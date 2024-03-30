Сенатор Пушков: поражение Украины может стать спасением для Европы - 30.03.2024 Украина.ру
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Сенатор Пушков: поражение Украины может стать спасением для Европы
Сенатор Пушков: поражение Украины может стать спасением для Европы - 30.03.2024 Украина.ру
Сенатор Пушков: поражение Украины может стать спасением для Европы
Поражение Украины для всей Европы может оказаться спасением, так как у ЕС появится шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока. Об этом 30 марта заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с СМИ Алексей Пушков
2024-03-30T09:57
2024-03-30T10:12
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"Вопреки тому, что заявляют западные политики и СМИ, поражение Украины может стать спасительным для Европы", — полагает Пушков.Он отметил, что на данный момент Европа "стремительно деградирует" - в странах Евросоюза наблюдается падение уровня жизни и рост социального недовольства. По мнению Пушкова, такое положение дел связано с разрывом отношений с Россией.Европа, столкнувшись с массовой миграцией, "теряет свою идентичность", добавил сенатор. Все это происходит на фоне общего падения уровня политического лидерства в ЕС."Нынешнее поколение руководителей плохо образованно, некомпетентно, тщеславно и одержимо собой, мыслит примитивными идеологическими формулами и лишено собственного лица, поскольку полностью зависит от Америки", — заявил Пушков.Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а из-за собственных интересов.
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новости, алексей пушков, европа, украина, россия, ес
Новости, Алексей Пушков, Европа, Украина, Россия, ЕС

Сенатор Пушков: поражение Украины может стать спасением для Европы

09:57 30.03.2024 (обновлено: 10:12 30.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Поражение Украины для всей Европы может оказаться спасением, так как у ЕС появится шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока. Об этом 30 марта заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с СМИ Алексей Пушков
"Вопреки тому, что заявляют западные политики и СМИ, поражение Украины может стать спасительным для Европы", — полагает Пушков.
Он отметил, что на данный момент Европа "стремительно деградирует" - в странах Евросоюза наблюдается падение уровня жизни и рост социального недовольства. По мнению Пушкова, такое положение дел связано с разрывом отношений с Россией.
Европа, столкнувшись с массовой миграцией, "теряет свою идентичность", добавил сенатор. Все это происходит на фоне общего падения уровня политического лидерства в ЕС.
"Нынешнее поколение руководителей плохо образованно, некомпетентно, тщеславно и одержимо собой, мыслит примитивными идеологическими формулами и лишено собственного лица, поскольку полностью зависит от Америки", — заявил Пушков.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а из-за собственных интересов.
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