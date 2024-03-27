https://ukraina.ru/20240327/1054139353.html
В "Крокусе" погиб основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей
В "Крокусе" погиб основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей - 27.03.2024 Украина.ру
В "Крокусе" погиб основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погиб глава организации, участники которой спасли более 100 человек. Андрей Сыропятов фигурирует в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России
2024-03-27T12:09
2024-03-27T12:09
2024-03-27T12:09
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Во время теракта двое подростков Владислав и Роман вывели около ста человек через запасные ходы на минус первом этаже, тем самым спасли их. В тот день на смену вышли 105 человек.После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках основателя и управляющего их студенческой организацией Андрея Сыропятов, так как после теракта он пропал.Его друг Иван рассказал журналистам RT, что общался с Андреем в 20:00 22 марта, после чего связь с ним пропалаВечером 26 марта МСЧ России обновило списки с именами погибших. Андрей Сыропятов числится погибшим.Всего в организации трудятся около 4 тыс. студентов, в "Крокусе" в день трагедии работали 105 из них, уточнили в RT.Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу и поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.
https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html
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новости, россия, мчс, ск рф, крокус сити, крокус сити холл, теракт, террорист
Новости, Россия, МЧС, СК РФ, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, террорист
В "Крокусе" погиб основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погиб глава организации, участники которой спасли более 100 человек. Андрей Сыропятов фигурирует в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России
Во время теракта двое подростков Владислав и Роман вывели около ста человек через запасные ходы на минус первом этаже, тем самым спасли их. В тот день на смену вышли 105 человек.
После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках основателя и управляющего их студенческой организацией Андрея Сыропятов, так как после теракта он пропал.
Его друг Иван рассказал журналистам RT, что общался с Андреем в 20:00 22 марта, после чего связь с ним пропала
Вечером 26 марта МСЧ России обновило списки с именами погибших. Андрей Сыропятов числится погибшим.
Всего в организации трудятся около 4 тыс. студентов, в "Крокусе" в день трагедии работали 105 из них, уточнили в RT.
Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу и поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.