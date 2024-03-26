https://ukraina.ru/20240326/1054093725.html

Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 26.03.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

Сейчас ВС РФ действительно пытаются сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов

2024-03-26T05:42

2024-03-26T05:42

2024-03-26T05:42

интервью

всу

украина

теракт

крокус сити холл

запад

россия

харьков

одесса

мобилизация

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Надеюсь, что этого удастся избежать, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, после трагедии в "Крокус Сити Холле" у меня сложилось впечатление, что Россия на своем пути сейчас проходит через темный лес, где на нее со всех сторон нападает комариный рой (рой беспилотников, рой терактов, рой западных стран, грозящих интервенцией на Украину). Победить комаров в лесу нельзя. Можно только прикрыть лицо и пробираться из этого леса. Это справедливое впечатление? Или мы сейчас можем сделать что-то экстраординарное?- Вы правы в том смысле, что сейчас нам надо завершить СВО победой. А для этого нужно сплотиться. Сейчас мы сплотились в нашей скорби. Но есть время хоронить погибших, а есть время выигрывать войну. Для соболезнования будет время после войны. Это надо понимать всем, кто находится в тылу.Когда произошел этот теракт, я был в ЛНР и общался с бойцами и командирами. У них не было соболезнования. У них было усиление злости к врагу и еще большая уверенность в том, что нам нужна победа в виде безоговорочной капитуляции всех наших противников.Да, у нас нет стопроцентных доказательств, что теракт осуществил ГУР. Но мы же понимаем, что есть куклы, а есть кукловоды. ГУР – это профессиональная кукла. Мы не знаем, подготовили ли этот теракт ЦРУ или MI-6, а ГУР был его прикрытием, или ГУР это сделал. Может быть, его осуществили другие силы. Мы сейчас можем только набрасывать версии. Да это и неглавное. Главное – сплотиться ради победы.Понятно, что попытки терактов будут еще. Мы действительно воюем с террористическим государством. Это уже не первый теракт Украины, но это первый масштабный теракт. Он зацепил всех, потому что было убито много людей сразу. И все эти атаки будут продолжаться вплоть до нашей победы. И прекратить их мы сможем только после нашей победы. Следовательно, ее надо приближать. А для этого надо сплотиться всем: и Донецку, и Белгороду, и Москве, и Владивостоку.- Каких конкретно действий вы сейчас ждете от каждого конкретного гражданина России, чтобы было понятно, что он сплотился?- Если вы давно хотели пойти на фронт, но раздумывали, то не надо раздумывать. Идите на фронт и побеждайте.Если вы не хотите идти на фронт, вы должны более профессионально помогать фронту. Вы должны поддерживать волонтерские организации которые создают инновационные разработки для фронта или покупают их и завозят на фронт. Надо сделать волонтерство более умным и вообще более умно тратить все ресурсы.Война – это дело экономии. Например, вместо того, чтобы пойти в дорогой ресторан с друзьями, вы можете позвать их к себе домой и пообщаться с ними в более скромной обстановке, а сэкономленные деньги отправить на фронт.Понятно, что государство пока не сказало: "все для фронта, все для победы" и не мобилизовало все и вся. Да и мы сейчас не можем жить так, как наши прадеды в Великую Отечественную войну. Но мы сами можем работать более эффективно и более честно. Никто не требует от вас 12 часов стоять у станка. Но вы должны работать по Форду: вкладывать в свой труд 100% интеллектуального и физического ресурса. Нечестно делать хуже, чем ты можешь делать.Честно работать на своем месте важно сейчас для всей страны. Только тогда мы будем побеждать.- Вы сказали, что наши солдаты и офицеры сейчас чувствуют еще большую ненависть к врагу. В чем это выражается? У них пропала позиционная рутина и они перестали воспринимать свою деятельность как обычную боевую работу?- Я не могу сейчас передать всё их настроение. Кто-то воспримет это как излишнюю жестокость, а кто-то как дискредитацию ВС РФ. Но в целом они считают, что надо жестче относиться к пленным и к поиску предателей на нашей стороне. Приведу конкретные примеры.У нас на территории возвращенных регионов есть люди, которые уехали в Киев. Но здесь у них продолжает оставаться в собственности недвижимость и работать бизнес. Они выбрали сторону врага. Их деньги по-прежнему идут на закупку дронов, которыми ВСУ убивают наших солдат. А по их связям по-прежнему передается информация о передвижении наших войск, после чего туда прилетают ракеты.Нам нужна их собственность просто потому, что нам нужно где-то размещать личный состав и склады с боеприпасами. Но мы не забираем у них бизнес и квартиры потому, что они могут передумать и вернуться. А они сейчас воюют против нас. Скорее всего, это скоро начнет прекращаться.На этих территориях сейчас действует военное положение. Как юрист по образованию я вам говорю, что по закону о военном положении мы имеем полное право забирать любую недвижимость и транспортные средства, чтобы победить. Но мы этого не делаем. Владимир Путин же заявил, что украинцы – это те же русские люди. Мы относимся к ним как к своим, как к бывшим гражданам Советского Союза. А потом эти "свои" (граждане Таджикистана или Украины) устраивают тут теракты.Мы должны дать понять этим людям, что если вы однажды сделали свой выбор, то вы несете за него ответственность. А не так, что я сегодня побуду за Киев, а когда в Киеве станет совсем плохо, то я приеду в Россию. Это будет постоянно, если мы не будем жесткими.Ребята, вам дали время подумать. Вы сделали свой выбор и приняли сторону врага. Следовательно, вся ваша собственность по законам военного времени будет наша. Мы не будем разводить эту гуманность и права человека. Мы имеем право взять и просмотреть ваш телефон. Если вы отказываетесь показать переписку, вы идете на подвал (под арест и заключение - Ред.).