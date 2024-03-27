"Идите на фронт и побеждайте": Роман Алехин объяснил, почему нужно помогать волонтерам и беречь ресурсы
Стрельба по цели
Для фронта все могут работать более эффективно и более честно. Война – это дело экономии, волонтерство в России должно стать "более умным", нужно более осмысленно тратить ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В условиях СВО важно поддерживать волонтерские организации которые создают инновационные разработки для фронта или покупают их и завозят на передовую. В целом волонтерство на фронте должно стать "более умным", нужно более осмысленно тратить ресурсы, рассказал эксперт.
"Если вы давно хотели пойти на фронт, но раздумывали, то не надо раздумывать. Идите на фронт и побеждайте. Если вы не хотите идти на фронт, вы должны более профессионально помогать фронту", - отметил Алехин.
Война – это дело экономии. Вместо того, чтобы пойти в дорогой ресторан с друзьями, можно позвать их к себе домой и пообщаться с ними в более скромной обстановке, а сэкономленные деньги отправить на нужны фронта, призвал волонтер.
Понятно, что государство пока не сказало: "все для фронта, все для победы" и не мобилизовало "все и вся". Да и сейчас жители России не могут жить так, как прадеды в Великую Отечественную войну. Но для фронта все могут работать более эффективно и более честно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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