,6 килотонны тринитротолуола. Тактический ядерный заряд ─ примерно 1,5-2 килотонны. Но без первичных факторов ядерного взрыва. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", - отметил эксперт.Стариков также подчеркнул, что "это очень серьёзная штука, но это конвенциальное оружие, оно разрешено". По его мнению, применение ФАБ-3000 может серьезно повлиять на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ.Отметим, ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News высказал предположение, что Россия готовит большое наступление в мае-июне, отметив, что Украина к этому "не совсем готова".Теперь публику успокаивают. Депутат Рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV заявил, что на данный момент, по его мнению, Россия не имеет сил для наступления на Сумы и Харьков, но нельзя исключать, что она сможет такие силы собрать для наступления на харьковском направлении и на юге Украины — "Одесса, Николаев и часть Херсонской области".Что касается нужд ВСУ, то политик отметил, что если западные партнеры дадут Киеву достаточно оружия, то, возможно, Украине и не потребуется такого большого количества войск, о котором говорит, например, главком ВСУ генерал Александр Сырский. То есть, украинским властям не потребуется загонять в ряды ВСУ сразу 500 тысяч человек."Но на данный момент, я считаю, мы вообще не должны говорить, что нам не нужна мобилизация, что нам не нужна какая-то численность. Потому что это расхолаживает часто людей, они думают — ну, раз не надо, значит, я не пойду… Мы должны говорить, что все мы должны быть готовы. И готовы к тому, если нам дадут оружие, и готовы к тому, если нам не дадут этого оружия", - заявил Роман Костенко.А вот экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что без призыва сотен тысяч молодых украинцев киевский режим не справится."Без мобилизации 300-400 тысяч мы не обойдёмся. В армии очень тяжёлая ситуация, войск конкретно не хватает. Во многих бригадах давно уже сражаются писари, водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты, потому что людей не хватает", - пояснил он в эфире одного из ютуб-каналов. Экс-советник подчеркнул, что в ВСУ воюют пятидесятилетние, которые "еле дышат и еле ходят"."Молодёжь нужна. Мы бережём молодёжь, но как бы мы не уберегли её ценой пропажи целой страны", - заявил Арестович*. Стоит отметить, что он говорит об этом уже не в первый раз. Вероятно, это не только его идея. Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на страницах Telegraph призывал Зеленского мобилизовать больше молодежи.Кстати, о мобилизации. Как отмечает со ссылкой на свой источник в ОП телеграм-канал "Резидент", парламент поставит на голосование законопроект о мобилизации сразу после голосования за выделение финансовой помощи для Украины в Конгрессе США. По данным источника, "Офис Президента давно собрал голоса, но наш (киевского режима – Ред.) бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде".О внутренней культурной, точнее, антикультурной ситуации в стране написал в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко."Внуки и правнуки Швондера, Шарикова, Лиходеева, Латунского, Бунши и других героев решили снести памятник Михаилу Булгакову. И вообще искоренить память о нем. Слишком уж узнаваемые типажи. Слишком уж явственны гены. Но стоит ли пенять на зеркало?" - отметил политолог.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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