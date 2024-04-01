https://ukraina.ru/20240401/1054228897.html

Послы плаща и кинжала-2. Из-за Украины Европа боится террористов Центральной Азии

Послы плаща и кинжала-2. Из-за Украины Европа боится террористов Центральной Азии - 01.04.2024 Украина.ру

Послы плаща и кинжала-2. Из-за Украины Европа боится террористов Центральной Азии

Франция опять феерит, втягивая в воронку своей геополитической истерии все больше и больше новых стран. На этот раз под раздачу Парижа попали страны Центральной (по-старому – Средней) Азии.

2024-04-01T13:25

2024-04-01T13:25

2024-04-01T13:29

украина

россия

таджикистан

эммануэль макрон

михаил евдокимов

владимир путин

игил

цру

снг

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054229331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22c1f126449097414494ffa725e6aec7.jpg

Если верить радиостанции Европа 1, то, с одной стороны, французы с подачи своих контрразведки DGSI (Главного управления внутренней безопасности) и МВД вдруг резко начали опасаться "возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств". Поэтому контрразведчики и хотят "максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира". Сдуру даже заговорили о возможности отмены церемонии открытия XXVIII летней Олимпиады в Париже (26 июля -- 11 августа 2024 года).Источниками для беспокойства как бы галантных ценителей жаб во фритюре стали теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье 22 марта сего года и попытки коллективного Запада свалить его осуществление на запрещенное в России ИГИЛ*. И опасение было вполне оправдано, если бы не первая странность -- французская разведка боится туркмено-киргизо-казахского террора. И сфокусировалась на оценке рисков от граждан Туркменистана, Киргизии и Казахстана, а не, собственно, Таджикистана, граждане которого и являются главными подозреваемыми террористами.И ведь это при том, что сами французы напоминают: именно, к примеру, в декабре 2022 года семеро выходцев из России и Таджикистана, пятеро из которых уже были известны, как симпатики радикального ислама, в Страсбурге собрались взорвать посетителей знаменитого рождественского базара - главном в департаменте Нижний Рейн.Базар этот уже дважды фигурировал, как цель исламских террористов: в 2018 году, 11 декабря, алжирец Шериф Шекатт застрелил 5 и ранил 11 прохожих. И в 2000 году в германском Франкфурте были арестованы четверо потенциальных террористов, готовившихся атаковать этот же объект и Страсбургский собор.Но как видим, Таджикистана и его террористов Франция не боится. И причин этого может быть несколько. Во-первых, по данным СМИ, самая странная информация поступила из Лондона, где тамошняя британская спецслужба Ми-6 со ссылкой на своего бывшего сотрудника, назвавшегося Джорджем, сообщила: французы хотя купить у джихадистов мир на Олимпиаде за деньги.Суть информации сводится к тому, что в Лондоне-де побывали французские контрразведчики, которые при содействии британских коллег вышли на представителей пяти радикальных исламистских движений, чьи штаб-квартиры находятся в Англии под присмотром британских спецслужб. И затеяли переговоры, цель которых -- договориться с джихадистами об олимпийском перемирии.Полуанонимный Джордж утверждает, что исламисты в ответ потребовали от французов дополнительны опции: дать партию оружия и освободить одиннадцать осужденных боевиков. И французы бы и рады, но узники-то находятся в секретных американских тюрьмах, куда вход посторонним заказан. И Макрон вроде бы обратился с письмом к президенту США Джо Байдену с личной просьбой-письмом, чтобы, когда тот хоть частично победит на время деменцию, помог и освободил террористов, а "французский друг" мог продемонстрировать накладные бицепсы еще и спортсменам всего мира.Просьба вроде бы зависла, потому что Байден и деменция практически всегда теперь неразлучны.Второй момент: специалисты заговорили, что Макрон специально меняет "террористический тренд", переводя внимание с исламистов Магриба, Ближнего и Среднего Востока на их непримиримых бородатых "коллег" в Центральной Азии. А может, в Париже действительно что-то знают о том, кто на самом деле стоит за убийствами в "Крокусе".Но как бы там ни было, а исключение Таджикистана из списка стран, чьих террористов боится Франция, действительно говорит, что Париж работает в общем западном тренде – переводит стрелки на ИГИЛ*, которое-де окопалось и в Таджикистане, и отмазывает именно Украину, которая так или иначе могла не только активировать и заинтересовать тамошних исламистов, но именно там, в беднейшей стране Центральной Азии, навербовать исполнителей.