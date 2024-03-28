https://ukraina.ru/20240328/1054165293.html

Напуганный Зеленский становится особенно опасным. Украинские эксперты о "чистках" на Банковой

Напуганный Зеленский становится особенно опасным. Украинские эксперты о "чистках" на Банковой - 28.03.2024 Украина.ру

Напуганный Зеленский становится особенно опасным. Украинские эксперты о "чистках" на Банковой

Зеленский снова проводит кадровые перестановки. После серии скандальных высказываний с поста главы СНБО был уволен Алексей Данилов

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:14

эксклюзив

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владимир зеленский

снбо

кадровые перестановки

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После оскорбления высокопоставленного китайского представителя решение было принято незамедлительно. Однако в политическое небытие Данилов не уходит, а отправляется послом в Норвегию. Некоторые эксперты предположили, что высшее украинское руководство заранее проводит собственную эвакуацию. Напомним, что ранее бывший главком Валерий Залужный был тоже отправлен послом, но в Великобританию. Что происходит во внутренней украинской политике - анализировали украинские эксперты в своих соцсетях. Журналист Диана ПанченкоКак только глава ФСБ заявил, что после теракта в Москве руководство Украины является законной целью, Данилов быстро собрал вещи и сбежал послом в Норвегию. На пенсию. Сменили человека с русской фамилией Данилов на Литвиненко. На первый взгляд, украинец. Но и тот закончил академию ФСБ. Замкнутый круг.Политик Евгений ШевченкоИ последнее про надоевшего всем Данилова. Послом Украины в Норвегии скорее станет Марьяна или Леша Гончаренко*, чем оскорбивший китайского дипломата Данилов. Не станет ветеринар послом. Данилов теперь навеки нерукопожатный в мире дипломатии. А зачем Норвегии портить отношения из-за украинского черноротого дегенерата, русского по национальности, с Китаем? С огромным сундуком негатива, да еще и с полукриминальным прошлым? Сами подумайте. Вы бы хотели такого посла Норвегии на Украине?Политик Александр ДубинскийНу, теперь понятен выпад Данилова в сторону спецпредставителя Китая, которого он назвал "каким-то х.." прямо перед тем, как этот встречался с Ермаком. У Ермака и Данилова был давний конфликт, связанный (как и все конфликты Ермака) с ревностью к вниманию президента. Обычно после таких конфликтов Ермак начинает вливать яд в уши Зеленскому (как это было с Залужным) и выбивает неугодного человека. Видимо, Данилов уже знал, что его увольняют, обо всем договорился, и "каким-то х.." просто плюнул на спину Ермака, который сразу после этого заявления главы СНБО проводил встречу со спецпредставителем Китая. Выраженный после этого "осторожный оптимизм" прозвучал после выпада Данилова как "попутного х.. в ж...". В целом, эта картина отображает как нравы, царящие среди "пяти-шести менеджеров" Зеленского, так и уровень их профессионализма.Общественный деятель Татьяна МонтянПросто так, днем 26 марта на сайте президента появился указ, что Данилов — всё, а его место займет экс-глава Службы внешней разведки Литвиненко. Никаких претензий к работе Данилова ранее вроде не высказывалось, и даже никто под него серьезно не копал. Ну да, был у Данилова конфликт с Ермаком осенью 2023-го, когда первый причислил второго к числу "туристов", катающихся за границу, якобы чтобы представлять там интересы Украины, на что у них нет никакого права. Однако Ермак на этот выпад особо никак не отреагировал, что весьма показательно. Исходно Данилова считали человеком Виталия Гайдука, который был совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", однако это неправда. Данилов был младшим партнером у Гайдука в нескольких IT-проектах. Настоящим же партнером и другом Данилова с давних пор был Михаил Бродский. Ходят слухи, что именно Моня Бродский и придумал санкции как механизм для расправы с оппонентами Зеленского, который тому туповатый зоотехник Данилов лишь презентовал. Расправы через санкции настолько Зельцу понравились, что Данилов с Бродским вошли в доверительный круг и смогли делать практически все, что хотели. Например, отрейдерить Нестора Шуфрича и кинуть его в СИЗО, чтобы заставить переписать активы.