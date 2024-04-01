"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
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"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром
"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром
Сейчас противник уже раздергивает бригады, чтобы удержать фронт на всех участках. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:10
2024-04-01T04:10
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Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.Не бывает так, что бригаду ввели в бой, а завтра ее тут же уничтожили. Огневое поражение и ослабление подразделений ВСУ под Часов Яром может занимать две недели. Когда выводят из строя личный состав и часть техники, бригада теряет боеспособность, отметил журналист.Это уже было со 110-й бригадой ВСУ под Авдеевкой. Она на месяц выбыла из строя из-за утраты большей части техники и людей. Те бригады противника, которые есть сейчас, тоже несут ежедневные потери, поэтому их возможности снижаются, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, часов яр, борис рожин, донбасс, всу, вс рф, резервы, наступление, сво, авдеевка
Новости, Россия, Украина, Часов Яр, Борис Рожин, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, резервы, наступление, СВО, Авдеевка

"Мы простукиваем фронт": эксперт раскрыл, за какой срок ВС РФ выбьют семь бригад ВСУ под Часов Яром

04:10 01.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сейчас противник уже раздергивает бригады, чтобы удержать фронт на всех участках. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.
"Противник уже раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. Мы простукиваем фронт. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить", - подчеркнул Рожин.
Не бывает так, что бригаду ввели в бой, а завтра ее тут же уничтожили. Огневое поражение и ослабление подразделений ВСУ под Часов Яром может занимать две недели. Когда выводят из строя личный состав и часть техники, бригада теряет боеспособность, отметил журналист.
Это уже было со 110-й бригадой ВСУ под Авдеевкой. Она на месяц выбыла из строя из-за утраты большей части техники и людей. Те бригады противника, которые есть сейчас, тоже несут ежедневные потери, поэтому их возможности снижаются, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
30 марта, 15:35
Зеленский потерял аппетитВладимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что переговоры с Россией возможны при условии выхода ВСУ на границы 2022 года.
 
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