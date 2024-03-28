"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция - 28.03.2024 Украина.ру
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"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция
"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция - 28.03.2024 Украина.ру
"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция
Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", поэтому очень многое будет зависеть от позиции Стамбула. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T03:30
2024-03-28T03:30
новости
турция
запад
пётр скоробогатый
нато
терроризм
теракт
украина
россия
расследование
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В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Турции. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там они проходили тренировки или встречались с кураторами, рассказал политолог.Он добавил, что Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", где боевики лечатся еще со времен Ирака и Сирии, добавил журналист.Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то к позиции страны НАТО они прислушаются точно. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240327/1054144586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, запад, пётр скоробогатый, нато, терроризм, теракт, украина, россия, расследование
Новости, Турция, Запад, Пётр Скоробогатый, НАТО, терроризм, теракт, Украина, Россия, Расследование

"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция

03:30 28.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", поэтому очень многое будет зависеть от позиции Стамбула. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Турции. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там они проходили тренировки или встречались с кураторами, рассказал политолог.
Он добавил, что Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", где боевики лечатся еще со времен Ирака и Сирии, добавил журналист.
"Турция – это мост по переброске террористов с севера на юг. Если надо искать цепочку этих заказчиков, то надо искать ее там. И сразу же после теракта появилась информация, что Турция провела несколько крупных рейдов по выявлению всевозможных террористических ячеек", - отметил Скоробогатый.
Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то к позиции страны НАТО они прислушаются точно. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 14:49
Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУРанее польские СМИ сообщили о скоропостижной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Это произошло после новости об ударе российского ОТРК "Искандер" по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились старшие офицеры США и Польши
 
НовостиТурцияЗападПётр СкоробогатыйНАТОтерроризмтерактУкраинаРоссияРасследование
 
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