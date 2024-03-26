https://ukraina.ru/20240326/1054126184.html

В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах

В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах - 26.03.2024 Украина.ру

В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах

Весь мир должен продолжать бороться с боевиками из запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Трагедия, произошедшая в Подмосковье, – это "очень прискорбное напоминание" об этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

2024-03-26T16:51

2024-03-26T16:51

2024-03-26T16:51

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терроризм

теракт

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В США говорят об исполнителях, но не о заказчиках теракта. Днём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов, однако пока неизвестно под чьим руководством они действовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать главе РФ данные о предполагаемых кураторах преступников, совершивших теракт в Подмосковье. По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45. * организация признана террористической по решению Верховного суда РФ

https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html

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новости, сша, энтони блинкен, подмосковье, россия, владимир путин, игил, терроризм, теракт