Именно это я имею в виду, когда говорю о жестких мерах. Именно это будет сейчас.- Вы сказали про излишнюю гуманность. Но когда вы в прошлом интервью сравнили украинцев с вашей больной мамой, всей нашей редакции показалось это странным. Все-таки ваша мама ради вас ночей не спала, а украинцы вам что хорошего сделали?- Когда я говорю о жестких мерах, я имею в виду то, что мы должны делать здесь и сейчас. А пример с мамой я привел, говоря о том, что мы должны делать на перспективу.Понимаете, на фронте не может быть гуманизма. Там надо победить. Как писал фон Клаузевиц, в этом и есть принцип гуманизма. Если мы понимаем, что можем победить быстро, но растягиваем войну из гуманистических соображений, то погибнет еще больше людей с обеих сторон. И отношение граждан Украины к нам будет только хуже.Сейчас мы опять взялись за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Это вроде бы правильно. Но из-за этого к нам будут хуже относиться даже те, кто относился к нам нейтрально или даже поддерживает нас. Если бы мы это сделали с самого начала, возможно, мы бы уже победили. Сейчас это тоже приведет к победе, но это еще больше озлобит украинское население.Я все равно считаю, что основа нашего большого государства российского – это триединый русский народ. Да, украинцы – это ментально больные люди, которые заразились вирусом сатанизма и терроризма. Но почему я все время цитирую Сунь-цзи? Потому что он писал "Искусство войны" во времена Троецарствия, когда Китай воевал не с внешними врагами, а внутри себя. Это была перманентная война между княжествами. Это то же самое, что у нас сейчас с Украиной происходит. Это те же русские люди.И у Сунь-цзи была хорошая мысль, что было бы правильно сохранить армию противника (или взять в плен или переманить на свою сторону), а не уничтожить ее. И чем больше мы сохраним населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. А у нас полно технологии перевода украинцев в единый с нами народ, несмотря на то, что сейчас они нас яростно ненавидят.Но тут важно учесть один момент, о котором в своих трудах писал Макиавелли. Он говорил, что человек простит убийство своего отца, но не простит убийство собственности. Может быть, вам как нормальному человеку это непонятно, но это правда.- Я понимаю, что вы говорите о глубинных мотивах человека, но пока не могу их правильно объяснить.- Мотив на самом деле простой. Если у вас на войне гибнет кто-то из родных, вы подсознательно можете объяснить это следующим образом: "войну всегда затевают политики, он стрелял в противника, его убили". Это для психики уже оправдание и успокоение. А собственность не может стрелять. Она изначально неагрессивна. И обосновать потерю собственности очень сложно.С другой стороны, в этом есть и лекарство. Когда мы зайдем на всю территорию Украины, там будут говорить: "Никогда мы не будем братьями". Но если мы вернем им собственность и работу, показав, что жить вместе с Россией весьма комфортно, через два-три года эта ненависть забудется.- Получается, вы выступаете за то, чтобы вынести энергосистему Украины за один удар, а не постепенно?- Да.Я не критикую ВКС РФ за то, что мы не сделали этого раньше. Видимо, мы не били по подстанциям в 750кВ, потому что считали, что не сможем развить этот успех. Но сейчас мы стали их уничтожать. Не думаю, что это была месть за Белгород или за атаки на НПЗ. Надеюсь, это происходит перед новым этапом нашего наступления. И надеюсь, что сегодня у нас есть силы и средства, чтобы развить этот успех.- Насчет наступления. Как раз в день теракта мы заняли населенный пункт Красное под Артемовском. Я точно знаю, что вы поддерживаете связь с подразделениями, работающими на этом направлении. Можете об этом подробнее рассказать?- Честно говоря, я перестал обращать внимание на взятие мелких населенных пунктов и пытаюсь увести от этого своих читателей. Эти тактические успехи не приносят ни позитива, ни негатива. Я готов разговаривать только о стратегически важных победах.Освобождение Авдеевки было стратегическим успехом, потому что оттуда ВСУ легко обстреливали Донецк и потому что мы показали, что можем брать хорошо укреплённые населенные пункты.На мой взгляд, следующим стратегическим успехом будет взятие Белогоровки. Это вроде бы мелкий населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Мы ее окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны. Кроме того, стратегическим нашим успехом будет полная зачистка левого берега Днепра в Херсонской области от абсолютно всех плацдармов ВСУ.Пока под Артемовском нет стратегических целей. Я вообще не уверен, что там будет направление нашего главного удара. Главным нашим наступлением будет Одесса и Харьков.Харьковско-Сумское направление важно по многим причинам. Негоже, когда "старые" российские регионы превращаются в зону боевых действий. Речь идет не только о Белгороде, но и о моем родном Курске. Про Суджы и Теткино уже вся страна знает.А учитывая, что об Одессе и Харькове намекает и Владимир Владимирович, именно эти направления станут основными.- Вы сказали, что мы сейчас ведем гражданскую войну. Будет ли нам морально легче в случае, если на Украине окажутся контингенты из стран НАТО?- Я бы поставил вопрос иначе. Это будет очень плохо для граждан Украины.Сейчас мы действительно сохраняем своей целью сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Наши бомбы будут падать гораздо чаще и уже не так избирательно. Нам придется сносить целые города. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов.Надеюсь, что этого удастся избежать. Надеюсь, мы максимально сохраним русских людей, которые заражены украинством.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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