https://ukraina.ru/20240401/1054196533.html

"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр

"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр - 01.04.2024 Украина.ру

"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр

У артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T04:20

2024-04-01T04:20

2024-04-01T04:20

новости

часов яр

борис рожин

вс рф

всу

наступление

донбасс

дороги

бои

дроны

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Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.ВС РФ ведут бои за высоты в районе Красного, чтобы обеспечить полный контроль над населенным пунктом (Украина пытается контратаковать его, там был очень сильный накат), добавил журналист.Также ВС РФ "нажимают" между Богдановкой и Красным и продвигаются вдоль дороги Хромово – Часов Яр. Появилась информация, что бойцы взяли опорный пункт ВСУ у дороги, которая прикрывала въезды в город, добавил он.Конечно, у артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают российские FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но в целом противник сохраняет условия для переброски подкреплений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

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