https://ukraina.ru/20240327/1054114132.html

"Идите на фронт и побеждайте": Роман Алехин объяснил, почему нужно помогать волонтерам и беречь ресурсы

"Идите на фронт и побеждайте": Роман Алехин объяснил, почему нужно помогать волонтерам и беречь ресурсы - 27.03.2024 Украина.ру

"Идите на фронт и побеждайте": Роман Алехин объяснил, почему нужно помогать волонтерам и беречь ресурсы

Для фронта все могут работать более эффективно и более честно. Война – это дело экономии, волонтерство в России должно стать "более умным", нужно более осмысленно тратить ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T03:10

2024-03-27T03:10

2024-03-27T03:10

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В условиях СВО важно поддерживать волонтерские организации которые создают инновационные разработки для фронта или покупают их и завозят на передовую. В целом волонтерство на фронте должно стать "более умным", нужно более осмысленно тратить ресурсы, рассказал эксперт.Война – это дело экономии. Вместо того, чтобы пойти в дорогой ресторан с друзьями, можно позвать их к себе домой и пообщаться с ними в более скромной обстановке, а сэкономленные деньги отправить на нужны фронта, призвал волонтер.Понятно, что государство пока не сказало: "все для фронта, все для победы" и не мобилизовало "все и вся". Да и сейчас жители России не могут жить так, как прадеды в Великую Отечественную войну. Но для фронта все могут работать более эффективно и более честно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, фронт, волонтеры, сво, помощь, ресурсы, вс рф, армия