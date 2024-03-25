Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054107405.html
Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин
Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин - 25.03.2024 Украина.ру
Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта
2024-03-25T21:16
2024-03-25T21:20
новости
россия
сша
владимир путин
игил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752422_0:49:1358:813_1920x0_80_0_0_f66354f366852e44a077b976c4c39b1d.jpg.webp
"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов с идеологией, с которой сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама – члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует кто заказчик", – сказал глава государства. Вместе с тем, Путин подчеркнул, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии. Путин попросил доложить, как идут следственные действия и оперативно розыскная работа по установлению всех, кто причастен к теракту: его заказчиков и организаторов. "Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности", – добавил президент.По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45. Обвиняемые в теракте в Подмосковье дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке.*запрещённая в России организация
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752422_0:0:1358:1020_1920x0_80_0_0_d880e5350012124fb025f987c0c37cc4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, владимир путин, игил
Новости, Россия, США, Владимир Путин, ИГИЛ

Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

21:16 25.03.2024 (обновлено: 21:20 25.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта
"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов с идеологией, с которой сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама – члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует кто заказчик", – сказал глава государства.
Вместе с тем, Путин подчеркнул, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.
Путин попросил доложить, как идут следственные действия и оперативно розыскная работа по установлению всех, кто причастен к теракту: его заказчиков и организаторов.
"Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности", – добавил президент.
По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45. Обвиняемые в теракте в Подмосковье дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке.
*запрещённая в России организация
 
НовостиРоссияСШАВладимир ПутинИГИЛ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин
21:01В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев
20:38Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты
20:16Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью
19:48Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
19:30Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере
19:27МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
19:13Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
18:53Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье
18:34Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
18:28Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева
18:13Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине
18:12В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
18:06"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка
17:54"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
17:49Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами
17:36Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
17:22Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
17:17Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
17:10Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
Лента новостейМолния