Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ - 02.04.2024 Украина.ру
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Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ
Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ - 02.04.2024 Украина.ру
Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ
На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
2024-04-02T07:17
2024-04-02T07:17
эксклюзив
сво
украина
всу
сбу
терроризм
мобилизация
россия
кость бондаренко
алексей арестович
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Россия обвинила киевский режим в причастности к терактам, совершенным в последнее время на территории РФ, и требует от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб."Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требование властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц", - говорится в заявлении МИД РФ.Также Россия требует ареста главы СБУ Василия Малюка* в связи с его заявлениями о причастности к подрыву Крымского моста и к убийству ряда лиц в РФ. Ранее руководитель украинской спецслужбы намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Хотя он и добавил, что СБУ не будет официально брать на себя ответственность за эти операции."Украинская власть сама себя загнала в эту ситуацию, так как косвенно глава СБУ подтвердил, что за предыдущими "терактами/диверсиями", стояли украинские спецслужбы. Хотя ранее украинская власть всячески это отрицала", - отмечает в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала предполагают, что "этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, они это сделают. Причиной будет выбран месседж: "нейтрализация террористического анклава" (прямо как у Израиля)".По-прежнему спорят о том, когда ожидать большого наступления ВС РФ. Украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире интернет-канала Politeka высказал мнение, что русские будут готовы к решению задач на стратегическом уровне к августу-сентябрю этого года — сформируют резервы, проведут боевое слаживание. Он посоветовал киевским властям не недооценивать противника."Самое страшное, что они (ВС РФ — Ред.) начали выпускать ФАБ-3000. Это такая штука, что там 1,6 килотонны тринитротолуола. Тактический ядерный заряд ─ примерно 1,5-2 килотонны. Но без первичных факторов ядерного взрыва. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", - отметил эксперт.Стариков также подчеркнул, что "это очень серьёзная штука, но это конвенциальное оружие, оно разрешено". По его мнению, применение ФАБ-3000 может серьезно повлиять на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ.Отметим, ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News высказал предположение, что Россия готовит большое наступление в мае-июне, отметив, что Украина к этому "не совсем готова".Теперь публику успокаивают. Депутат Рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV заявил, что на данный момент, по его мнению, Россия не имеет сил для наступления на Сумы и Харьков, но нельзя исключать, что она сможет такие силы собрать для наступления на харьковском направлении и на юге Украины — "Одесса, Николаев и часть Херсонской области".Что касается нужд ВСУ, то политик отметил, что если западные партнеры дадут Киеву достаточно оружия, то, возможно, Украине и не потребуется такого большого количества войск, о котором говорит, например, главком ВСУ генерал Александр Сырский. То есть, украинским властям не потребуется загонять в ряды ВСУ сразу 500 тысяч человек."Но на данный момент, я считаю, мы вообще не должны говорить, что нам не нужна мобилизация, что нам не нужна какая-то численность. Потому что это расхолаживает часто людей, они думают — ну, раз не надо, значит, я не пойду… Мы должны говорить, что все мы должны быть готовы. И готовы к тому, если нам дадут оружие, и готовы к тому, если нам не дадут этого оружия", - заявил Роман Костенко.А вот экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что без призыва сотен тысяч молодых украинцев киевский режим не справится."Без мобилизации 300-400 тысяч мы не обойдёмся. В армии очень тяжёлая ситуация, войск конкретно не хватает. Во многих бригадах давно уже сражаются писари, водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты, потому что людей не хватает", - пояснил он в эфире одного из ютуб-каналов. Экс-советник подчеркнул, что в ВСУ воюют пятидесятилетние, которые "еле дышат и еле ходят"."Молодёжь нужна. Мы бережём молодёжь, но как бы мы не уберегли её ценой пропажи целой страны", - заявил Арестович*. Стоит отметить, что он говорит об этом уже не в первый раз. Вероятно, это не только его идея. Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на страницах Telegraph призывал Зеленского мобилизовать больше молодежи.Кстати, о мобилизации. Как отмечает со ссылкой на свой источник в ОП телеграм-канал "Резидент", парламент поставит на голосование законопроект о мобилизации сразу после голосования за выделение финансовой помощи для Украины в Конгрессе США. По данным источника, "Офис Президента давно собрал голоса, но наш (киевского режима – Ред.) бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде".О внутренней культурной, точнее, антикультурной ситуации в стране написал в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко."Внуки и правнуки Швондера, Шарикова, Лиходеева, Латунского, Бунши и других героев решили снести памятник Михаилу Булгакову. И вообще искоренить память о нем. Слишком уж узнаваемые типажи. Слишком уж явственны гены. Но стоит ли пенять на зеркало?" - отметил политолог.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240401/1054220578.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, сбу, терроризм, мобилизация, россия, кость бондаренко, алексей арестович, политика, эксперты, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, киев
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, СБУ, терроризм, мобилизация, Россия, Кость Бондаренко, Алексей Арестович, политика, эксперты, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Киев

Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ

07:17 02.04.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
Россия обвинила киевский режим в причастности к терактам, совершенным в последнее время на территории РФ, и требует от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб.
"Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требование властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц", - говорится в заявлении МИД РФ.
Также Россия требует ареста главы СБУ Василия Малюка* в связи с его заявлениями о причастности к подрыву Крымского моста и к убийству ряда лиц в РФ. Ранее руководитель украинской спецслужбы намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Хотя он и добавил, что СБУ не будет официально брать на себя ответственность за эти операции.
"Украинская власть сама себя загнала в эту ситуацию, так как косвенно глава СБУ подтвердил, что за предыдущими "терактами/диверсиями", стояли украинские спецслужбы. Хотя ранее украинская власть всячески это отрицала", - отмечает в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала предполагают, что "этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, они это сделают. Причиной будет выбран месседж: "нейтрализация террористического анклава" (прямо как у Израиля)".
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 06:29
"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуацииНа Украине и в стане западных партнеров Киева обсуждают вероятные сценарии продолжения конфликта, приобретет ли в результате киевский режим или потеряет. Говорят и о внутренних проблемах, самую острую из которых можно описать одним словом: воруют
По-прежнему спорят о том, когда ожидать большого наступления ВС РФ. Украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире интернет-канала Politeka высказал мнение, что русские будут готовы к решению задач на стратегическом уровне к августу-сентябрю этого года — сформируют резервы, проведут боевое слаживание. Он посоветовал киевским властям не недооценивать противника.
"Самое страшное, что они (ВС РФ — Ред.) начали выпускать ФАБ-3000. Это такая штука, что там 1,6 килотонны тринитротолуола. Тактический ядерный заряд ─ примерно 1,5-2 килотонны. Но без первичных факторов ядерного взрыва. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", - отметил эксперт.
Стариков также подчеркнул, что "это очень серьёзная штука, но это конвенциальное оружие, оно разрешено". По его мнению, применение ФАБ-3000 может серьезно повлиять на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ.
Отметим, ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News высказал предположение, что Россия готовит большое наступление в мае-июне, отметив, что Украина к этому "не совсем готова".
Теперь публику успокаивают. Депутат Рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV заявил, что на данный момент, по его мнению, Россия не имеет сил для наступления на Сумы и Харьков, но нельзя исключать, что она сможет такие силы собрать для наступления на харьковском направлении и на юге Украины — "Одесса, Николаев и часть Херсонской области".
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
31 марта, 14:25
"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцевНа Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.
Что касается нужд ВСУ, то политик отметил, что если западные партнеры дадут Киеву достаточно оружия, то, возможно, Украине и не потребуется такого большого количества войск, о котором говорит, например, главком ВСУ генерал Александр Сырский. То есть, украинским властям не потребуется загонять в ряды ВСУ сразу 500 тысяч человек.
"Но на данный момент, я считаю, мы вообще не должны говорить, что нам не нужна мобилизация, что нам не нужна какая-то численность. Потому что это расхолаживает часто людей, они думают — ну, раз не надо, значит, я не пойду… Мы должны говорить, что все мы должны быть готовы. И готовы к тому, если нам дадут оружие, и готовы к тому, если нам не дадут этого оружия", - заявил Роман Костенко.
А вот экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что без призыва сотен тысяч молодых украинцев киевский режим не справится.
"Без мобилизации 300-400 тысяч мы не обойдёмся. В армии очень тяжёлая ситуация, войск конкретно не хватает. Во многих бригадах давно уже сражаются писари, водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты, потому что людей не хватает", - пояснил он в эфире одного из ютуб-каналов. Экс-советник подчеркнул, что в ВСУ воюют пятидесятилетние, которые "еле дышат и еле ходят".
"Молодёжь нужна. Мы бережём молодёжь, но как бы мы не уберегли её ценой пропажи целой страны", - заявил Арестович*. Стоит отметить, что он говорит об этом уже не в первый раз. Вероятно, это не только его идея. Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на страницах Telegraph призывал Зеленского мобилизовать больше молодежи.
30 марта, 13:35
"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять ОдессуПауза в процессе оказания помощи Западом беспокоит адептов киевского режима. Они в своих теплых и относительно безопасных студиях требуют от Запада денег и оружия, а от соотечественников (но не от себя лично) требуют продолжать воевать даже в том случае, если западной помощи не будет.
Кстати, о мобилизации. Как отмечает со ссылкой на свой источник в ОП телеграм-канал "Резидент", парламент поставит на голосование законопроект о мобилизации сразу после голосования за выделение финансовой помощи для Украины в Конгрессе США. По данным источника, "Офис Президента давно собрал голоса, но наш (киевского режима – Ред.) бюджет не потянет дополнительно 500 тысяч мобилизованных, вот почему законопроект завис в Раде".
О внутренней культурной, точнее, антикультурной ситуации в стране написал в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"Внуки и правнуки Швондера, Шарикова, Лиходеева, Латунского, Бунши и других героев решили снести памятник Михаилу Булгакову. И вообще искоренить память о нем. Слишком уж узнаваемые типажи. Слишком уж явственны гены. Но стоит ли пенять на зеркало?" - отметил политолог.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУСБУтерроризммобилизацияРоссияКость БондаренкоАлексей АрестовичполитикаэкспертыВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРадаКиев
 
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