И получилось так, как получилось: организацию теракта спецы оценивают высоко, а вот исполнители… Все видели и оценили их и подготовку, и интеллектуальный уровень, и умение участвовать в теракте. Как говорится в таких случаях, какая страна -- такие и теракты, и сами террористы. Но получилось-то все равно безмерно кроваво и жестоко…Еще одним более-менее внятным объяснением поведения Макрона может считаться разве что обычное русофобское объяснение: дескать, это такой план у французского президента, который ищет подпорки-обоснования своему дурацкому предложению ввести войска в Украину, чтобы победить Россию. Макрон как бы считает, что Туркменистан, Киргизия и Казахстан входят в зону контроля и внимания России, а значит, если эти страны обвинить в исламской терроризме, то можно и найти повод ввести французские войска в Украину, и её саму от теракта в "Крокусе" отмазать.Но это вряд ли удастся. Потому что всем же понятно, что таджикский ИГИЛ* (если он реально существует) без звонка из Лондона или Вашингтона шагу не ступит. А раз ступил, то из него на много метров торчат уши именно Украины, которая и здесь могла выступить исполнителем западной воли. Только ленивый не напомнил, что к вербовке террористов мог быть причастен посол Украины в Таджикистане 54-летний Валерий Евдокимов, который, как известно, является генерал-майором и до назначения в Душанбе с 20 сентября 2019 по 5 июня 2020 года трудился председателем Службы внешней разведки Украины (СВРУ). В случайность таких назначений не верит даже простой обитатель поморских предгорий, потребляющий вещества из соседней Чуйской долины, богатой на чудеса.А ведь упомянутый Евдокимов – давний и опытный разведчик, скорее всего не обойденный вниманием западных спецслужб. Вот некоторые данные о нем: окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины, Киево-Могилянскую бизнес-школу. Проходил военную службу в Пограничных войсках, Управлении государственной охраны, Государственной пограничной службе.Все без исключения эти службы – предметы и объекты пристально изучения, внимания и плодотворного "окучивания" западных спецслужб – ЦРУ и Ми-6. И вот англосаксы навербовали там кучу своих подручных холуев плаща и кинжала, а бравого генерала обошли стороной? Да не смешите тапочки бабушки Вари, говорят сейчас в таких случаях…Евдокимов действительно успешно вербовал наемников в Иностранный легион обороны Украины на фронтах, как вы понимаете, спецвоенной операции (СВО) прямо на сайте своего посольства.И вы не поверите, но именно такими кадрами – спецами, не чуждыми разведке и шпионажу под видом дипломатии и внешнеторговой деятельности (это всем известные "крыши" разведок всего мира) – укомплектованы посольства Украины и во всех остальных странах Центральной Азии.Проще всего говорить о временном поверенном в делах Украины в Казахстане Сергее Павленко – о нем нет практически никакой личной информации, кроме описания исполнения служебных обязанностей. Но зато хорошо известен его предшественник – посол Петр Врублевский, которого поперли из Казахстана, потому что он в августе 2022 года заявил о своих дипломатических "предпочтениях": "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".И, конечно же, вполне можно предположить, кого упомянутый Врублевский вербовал в Казахстане на помощь Украине. И кого вербует и какую политику пропагандирует его сменщик Павленко.Посмотрим на остальных. Самый, пожалуй, высокопоставленный в прошлом – это бывший журналист из Днепропетровска 63-летний Виктор Майко, с 30 декабря 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане. В 2005-2010 годах он уже был послом в этой стране и по совместительству – послом Украины в Афганистане, но потом четыре годы (2010-2014) работал замминистра иностранных дел Украины.Он – кандидат экономических наук, окончил Украинскую академию внешней торговли, где даже не чихают просто так, без кураторства западных спецслужб. Карьеру до дипломатии строил начальником Управления по вопросам инвестиционного сотрудничества и валютного регулирования, затем -- Главного управления многостороннего экономического сотрудничества Министерства внешнеэкономических связей и торговли Украины. И о нем вполне можно сказать, что он отлично знает и регион, и свои задачи в нем, и фронт работ.Потом идет фактический дуайен украинского дипкорпуса в Центральной Азии – 66-летний бывший инженер-электронщик и уроженец Кировограда Валерий Жовтенко, с 30 августа 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Кыргызстане.Крайне интересный персонаж, который, придя в МИД Украины в 1998 году, азы дипломатии постигал в Латвии руководителем торгово-экономической миссии в составе посольства Украины. Он -- магистр международной экономики, потому как закончил Украинскую академию внешней торговлиПотом перебрался в Латвию, где и дослужился до посла с 8 апреля 2011 по 18 июня 2015 года. До и после карьерно тусил в центральном аппарате МИД Украины национальным координатором Украины в международной организации Центрально-Европейская инициатива, замдиректора департамента и директор департамента министерства и спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.