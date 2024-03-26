В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах
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Весь мир должен продолжать бороться с боевиками из запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Трагедия, произошедшая в Подмосковье, – это "очень прискорбное напоминание" об этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
"Нам напоминают о том, что ИГИЛ* остается реальной угрозой, и, несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы в борьбе с этой угрозой, ужасный теракт под Москвой несколько дней назад напомнил нам о том, что ИГИЛ* остаётся потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать бороться", — сказал Блинкен.
В США говорят об исполнителях, но не о заказчиках теракта. Днём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов, однако пока неизвестно под чьим руководством они действовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать главе РФ данные о предполагаемых кураторах преступников, совершивших теракт в Подмосковье.
По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45.
* организация признана террористической по решению Верховного суда РФ