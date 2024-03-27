Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии - 27.03.2024 Украина.ру
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Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии
Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии - 27.03.2024 Украина.ру
Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии
В Крыму и в Новороссии РЖД официально не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия. В качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано ФГУП "Железные дороги Новороссии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T03:50
2024-03-27T03:50
новости
новороссия
россия
иван лизан
крым
ржд
донбасс
новые регионы
санкции
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.Правительство РФ исходит из того, что нужно минимизировать риски для крупных государственных монополистов, которые еще не подпали под западные санкции. К счастью, РЖД не находятся под санкциями. Поэтому в Крыму и в Новороссии РЖД не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия, рассказал политэкономист.Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей регионов информирует "Росжелдор", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
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новости, новороссия, россия, иван лизан, крым, ржд, донбасс, новые регионы, санкции
Новости, Новороссия, Россия, Иван Лизан, Крым, РЖД, Донбасс, Новые регионы, санкции

Политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии

03:50 27.03.2024
 
© Никита РассказовЖелезная дорога Крым рельсы шпалы
Железная дорога Крым рельсы шпалы
© Никита Рассказов
Читать в
В Крыму и в Новороссии РЖД официально не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия. В качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано ФГУП "Железные дороги Новороссии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.
Правительство РФ исходит из того, что нужно минимизировать риски для крупных государственных монополистов, которые еще не подпали под западные санкции. К счастью, РЖД не находятся под санкциями. Поэтому в Крыму и в Новороссии РЖД не работают. Но это не значит, что с ними нет взаимодействия, рассказал политэкономист.
"Мы не знаем, в каком именно формате оно [взаимодействие] выстроено. Нам об этом не говорят, чтобы никого не подставлять под санкции. Но мы точно знаем, что в качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", - отметил Лизан.
Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей регионов информирует "Росжелдор", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 18:31
Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов ПорошенкоСейчас развитие на Украине альтернативной информации вызывает живейшую тревогу у властей. Разрушается картина мира, которая создается официальными СМИ, из-за чего киевская пропаганда начинает пробуксовывать. Особенно это тревожно в свете кончающегося президентского срока Зеленского, когда в полный рост встанет вопрос о его легитимности
 
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