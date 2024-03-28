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"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция

"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция - 28.03.2024 Украина.ру

"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция

Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", поэтому очень многое будет зависеть от позиции Стамбула. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T03:30

2024-03-28T03:30

2024-03-28T03:30

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турция

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пётр скоробогатый

нато

терроризм

теракт

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расследование

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В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Турции. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там они проходили тренировки или встречались с кураторами, рассказал политолог.Он добавил, что Турция – это один глобальный хаб, где базируются всевозможные террористические отделения. Возможно, что там нет лагерей подготовки, но точно существуют террористические "крыши", где боевики лечатся еще со времен Ирака и Сирии, добавил журналист.Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то к позиции страны НАТО они прислушаются точно. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054144586.html

турция

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новости, турция, запад, пётр скоробогатый, нато, терроризм, теракт, украина, россия, расследование