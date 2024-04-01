Послы плаща и кинжала-2. Из-за Украины Европа боится террористов Центральной Азии
13:25 01.04.2024 (обновлено: 13:29 01.04.2024)
Солдат в горах
Франция опять феерит, втягивая в воронку своей геополитической истерии все больше и больше новых стран. На этот раз под раздачу Парижа попали страны Центральной (по-старому – Средней) Азии.
Если верить радиостанции Европа 1, то, с одной стороны, французы с подачи своих контрразведки DGSI (Главного управления внутренней безопасности) и МВД вдруг резко начали опасаться "возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств". Поэтому контрразведчики и хотят "максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира". Сдуру даже заговорили о возможности отмены церемонии открытия XXVIII летней Олимпиады в Париже (26 июля -- 11 августа 2024 года).
Источниками для беспокойства как бы галантных ценителей жаб во фритюре стали теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье 22 марта сего года и попытки коллективного Запада свалить его осуществление на запрещенное в России ИГИЛ*. И опасение было вполне оправдано, если бы не первая странность -- французская разведка боится туркмено-киргизо-казахского террора. И сфокусировалась на оценке рисков от граждан Туркменистана, Киргизии и Казахстана, а не, собственно, Таджикистана, граждане которого и являются главными подозреваемыми террористами.
И ведь это при том, что сами французы напоминают: именно, к примеру, в декабре 2022 года семеро выходцев из России и Таджикистана, пятеро из которых уже были известны, как симпатики радикального ислама, в Страсбурге собрались взорвать посетителей знаменитого рождественского базара - главном в департаменте Нижний Рейн.
Базар этот уже дважды фигурировал, как цель исламских террористов: в 2018 году, 11 декабря, алжирец Шериф Шекатт застрелил 5 и ранил 11 прохожих. И в 2000 году в германском Франкфурте были арестованы четверо потенциальных террористов, готовившихся атаковать этот же объект и Страсбургский собор.
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Но как видим, Таджикистана и его террористов Франция не боится. И причин этого может быть несколько. Во-первых, по данным СМИ, самая странная информация поступила из Лондона, где тамошняя британская спецслужба Ми-6 со ссылкой на своего бывшего сотрудника, назвавшегося Джорджем, сообщила: французы хотя купить у джихадистов мир на Олимпиаде за деньги.
Суть информации сводится к тому, что в Лондоне-де побывали французские контрразведчики, которые при содействии британских коллег вышли на представителей пяти радикальных исламистских движений, чьи штаб-квартиры находятся в Англии под присмотром британских спецслужб. И затеяли переговоры, цель которых -- договориться с джихадистами об олимпийском перемирии.
Полуанонимный Джордж утверждает, что исламисты в ответ потребовали от французов дополнительны опции: дать партию оружия и освободить одиннадцать осужденных боевиков. И французы бы и рады, но узники-то находятся в секретных американских тюрьмах, куда вход посторонним заказан. И Макрон вроде бы обратился с письмом к президенту США Джо Байдену с личной просьбой-письмом, чтобы, когда тот хоть частично победит на время деменцию, помог и освободил террористов, а "французский друг" мог продемонстрировать накладные бицепсы еще и спортсменам всего мира.
Просьба вроде бы зависла, потому что Байден и деменция практически всегда теперь неразлучны.
Второй момент: специалисты заговорили, что Макрон специально меняет "террористический тренд", переводя внимание с исламистов Магриба, Ближнего и Среднего Востока на их непримиримых бородатых "коллег" в Центральной Азии. А может, в Париже действительно что-то знают о том, кто на самом деле стоит за убийствами в "Крокусе".
Но как бы там ни было, а исключение Таджикистана из списка стран, чьих террористов боится Франция, действительно говорит, что Париж работает в общем западном тренде – переводит стрелки на ИГИЛ*, которое-де окопалось и в Таджикистане, и отмазывает именно Украину, которая так или иначе могла не только активировать и заинтересовать тамошних исламистов, но именно там, в беднейшей стране Центральной Азии, навербовать исполнителей.