Так как именно СНБО готовило списки для санкций, то Данилов с Бродским создали на этой теме системный бизнес. К огромному количеству бизнесменов повадились ходоки, которые за долю малую предлагали им избежать попадания под санкции. Благодаря этому Данилов мог себе позволить потихоньку коптить киевское небо, время от времени наполняя информпространство весьма сомнительными шуточками. В Китае шутку не оценили, и Ермак в этот раз смог воспользоваться моментом и обнулить Данилова с едва ли не последнего не подконтрольного ему кресла в центральных органах власти Салорейха. Литвиненко же является человеком из обоймы Ермака — и, кстати, считается активным представителем британского лобби в Украине. Он был одним из тех, кто помог бритам установить полный контроль над Зелебобусом, как по нотам разыграв комбинацию с провалом захватов "вагнеров" из Минска. То есть, если подытожить весь рассказ, — британское влияние на процессы на Украине лишь усиливается. Украинский журналист и блогер Богдан БуткевичУвольнение Данилова – это страх Зеленского. Из-за происков Ермака. Свидетельствующий, что мы входим в наиболее опасный этап каденции Зе. Когда он начинает максимальную чистку в попытках закрыть рот всем. Рейтинг Зе продолжает падать. Как и доверия к нему. Убрали Залужного – но это ничего не дало. На фронте – очевидно нехорошая для пиара ситуация. Плюс в ОП паранойя по поводу 20 мая и мнимой нелегитимности президента. Что, конечно, маразм. Следовало просто сделать заранее представление в Конституционный Суд, который со 100% гарантией принял бы абсолютно протокольное решение и снял бы этот вопрос в зародыше. Но конченные из ОП так боятся того, как они с этим судом обращались до сих пор, что побоялись это сделать. А вдруг судьи что-нибудь не то примут?Теперь – параноят. И подарили для (российского- ред.) ИПСО отличную тему. Плюс население явно находится в прострации и апатии. После увольнения Залужного у людей отняли веру в победу и нормальное окончание этой войны. И люди массово перестали читать новости, закрылись. Однако когда эта апатия непременно перейдет в злобу – догадайтесь против кого она будет направлена. Правильно – против того, кто делает все возможное, чтобы закрыть рот всем. И одному оставаться в медийном поле. Зе думает, что это его спасение. Хотя это – совершенно не так.Но возвращаемся к Данилову. И вот, в таких условиях на Банковой решили окончательно закрыть рот и убрать всех, кто хоть немного медийный и имеет в теории некий привкус "не своего". Данилов – как раз такой. Постоянно что-то говорил, не согласовывая это с ОП. Плюс имел смелость в прошлом году сказать, что страну на международной арене не должен представлять Ермак. Ибо он – никто с точки зрения государственной системы. Ясное дело, что ларечник-секретут этого не забыл. И начал капать Зе на мозг. Мол, Данилов – опасен, потому что не контролируемый. И рейтинг у него есть (даже больше самого Ермака). И вообще – Вова, он тебя сольет при первом же шухере. Кароч, делал все то же, что и с Залужным, начиная с апреля-2022. И вот – докапал. Самое смешное, что эти чистки уже среди своих приведут к тому, что Зе останется сам. И больше не будет ни на кого переложить ответственность. Я уже молчу, что количество обиженных растет в геометрической прогрессии. И что некоторые эффективные менеджеры действительно сольют при первом же шухере.Однако сейчас Зе становится особенно опасным. Он боится и будет делать все, чтобы убрать всех, кого боится. Так что кроме российского наступления в ближайшие три-четыре месяца будет и внутреннее наступление ермачное по всем фронтам. На свободу слова, мнения, позиции.Так что выпад третьяково-безуглой – это не случайность и просто желание выслужиться. Это - подтверждение тенденции, которую сначала упрекают из-за местных жириновско-медведевых. По старой русской традиции, которая господствует в головах ермачных. И ситуация с Даниловым – это первая его ласточка.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористом

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