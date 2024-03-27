https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html

Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП

Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП - 27.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП

Россия отреагирует на планируемое в Евросоюзе решение отдать замороженные российские активы киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2024-03-27T04:52

2024-03-27T04:52

2024-03-27T04:52

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По мере того, как американцы будут выходить из войны на Украине, ее методы будут становиться все более террористическими, считает эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, насколько это оправдано юридически?- Это в любом случае воровство. У депозитариев Европы, где заморожены эти активы, есть определённые обязательства, прописанные в договорах с российскими структурами. Средства, которые поступают на депозитарный счет, должны учитываться на сегрегированных счетах российских контрагентов, чтобы российским клиентам они уже были выплачены.И никакое юридическое крючкотворство не сможет скрыть суть. Они не могут понять, как обмануть свою правовую систему, чтобы сделать то, что они хотят. Схему использования замороженных активов придумал я в прошлом году под российские условия.У нас тоже есть замороженные европейские активы. Эти деньги нельзя использовать. Туда капает рента, дивиденды, купоны. У нас придумали создать внутренний рынок, на котором деньги, которые получают иностранцы, могут меняться на замороженные же акции, которые учитываются нашими брокерами. И пусть иностранцы сами пытаются их разморозить. Это абсолютно честный подход. То есть мы замороженное меняем на замороженное.Но мы ни у кого ничего не изымаем, ничего не конфисковываем. Все происходит в рамках рыночных механизмов, с точки зрения сохранения традиций делового оборота и репутации финансовых учреждений. Но они на это идти не хотят, а чтобы просто изъять активы юридических механизмов нет.Есть криво и косо работающая схема, которая предусматривает создание Европейского фонда, куда будут направляться замороженные активы для сегрегации. Потом в счет будущих компенсаций, которые Россия согласится заплатить, европейцы собираются рассчитаться с инвесторами, а пока что выпустить долговые обязательства. У меня простой вопрос: а вы уверены, что Россия согласится признать свои обязательства в связи с украинским конфликтом? Скорее, вы будете платить репарации, если так дальше будет идти война. Тем более, если вы введете туда свои войска, как об этом говорят французы, и они будут разбиты.Нет разницы просто напечатать деньги для Украины, увеличив долговую нагрузку, или изъять эти деньги со счетов банков и компаний и отдать ей. Напечатать даже лучше, потому что, когда ты снимаешь со счетов, ликвидность внутри твоей системы падает. Для репутации второй путь, взять и отобрать, намного хуже, чем просто напечатать и отдать деньги. Инфляционных последствий в Европе от этого не будет. Эти деньги разворуют, они будут потрачены на оружие, а оружие сгорит на поле боя. Цены от этого не вырастут, кроме цен на оружие. Вырастет долговая нагрузка у немцев, потому что они главные желающие помогать Украине. Но У Германии кредитный потенциал есть.- США призвали Украину прекратить удары по энергообъектам России из-за опасения роста мировых цен на нефть. Это лично Байден опасается роста цен на нефть во время своей предвыборной кампании? Или США в принципе боятся, что из-за уменьшения поддержки Украины они могут потерять контроль над ней?- Внимательные люди давно обратили внимание, что после удара по российским НПЗ случается какой-то инцидент в американской нефтянке. Посмотрите ленту новостей по датам. Очень часто неприятности в перерабатывающей отрасли США случаются после того, как атакован какой-то объект инфраструктуры в России.Еще недавно была новость, что на границе с Техасом фиксируется активность дронов неизвестного происхождения, которые перелетают через американскую границу. На мой взгляд это нечто большее чем опасение роста цен. Сокращение экспорта российских нефтепродуктов на цены внутри Америки на бензин не повлияют. Более того удары по объектам нефтепереработки на цены на нефть не влияют вообще. НПЗ производят нефтепродукты. Сырая нефть продается так. Скорее, в этой войне установлены новые рамки, которые Вашингтон требует от Киева не пересекать. И это разумно, потому что могут взрываться нефтепромыслы и трубопроводы в США. Неизвестные люди спичку уронят куда-то, мало ли что может случиться…Второй вопрос, будет ли Киев к этому прислушиваться или нет, очень любопытен, потому что Киев может прислушиваться, когда ему за это платят. Если Америка дает деньги и оружие, есть резон слушать, что она говорит. Но поскольку США решили украинскую историю свернуть, поскольку победа там не просматривается, а дожидаться еще более тяжелой ситуации, которая несет репутационные риски, они не хотят. Американцы решили Украину спихнуть на Европу, поэтому активизировалась Франция, поэтому Шольц бегает и говорит, что надо больше денег давать.США с себя ответственность за Украину потихоньку снимают, создав у себя искусственную политическую ситуацию. Мол, мы хотели помочь, но республиканцы против, поэтому европейцы, поскольку Россия ближе к вам, решайте эту проблему сами. И влияние Вашингтона в Киеве в связи с этим будет падать. И то, что США говорят все меньше и меньше будет влиять на решения, которые принимаются в Киеве. Больше там будут прислушиваться к людям из Лондона, а они не занимают примирительную позицию. Поэтому инфраструктурная война будет продолжаться, потому что американцев здесь слушать не будут.- То есть нас ожидает новый виток террористической войны?- По мере того, как американцы будут выходить из этой войны, ее методы будут становиться все более террористическими. У Украины не будет возможности в обычном формате конвенциональной войны хоть как-то оказывать сопротивление, а вот теракты они могут делать и делать очень хорошо. Это будет новый этап развития конфликта, с форматом, который мы хорошо знаем. Мы же на Кавказе с этим боролись. Масштаб будет другой и возможностей побольше.Но нам нужно будет быть готовыми. Влияние Вашингтона на Киев будет снижаться, его способности к сопротивлению будут снижаться. А террористическая угроза от подготовленных подразделений, оснащённых техникой, будет возрастать. Надо быть реалистами.

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

https://ukraina.ru/20240326/1054117049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, сша, дмитрий голубовский, дмитрий песков, нпз, всу, нефтепродукты, нефть