Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева

Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не нужно переживать насчет экономики и социальной сферы. И если США и Россия сумеют договориться по этому вопросу, то его ждет крах, считает радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ СМИ продолжаются разговоры о прямой интервенции западных стран на Украину. После того, как Франция во главе с Макроном начала играть мускулами, к ней осторожно присоединились британцы и поляки. Мы видим все более агрессивные заявления Запада, который открыто готовится к конфронтации с Россией.- Армен Сумбатович, какова должна быть численность западного контингента, чтобы он смог создать нам реальные проблемы? Смогут ли страны НАТО закрыть небо хотя бы на западной Украине? Каков может быть наш ответ?- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что если кто-то придет на Украину, то он там и ляжет. С ними никто даже разговаривать не будет. И на этом ставится точка. До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: We will bury you."We will bury you" (мы вас похороним) – это знаменитые слова Хрущева, которые широко распространились на Западе. Мое поколение тоже помнит рассказы родителей о Карибском кризисе. В 1991 году рок-группа Hellraiser даже выпустила альбом с таким названием. У нас была соответствующая сувенирка. Сейчас сложно поверить, но целлофановые пакеты с названием этой пластинки носило пол-Москвы. Запад это тоже помнит.Насколько я понимаю, идею Макрона на внешнем контуре никто не поддержал. Ему даже на внутреннем контуре говорят: "Ну ты пошарь во лбу. Ты что хочешь сделать"?Одно дело, когда ты собираешься присоединиться к победителям. А теперь давайте вспомним французов в эпоху Гражданской войны. Летом 1919 года все были абсолютно убеждены, что большевики обречены. Якобы очень скоро войска Деникина и Колчака ударами с двух сторон сойдутся в Москве. Тогда у белых для этого не хватило сил и внятной политической программы. Но французы были убеждены, что белые победят. Ничем хорошим для Парижа это не закончилось.Давайте вспомним 1941 год, когда был создан легион французских добровольцев из 638-го усиленного пехотного полка Вермахта. Эти люди присоединились к гитлеровцам в конце лета-начале осени, когда весь мир был абсолютно уверен, что Германия победит Советский Союз. Эти люди писали домой радостные письма: "Мы идем по той же дороге и с той же скоростью, что и Наполеон". Правда, они не успели на Бородинское поле, подзадержались. Зато все остальные "прелести" России они получили сполна.Во-первых, они все перемерзли в декабре и в январе (половина из них сразу ушла в госпиталь). Во-вторых, они не ожидали так получить по сусалам. В-третьих, они были бельмом на глазу у вермахта, потому что помимо этнических французов там были русские эмигранты, арабы и негры. Сами понимаете, какое это было издевательство над расовой теорией Третьего Рейха, когда рядом с "истинными арийцами" оборону держали "недочеловеки". Поэтому когда их после первых боев ответил в тыл на переформирование, арабов и негров отправили назад.Короче говоря, все эти три крупных французских опыта за 200 лет (Отечественная война 1812 года, десант в Одессу и Великая Отечественная война) для Франции закончились печально. При том, что у Наполеона была огромная армия, а вермахт вообще считался непобедимым. Наши деды и прадеды по всем законам добра и красоты их отхреначили.Нынешняя Франция – это совсем не Франция той эпохи. Когда в последний раз серьезно воевала французская армия? Даже если мы возьмем Алжир, то это были 1960-е годы. А когда воевала в последний раз российская армия? Контртеррористическая операция на Северным Кавказе, борьба с бандформированиями в Сирии и СВО. Неужели Париж всерьез думает, что если он отправит на Украину этот сброд мультикультурализма, то русские падут на колени перед большим белым господином?Я вас уверяю, что как только этот французский контингент расквартируется в Одессе, через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит и об этом все закончится.Макрону это сейчас пытаются объяснить. Но он настолько пытается выхватить выпавшее из рук Байдена и не поднятое Шольцем знамя главного врага России, не понимая, что это.В чем сложность текущей ситуации? Как ни крути, она начиналась как гражданская война в Донбассе. Гражданская война – это всегда очень тяжелая история. Если вы хотите в ней побеждать, вам надо быть либо идеологически подготовленным, либо испытывать лютую ненависть к врагу. Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация чуть сложнее. Но как только в Россию приходит иноземные войска, разговор начинается совсем другой.ВС РФ уже устроили социалистическое соревнование по "Абрамсам" (они скоро закончатся), а с французами никто не захочет лишний раз вступать в полемику. Патрушев это максимально правильно обозначил. Вас просто убьют. "We will bury you", - добавим мы с Никитой Сергеевичем Хрущевым.- В каком виде должна быть санитарная зона на границе со "старыми" российскими регионами? Какими методами ее можно обеспечить?