Другими словами, набраться русофобии за продвижение по карьерной лестнице и наставлений всевозможных спецслужб на предмет "как нам победить Путина" у Жовтенко было где. И, значит, Киргизия в плане вербовки наемников-русофобов – в надежных руках.И наконец еще один шпионско-дипломатический "важняк" -- 65-летний уроженец Киевщины, в прошлом историк, кандидат исторических наук, доцент и, пожалуй, лучше и откровеннее всего подготовленный любитель Запада Николай Дорошенко, с 14 апреля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Узбекистане.Французы терроризма, как видим, из этой страны почему-то не боятся. Но дипломат Дорошенко – в деле возможной вербовки террористов против России все равно крайне интересен. С одной стороны, он хорошо знает Россию: в 1995—1997 годах работал первым секретарем, завотделом России МИД Украины, а в 2004—2005 годах — советником-посланником украинского посольства в России.А русофобии его обучали в 2001 году во время участия в программе Гарвардского университета "риски, вызовы и перспективы сотрудничества в Черноморском регионе". В 2002 году он получил диплом Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета по программе повышения квалификации государственных служащих высокого уровня по вопросам безопасности в Черноморско-Каспийском регионе. А в Гарварде, как вы понимаете, спецслужбисты ЦРУ редко кого учат любить Арбат и профессионально отличать гжель от хохломы.С другой – Дорошенко знает регион: в 2015—2017 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Киргизии, где его и сменил вышеупомянутый Жовтенко.Определенную известность, даже знаменитость (ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона) Дорошенко снискал в сентябре 2016 года, когда, возглавляя украинскую делегацию на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке, буром попер на президента России Владимира Путина. В его присутствии заявил, что Крым аннексирован Россией незаконно, и указал на недопустимость председательства России в СНГ в 2017 году. То-то Путин, наверное, удивился.И все эти люди в Центральной Азии– опытные, матерые специалисты и знатоки своих дел. Всех. И они (за исключением "киргиза" Жовтенко) -- протеже президента Украины Владимира Зеленского. То есть свято и неуклонно выполняют его задачи, а также наставления западных спецслужб, которые уде приставили к главе Украины даже не охрану, а вооруженный конвой, по реализации политики русофобии. Не верить в это может разве что самый глупый дурак, как говорили классики.А Таджикистане тем временем, как известно из сообщений Reuters, тамошний Государственный комитет нацбезопасности 29 марта сего года задержал девять человек, которые могут быть связаны с терактом в "Крокус Сити Холле". И РИА Новости подтвердили: в мероприятиях по задержанию подозреваемых в Таджикистане принимали участие силовики из России, и задержанных подозревают в связях с ИГИЛ*.И это бесспорно хорошо. Но беда-то в том, что как выяснил российский член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, история Таджикистана в школах даже с русским языком обучения и функционирующих на российские деньги преподается как "история оккупации Россией". "…Нет абсолютно никаких сомнений, что прослушав рассказы про российскую оккупацию и колониализм, выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. Отличный план, надежный, как швейцарские часы", -- горько пошутил историк.Да и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, реагируя на устроенный земляками теракт в "Крокус Сити Холле", на открытии празднования Навруза в Душанбе только и смог сказать землякам: "Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей. Мы должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей".Ну а что он мог сказать иное? А англосаксы тем временем продолжают свою извечную Большую игру на Востоке, в Центральной Азии по вытеснению оттуда России. И Европа не зря боится бородатых террористов – рикошетом они ударят и по ней. Но украинцы, как видим, им помогают изо всех сил – печенюшки-то в самой Украине закончатся в результате победы России в СВО и надо будет где-то харчеваться…* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240328/1054166229.html

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220905/1038448938.html

https://ukraina.ru/20230731/1048379640.html

украина

россия

таджикистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, таджикистан, эммануэль макрон, михаил евдокимов, владимир путин, игил, цру, снг, мнения