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Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин - 25.03.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта

2024-03-25T21:16

2024-03-25T21:16

2024-03-25T21:20

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"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов с идеологией, с которой сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама – члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует кто заказчик", – сказал глава государства. Вместе с тем, Путин подчеркнул, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии. Путин попросил доложить, как идут следственные действия и оперативно розыскная работа по установлению всех, кто причастен к теракту: его заказчиков и организаторов. "Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности", – добавил президент.По последним данным Следственного комитета, в результате вооружённого нападения в Подмосковье погибли 139 человек, трое из них – дети. Из общего числа жертв трагедии от огнестрельных ранений террористов погибли 40 граждан, от пожара - 45. Обвиняемые в теракте в Подмосковье дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке.*запрещённая в России организация

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новости, россия, сша, владимир путин, игил