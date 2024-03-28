"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", поэтому очень многое будет зависеть от позиции Стамбула. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Турции. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там они проходили тренировки или встречались с кураторами, рассказал политолог.
Он добавил, что Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", где боевики лечатся еще со времен Ирака и Сирии, добавил журналист.
"Турция – это мост по переброске террористов с севера на юг. Если надо искать цепочку этих заказчиков, то надо искать ее там. И сразу же после теракта появилась информация, что Турция провела несколько крупных рейдов по выявлению всевозможных террористических ячеек", - отметил Скоробогатый.
Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то к позиции страны НАТО они прислушаются точно. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.
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