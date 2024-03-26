В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах - 26.03.2024 Украина.ру
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В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах
В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах - 26.03.2024 Украина.ру
В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах
Весь мир должен продолжать бороться с боевиками из запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Трагедия, произошедшая в Подмосковье, – это "очень прискорбное напоминание" об этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2024-03-26T16:51
2024-03-26T16:51
новости
сша
энтони блинкен
подмосковье
россия
владимир путин
игил
терроризм
теракт
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В США говорят об исполнителях, но не о заказчиках теракта. Днём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов, однако пока неизвестно под чьим руководством они действовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать главе РФ данные о предполагаемых кураторах преступников, совершивших теракт в Подмосковье. По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45. * организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html
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новости, сша, энтони блинкен, подмосковье, россия, владимир путин, игил, терроризм, теракт
Новости, США, Энтони Блинкен, Подмосковье, Россия, Владимир Путин, ИГИЛ, терроризм, теракт

В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах

16:51 26.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Весь мир должен продолжать бороться с боевиками из запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Трагедия, произошедшая в Подмосковье, – это "очень прискорбное напоминание" об этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
"Нам напоминают о том, что ИГИЛ* остается реальной угрозой, и, несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы в борьбе с этой угрозой, ужасный теракт под Москвой несколько дней назад напомнил нам о том, что ИГИЛ* остаётся потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать бороться", — сказал Блинкен.
В США говорят об исполнителях, но не о заказчиках теракта. Днём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов, однако пока неизвестно под чьим руководством они действовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать главе РФ данные о предполагаемых кураторах преступников, совершивших теракт в Подмосковье.
По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45.
* организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
10:22
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - БастрыкинВсе обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
 
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