- Это и очень сложный, и очень простой вопрос одновременно. Если мы исходим из того, какое оружие на Украине есть сейчас, то санитарная зона должна составлять 200 километров. Если на Украину будут поставлять что-то помощнее, то санитарная зона должна начаться в районе Львова. Это будет формат ЗУНР.Я все эти годы я был знаком только с одним человеком, для которого Львов представлял интерес. Это был Владимир Вольфович Жириновский. Больше он никому не был нужен.Сначала мое поколение (последние комсомольцы СССР) росли с мыслью о том, что Львов ничем не отличается от Полтавы, Киева и Днепропетровска. Потом, когда в 1990-е мы следили за шабашем, который там происходил, мы обалдевали. А окончательно я возненавидел эту территорию после того, как один из моих знакомых посетил знаменитый львовский ресторан, где на дверях написано "Русским, евреям и собакам вход запрещен" и где тебя встречает бандеровец. Я тогда подумал: "Да бросьте вы туда бомбу, и все. Бесполезно с ними разговаривать".Хотя, возможно, что санитарная зона там все же пройдет.Кстати, недавно опять в СМИ обсуждался слив предложений Эрдогана по Украине. Киевский режим остался ими недоволен. Я не понимаю, почему. Единственными, кто должен быть ими недоволен – так это Россия. Потому что в этих документах нет главного пункта – где гарантия, что эти договоренности будут выполняться.Более того, в этих документах нет Украины как таковой. Если этот договор и будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Такие соглашения теоретически возможны.И последнее. Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не надо париться насчет экономики и социальной сферы. На любое недовольство населения ты можешь ответить, что это связано с тем, потому что нас бьют. Но когда их перестанут бить, Украине придется решать все эти вопросы.Я могу назвать только двух политиков, которые могли бы решить все эти вопросы лет за десять – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Только эти два человека восстанавливали и развивали свои страны. Больше таких примеров нет.Пока этот вопрос Украина и не ставит. А зачем? Если это такой план, то ее просто поставят перед фактом и скажут: или выполняй, или пошла вон.- ВКС РФ нанесли массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины ("Южмаш" и "Харьковский завод"). В Минобороны назвали эту атаку ударами возмездия на акты терроризма. Почему киевский режим игнорирует все предупреждения и продолжает нарываться на новые неприятности?- Потому что мозги промыты. Украина же была искренне уверена, что что бы она ни делала, русские не ответят.А теперь представьте, что было бы, если бы СВО на Украине вдруг проводили американцы.В пять часов утра 24 февраля 2022 года выходит заспанный Байден и говорит, что они его достали. В этот момент американская авиация начинает множить на ноль мосты, аэропорты, вокзалы, порты и центры принятия решений. Тебя безостановочно крушат на протяжении трёх-четырёх дней. Даже если у тебя есть ПВО, запасы ракет к ней иссякнут через десять часов. У тебя наступает коллапс системы управления, а после этого в страну заходят сухопутные войска, которые множат на ноль все, что только шевелится.Что делает Россия? Россия объясняет, что она ведет войну не с украинским народом, а с бандой неонацистов. Как на это реагирует киевский режим? "Русские нас боятся".История с Белгородом – это из той же плоскости. Дразнили-дразнили, власовцев подключили, а потом ответ пришел. И он будет не последним. Я читал, что уже 60% украинской инфраструктуры сейчас под ударом. Если Россия еще пару раз такое сделает, то больше можно уже не воевать, потому что у них наступит паралич всего. У них просто обесточится производство, и до свидания. Если киевский режим к этому стремится, то пожалуйста.Я одного не пойму, что хочет получить киевский режим на выходе.Изначально у них была идея о выходе на границы к 1991 года. Я уже два месяца об этом на Украине вообще не слышу. В чем тогда смысл? В новых "фортецях"? Все военные эксперты говорят, что эта тактика ничего им не даст из-за тотального отставания в технике. Даже их спикеры говорят, что скоро на каждого солдата ВСУ будет приходиться по одному русскому дрону. Их просто положат в землю и на этом все закончится. Киевский режим сам говорит, что несмотря на весь мрак и кошмар мобилизации они восполняют только 15% потерь личного состава. У них иссякнет вообще все. А что дальше?Украинцы называют себя националистами. Национализм – это когда тебе нравится свое. Я не думал, что идея украинского национализма – убить как можно больше украинцев.И самое главное, что этот вопрос волнует только русских. Мы с вами каждый день это обсуждаем. И все в недоумении. Чем больше Украина усердствует, тем хуже для нее будут последствия.Я когда-то сказал, что подлинная декоммунизация – это когда Украина взорвет ДнепроГЭС. Пусть еще что-то взорвут, если они ничего не понимают. Ну взорвали они Каховскую ГЭС. Кому они хуже сделали? Русские-то свое восстановят. А откуда теперь будут питаться сельскохозяйственные земли Днепропетровской области, которые от Каховской ГЭС питались? Объяснить им это невозможно. Так что пусть взрывают дальше.

