https://ukraina.ru/20240327/1054133153.html

Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии

Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии - 27.03.2024 Украина.ру

Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии

В Крыму и в Новороссии РЖД официально не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия. В качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано ФГУП "Железные дороги Новороссии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2024-03-27T03:50

2024-03-27T03:50

2024-03-27T03:50

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.Правительство РФ исходит из того, что нужно минимизировать риски для крупных государственных монополистов, которые еще не подпали под западные санкции. К счастью, РЖД не находятся под санкциями. Поэтому в Крыму и в Новороссии РЖД не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия, рассказал политэкономист.Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей регионов информирует "Росжелдор", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240326/1054129038.html

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новости, новороссия, россия, иван лизан, крым, ржд, донбасс, новые регионы, санкции