И получилось так, как получилось: организацию теракта спецы оценивают высоко, а вот исполнители… Все видели и оценили их и подготовку, и интеллектуальный уровень, и умение участвовать в теракте. Как говорится в таких случаях, какая страна -- такие и теракты, и сами террористы. Но получилось-то все равно безмерно кроваво и жестоко…
Еще одним более-менее внятным объяснением поведения Макрона может считаться разве что обычное русофобское объяснение: дескать, это такой план у французского президента, который ищет подпорки-обоснования своему дурацкому предложению ввести войска в Украину, чтобы победить Россию. Макрон как бы считает, что Туркменистан, Киргизия и Казахстан входят в зону контроля и внимания России, а значит, если эти страны обвинить в исламской терроризме, то можно и найти повод ввести французские войска в Украину, и её саму от теракта в "Крокусе" отмазать.
Но это вряд ли удастся. Потому что всем же понятно, что таджикский ИГИЛ* (если он реально существует) без звонка из Лондона или Вашингтона шагу не ступит. А раз ступил, то из него на много метров торчат уши именно Украины, которая и здесь могла выступить исполнителем западной воли. Только ленивый не напомнил, что к вербовке террористов мог быть причастен посол Украины в Таджикистане 54-летний Валерий Евдокимов, который, как известно, является генерал-майором и до назначения в Душанбе с 20 сентября 2019 по 5 июня 2020 года трудился председателем Службы внешней разведки Украины (СВРУ). В случайность таких назначений не верит даже простой обитатель поморских предгорий, потребляющий вещества из соседней Чуйской долины, богатой на чудеса.
А ведь упомянутый Евдокимов – давний и опытный разведчик, скорее всего не обойденный вниманием западных спецслужб. Вот некоторые данные о нем: окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины, Киево-Могилянскую бизнес-школу. Проходил военную службу в Пограничных войсках, Управлении государственной охраны, Государственной пограничной службе.
Все без исключения эти службы – предметы и объекты пристально изучения, внимания и плодотворного "окучивания" западных спецслужб – ЦРУ и Ми-6. И вот англосаксы навербовали там кучу своих подручных холуев плаща и кинжала, а бравого генерала обошли стороной? Да не смешите тапочки бабушки Вари, говорят сейчас в таких случаях…
Евдокимов действительно успешно вербовал наемников в Иностранный легион обороны Украины на фронтах, как вы понимаете, спецвоенной операции (СВО) прямо на сайте своего посольства.
И вы не поверите, но именно такими кадрами – спецами, не чуждыми разведке и шпионажу под видом дипломатии и внешнеторговой деятельности (это всем известные "крыши" разведок всего мира) – укомплектованы посольства Украины и во всех остальных странах Центральной Азии.
Проще всего говорить о временном поверенном в делах Украины в Казахстане Сергее Павленко – о нем нет практически никакой личной информации, кроме описания исполнения служебных обязанностей. Но зато хорошо известен его предшественник – посол Петр Врублевский, которого поперли из Казахстана, потому что он в августе 2022 года заявил о своих дипломатических "предпочтениях": "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".
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И, конечно же, вполне можно предположить, кого упомянутый Врублевский вербовал в Казахстане на помощь Украине. И кого вербует и какую политику пропагандирует его сменщик Павленко.
Посмотрим на остальных. Самый, пожалуй, высокопоставленный в прошлом – это бывший журналист из Днепропетровска 63-летний Виктор Майко, с 30 декабря 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане. В 2005-2010 годах он уже был послом в этой стране и по совместительству – послом Украины в Афганистане, но потом четыре годы (2010-2014) работал замминистра иностранных дел Украины.
Он – кандидат экономических наук, окончил Украинскую академию внешней торговли, где даже не чихают просто так, без кураторства западных спецслужб. Карьеру до дипломатии строил начальником Управления по вопросам инвестиционного сотрудничества и валютного регулирования, затем -- Главного управления многостороннего экономического сотрудничества Министерства внешнеэкономических связей и торговли Украины. И о нем вполне можно сказать, что он отлично знает и регион, и свои задачи в нем, и фронт работ.
Потом идет фактический дуайен украинского дипкорпуса в Центральной Азии – 66-летний бывший инженер-электронщик и уроженец Кировограда Валерий Жовтенко, с 30 августа 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Кыргызстане.
