https://ukraina.ru/20240327/1054116717.html

По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность

По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность - 27.03.2024 Украина.ру

По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность

Сейчас на возвращенных территориях РФ действует военное положение. И согласно закону российские власти имеют полное право забрать у людей, которые поддерживают Украину недвижимость и транспортные средства, чтобы одержать победу над врагом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T04:40

2024-03-27T04:40

2024-03-27T04:40

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враги

всу

недвижимость

военное положение

новые регионы

закон

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На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, рассказал волонтер.На возвращенных территориях сейчас действует военное положение. И согласно закону о военном положении российские власти имеют полное право забирать любую недвижимость и транспортные средства, чтобы одержать победу над врагом. Но пока этого не делают, добавил технолог.Людям, которые поддерживают киевский режим, нужно дать понять, что если они сделали такой выбор, то несут за него ответственность. Нельзя рассуждать так, что "я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию", добавил эксперт. Если не проявлять жесткость, такая ситуация будет повторяться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240325/1054101585.html

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новости, киев, россия, украина, враги, всу, недвижимость, военное положение, новые регионы, закон