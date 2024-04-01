"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр - 01.04.2024 Украина.ру
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"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр
"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр - 01.04.2024 Украина.ру
"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр
У артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:20
2024-04-01T04:20
новости
часов яр
борис рожин
вс рф
всу
наступление
донбасс
дороги
бои
дроны
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Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.ВС РФ ведут бои за высоты в районе Красного, чтобы обеспечить полный контроль над населенным пунктом (Украина пытается контратаковать его, там был очень сильный накат), добавил журналист.Также ВС РФ "нажимают" между Богдановкой и Красным и продвигаются вдоль дороги Хромово – Часов Яр. Появилась информация, что бойцы взяли опорный пункт ВСУ у дороги, которая прикрывала въезды в город, добавил он.Конечно, у артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают российские FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но в целом противник сохраняет условия для переброски подкреплений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, часов яр, борис рожин, вс рф, всу, наступление, донбасс, дороги, бои, дроны, сво
Новости, Часов Яр, Борис Рожин, ВС РФ, ВСУ, наступление, Донбасс, дороги, бои, дроны, СВО

"Там был очень сильный накат": эксперт рассказал, когда ВС РФ начнут большое наступление на Часов Яр

04:20 01.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но противник еще может перебрасывать подкрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.
ВС РФ ведут бои за высоты в районе Красного, чтобы обеспечить полный контроль над населенным пунктом (Украина пытается контратаковать его, там был очень сильный накат), добавил журналист.
"Ситуация там для ВСУ критическая, потому что наши там жмут. Противник постепенно отходит из центральной части Богдановки. Бои там идут за высоты, которые имеют более важное значение, чем само село", - отметил Рожин.
Также ВС РФ "нажимают" между Богдановкой и Красным и продвигаются вдоль дороги Хромово – Часов Яр. Появилась информация, что бойцы взяли опорный пункт ВСУ у дороги, которая прикрывала въезды в город, добавил он.
Конечно, у артиллерии ВС РФ есть возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают российские FPV-дроны, которые наносят потери ВСУ, но в целом противник сохраняет условия для переброски подкреплений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
28 марта, 17:57
Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе ЛукашенкоФранцузских военных, численностью 2000 человек, бросают в качестве живого щита в авангард. Они нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине в полную силу
 
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