Крайне интересный персонаж, который, придя в МИД Украины в 1998 году, азы дипломатии постигал в Латвии руководителем торгово-экономической миссии в составе посольства Украины. Он -- магистр международной экономики, потому как закончил Украинскую академию внешней торговли
Потом перебрался в Латвию, где и дослужился до посла с 8 апреля 2011 по 18 июня 2015 года. До и после карьерно тусил в центральном аппарате МИД Украины национальным координатором Украины в международной организации Центрально-Европейская инициатива, замдиректора департамента и директор департамента министерства и спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
Другими словами, набраться русофобии за продвижение по карьерной лестнице и наставлений всевозможных спецслужб на предмет "как нам победить Путина" у Жовтенко было где. И, значит, Киргизия в плане вербовки наемников-русофобов – в надежных руках.
И наконец еще один шпионско-дипломатический "важняк" -- 65-летний уроженец Киевщины, в прошлом историк, кандидат исторических наук, доцент и, пожалуй, лучше и откровеннее всего подготовленный любитель Запада Николай Дорошенко, с 14 апреля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Узбекистане.
Французы терроризма, как видим, из этой страны почему-то не боятся. Но дипломат Дорошенко – в деле возможной вербовки террористов против России все равно крайне интересен. С одной стороны, он хорошо знает Россию: в 1995—1997 годах работал первым секретарем, завотделом России МИД Украины, а в 2004—2005 годах — советником-посланником украинского посольства в России.
А русофобии его обучали в 2001 году во время участия в программе Гарвардского университета "риски, вызовы и перспективы сотрудничества в Черноморском регионе". В 2002 году он получил диплом Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета по программе повышения квалификации государственных служащих высокого уровня по вопросам безопасности в Черноморско-Каспийском регионе. А в Гарварде, как вы понимаете, спецслужбисты ЦРУ редко кого учат любить Арбат и профессионально отличать гжель от хохломы.
С другой – Дорошенко знает регион: в 2015—2017 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Киргизии, где его и сменил вышеупомянутый Жовтенко.
Определенную известность, даже знаменитость (ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона) Дорошенко снискал в сентябре 2016 года, когда, возглавляя украинскую делегацию на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке, буром попер на президента России Владимира Путина. В его присутствии заявил, что Крым аннексирован Россией незаконно, и указал на недопустимость председательства России в СНГ в 2017 году. То-то Путин, наверное, удивился.
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И все эти люди в Центральной Азии– опытные, матерые специалисты и знатоки своих дел. Всех. И они (за исключением "киргиза" Жовтенко) -- протеже президента Украины Владимира Зеленского. То есть свято и неуклонно выполняют его задачи, а также наставления западных спецслужб, которые уде приставили к главе Украины даже не охрану, а вооруженный конвой, по реализации политики русофобии. Не верить в это может разве что самый глупый дурак, как говорили классики.
А Таджикистане тем временем, как известно из сообщений Reuters, тамошний Государственный комитет нацбезопасности 29 марта сего года задержал девять человек, которые могут быть связаны с терактом в "Крокус Сити Холле". И РИА Новости подтвердили: в мероприятиях по задержанию подозреваемых в Таджикистане принимали участие силовики из России, и задержанных подозревают в связях с ИГИЛ*.
И это бесспорно хорошо. Но беда-то в том, что как выяснил российский член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, история Таджикистана в школах даже с русским языком обучения и функционирующих на российские деньги преподается как "история оккупации Россией". "…Нет абсолютно никаких сомнений, что прослушав рассказы про российскую оккупацию и колониализм, выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. Отличный план, надежный, как швейцарские часы", -- горько пошутил историк.
Да и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, реагируя на устроенный земляками теракт в "Крокус Сити Холле", на открытии празднования Навруза в Душанбе только и смог сказать землякам: "Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей. Мы должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей".
Ну а что он мог сказать иное? А англосаксы тем временем продолжают свою извечную Большую игру на Востоке, в Центральной Азии по вытеснению оттуда России. И Европа не зря боится бородатых террористов – рикошетом они ударят и по ней. Но украинцы, как видим, им помогают изо всех сил – печенюшки-то в самой Украине закончатся в результате победы России в СВО и надо будет где-то харчеваться…
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