Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов - 26.03.2024 Украина.ру
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Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов - 26.03.2024 Украина.ру
Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
В населённых пунктах ещё двух районов Харьковской области не исключена принудительная эвакуация населения в связи с усилившимися обстрелами. Об этом 26 марта заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов
2024-03-26T18:31
2024-03-26T18:31
новости
харьковская область
киев
олег синегубов
эвакуация
обстрелы
сво
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Речь идёт о посёлках, расположенных на севере области. В первую очередь, оттуда намерены вывести детей. По его словам, сегодня в Купянском районе практически завершена принудительная эвакуация из 57-ми населённых пунктов. Всего оттуда вывезено 160 детей. Ранее 7 марта Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке&nbsp;Андрей Марочко&nbsp;указал, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо условий.
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новости, харьковская область, киев, олег синегубов, эвакуация, обстрелы, сво
Новости, Харьковская область, Киев, Олег Синегубов, эвакуация, обстрелы, СВО

Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов

18:31 26.03.2024
 
© gordonua.comОлег Синегубов
Олег Синегубов
© gordonua.com
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В населённых пунктах ещё двух районов Харьковской области не исключена принудительная эвакуация населения в связи с усилившимися обстрелами. Об этом 26 марта заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов
Речь идёт о посёлках, расположенных на севере области. В первую очередь, оттуда намерены вывести детей.
"Мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский и Харьковский районы, - чтобы объявить там обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно эвакуируют именно детей из тех населённых пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада".
По его словам, сегодня в Купянском районе практически завершена принудительная эвакуация из 57-ми населённых пунктов. Всего оттуда вывезено 160 детей.
Ранее 7 марта Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо условий.
Роман Алехин интервью
05:42
Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы Сейчас ВС РФ действительно пытаются сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов
 
НовостиХарьковская областьКиевОлег СинегубовэвакуацияобстрелыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:46В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
18:31Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
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