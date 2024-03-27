https://ukraina.ru/20240327/1054141939.html

Разгневанные чиновники, подбитые танки и проблемы с электроэнергией. Главное на Украине на 13:00 27 марта

Разгневанные чиновники, подбитые танки и проблемы с электроэнергией. Главное на Украине на 13:00 27 марта - 27.03.2024 Украина.ру

Разгневанные чиновники, подбитые танки и проблемы с электроэнергией. Главное на Украине на 13:00 27 марта

Украина.ру, 27.03.2024

2024-03-27T13:00

2024-03-27T13:00

2024-03-27T13:07

хроники

спецоперация

эксклюзив

эммануэль макрон

олаф шольц

вооруженные силы украины

верховная рада

киев

франция

украина

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Слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали американских чиновников. Киев испытывает проблемы с военной техникой и готовится к дефициту электроэнергии. При этом власти все еще надеются получить "рекордную помощь" от ЗападаАгентство Блумберг написало, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разгневали американских чиновников."Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой", - говорится в материале агентства со ссылкой на неназванного чиновника.Это же издание подчеркнуло, что чиновники сочли слова президента Франции "не очень умными".В материале отмечается также, что своими заявлениями Макрон "взял на себя ведущую роль в противостоянии" России, однако при этом, "не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов".В феврале Макрон заявил, что Франция якобы сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Проблемы КиеваВ нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога: сигнал звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ пишут о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам (ВСУ) Херсоне.В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате взрывов в регионе было повреждено здание молочноконсервного комбината в Купянске и коммунальное предприятие в Харькове.Журнал Forbes написал, что по меньшей мере семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 были выведены из строя."За несколько месяцев... 21-я бригада (ВС Украины)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции",- говорится в публикации журнала.Отмечается, что из выведенных из строя семи танков шесть еще можно забрать с поля боя и починить, однако для ремонта Strv 122 необходимо направить в Литву."Дефицит запчастей... означает, что, как правило, у работников уходят несколько месяцев для ремонта поврежденного в бою Strv 122 или Leopard 2", - пишет Forbes.Помимо прочего, украинская энергосистема в результате последних ударов ВС РФ получила сильные повреждения.Из-за полученных повреждений в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в Хмельницкой областях Украины ввели почасовые и аварийные отключения электроэнергии, сообщило Минэнерго страны.Отмечается, что из-за технологических нарушений кратковременно отключилось оборудование на подстанции в Одесской области, которая подает электричество на железную дорогу в связи с чем было нарушение движения поездов. Спустя время энергетики подключили подстанцию, движение поездов удалось возобновить.В министерстве заверили, что дефицита электроэнергии нет.Однако гендиректор компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко, указал, что дефицит электроэнергии может возникнуть к лету.Он уточнил, что поражено "несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации". Кроме того, по его словам, поражены сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и прочее оборудование."Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации", - сказал Коваленко.Он добавил, что на восстановление потребуются месяцы.Надежды УкраиныВласти Украины надеются в марте получить помощь от Запада в размере рекордных 9 миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев."В первом квартале Украина получит около 10,2 миллиарда внешнего финансирования, в том числе рекордные 9 миллиардов долларов в марте", - написал Гетманцев.Он уточнил, что в марте должен поступить льготный заем в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, предоставляемый под гарантии правительств Японии и Великобритании. Кроме того, ожидается поступление 4,88 миллиарда долларов от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, 1,5 миллиарда от Всемирного банка. Также, по его словам, поступит четвертый транш МВФ в размере 0,88 миллиарда, 1,47 миллиарда долларов от Канады и 0,23 миллиарда от Японии.Гетманцев добавил, что в апреле и мае при выполнении Киевом определенных условий ЕС направит 1,5 миллиарда евро второго транша и 1,9 миллиарда евро "безусловного финансирования" поступит в мае после юридического вступления в силу Ukraine Facility.Таким образом, власти Украины гарантированно закрывают львиную часть потребности во внешнем бюджетном финансировании первой половины года, резюмировал он.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.По словам украинского парламентария Александры Устиновой, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

https://ukraina.ru/20240327/1054137086.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, эммануэль макрон, олаф шольц, вооруженные силы украины, верховная рада, киев, франция, украина, бюджет, помощь, запад, военные, чиновник