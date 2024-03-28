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"Мы вас похороним": Гаспарян объяснил, что ждут французов через час, если они расквартируются в Одессе
"Мы вас похороним": Гаспарян объяснил, что ждут французов через час, если они расквартируются в Одессе - 28.03.2024 Украина.ру
"Мы вас похороним": Гаспарян объяснил, что ждут французов через час, если они расквартируются в Одессе
Все три крупных французских боевых опыта за 200 лет (Отечественная война 1812 года, десант в Одессу и Великая Отечественная война) для Парижа закончились печально. При том, что у Наполеона была огромная армия, а вермахт вообще считался "непобедимым". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
2024-03-28T05:10
2024-03-28T05:10
2024-03-28T05:10
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что если контингент НАТО придет на Украину, то "он там и ляжет". То есть с ними никто не будет даже разговаривать. И на этом ставится точка, рассказал публицист.До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: "We will bury you". "We will bury you" (мы вас похороним) – это знаменитые слова генсека СССР Никиты Хрущева, которые широко распространились на Западе, добавил историк.Все три крупных французских опыта за 200 лет (Отечественная война 1812 года, десант в Одессу и Великая Отечественная война) для Франции закончились печально. При том, что у Наполеона была огромная армия, а вермахт вообще считался "непобедимым", отметил он.Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. Но сейчас Париж еще пытается выхватить выпавшее из рук США и не поднятое Германией "знамя главного врага России", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
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новости, одесса, франция, армен гаспарян, хрущев, николай патрушев, нато, украина, россия
Новости, Одесса, Франция, Армен Гаспарян, Хрущев, Николай Патрушев, НАТО, Украина, Россия
"Мы вас похороним": Гаспарян объяснил, что ждут французов через час, если они расквартируются в Одессе
Все три крупных французских боевых опыта за 200 лет (Отечественная война 1812 года, десант в Одессу и Великая Отечественная война) для Парижа закончились печально. При том, что у Наполеона была огромная армия, а вермахт вообще считался "непобедимым". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что если контингент НАТО придет на Украину, то "он там и ляжет". То есть с ними никто не будет даже разговаривать. И на этом ставится точка, рассказал публицист.
До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: "We will bury you". "We will bury you" (мы вас похороним) – это знаменитые слова генсека СССР Никиты Хрущева, которые широко распространились на Западе, добавил историк.
Все три крупных французских опыта за 200 лет (Отечественная война 1812 года, десант в Одессу и Великая Отечественная война) для Франции закончились печально. При том, что у Наполеона была огромная армия, а вермахт вообще считался "непобедимым", отметил он.
"Когда в последний раз серьезно воевала французская армия? Даже если мы возьмем Алжир, то это были 1960-е годы. А когда воевала в последний раз российская армия? Контртеррористическая операция на Северным Кавказе, борьба с бандформированиями в Сирии и СВО", - подчеркнул Гаспарян.
Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. Но сейчас Париж еще пытается выхватить выпавшее из рук США и не поднятое Германией "знамя главного врага России", заключил собеседник издания.