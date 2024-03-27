По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Белгороду
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Сейчас на возвращенных территориях РФ действует военное положение. И согласно закону российские власти имеют полное право забрать у людей, которые поддерживают Украину недвижимость и транспортные средства, чтобы одержать победу над врагом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, рассказал волонтер.
На возвращенных территориях сейчас действует военное положение. И согласно закону о военном положении российские власти имеют полное право забирать любую недвижимость и транспортные средства, чтобы одержать победу над врагом. Но пока этого не делают, добавил технолог.
"Ребята, вам дали время подумать. Вы сделали свой выбор и приняли сторону врага. Следовательно, вся ваша собственность по законам военного времени будет наша. Мы не будем разводить эту гуманность и права человека", - подчеркнул Алехин.
Людям, которые поддерживают киевский режим, нужно дать понять, что если они сделали такой выбор, то несут за него ответственность. Нельзя рассуждать так, что "я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию", добавил эксперт. Если не проявлять жесткость, такая ситуация будет повторяться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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