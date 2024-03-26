Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
В населённых пунктах ещё двух районов Харьковской области не исключена принудительная эвакуация населения в связи с усилившимися обстрелами. Об этом 26 марта заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов
Речь идёт о посёлках, расположенных на севере области. В первую очередь, оттуда намерены вывести детей.
"Мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский и Харьковский районы, - чтобы объявить там обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно эвакуируют именно детей из тех населённых пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада".
По его словам, сегодня в Купянском районе практически завершена принудительная эвакуация из 57-ми населённых пунктов. Всего оттуда вывезено 160 детей.
Ранее 7 марта Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо условий.
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