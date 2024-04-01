"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Сейчас противник уже раздергивает бригады, чтобы удержать фронт на всех участках. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.
"Противник уже раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. Мы простукиваем фронт. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить", - подчеркнул Рожин.
Не бывает так, что бригаду ввели в бой, а завтра ее тут же уничтожили. Огневое поражение и ослабление подразделений ВСУ под Часов Яром может занимать две недели. Когда выводят из строя личный состав и часть техники, бригада теряет боеспособность, отметил журналист.
Это уже было со 110-й бригадой ВСУ под Авдеевкой. Она на месяц выбыла из строя из-за утраты большей части техники и людей. Те бригады противника, которые есть сейчас, тоже несут ежедневные потери, поэтому их возможности снижаются, резюмировал собеседник издания.
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