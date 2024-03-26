https://ukraina.ru/20240326/1054123682.html

Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь

Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь - 26.03.2024 Украина.ру

Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь

Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", планировали сбежать через Брянскую область на территорию Белоруссии. Не удалось осуществить задуманное из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе, сообщил 26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко

2024-03-26T16:21

2024-03-26T16:21

2024-03-26T16:32

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"Их (террористов. - Ред.) кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. (...) Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения", – приводит слова главы государства издание Белта. В частности, в Белоруссии были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, военнослужащие. По словам Лукашенко, именно поэтому террористы "отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы". Также белорусский лидер рассказал, как обе страны взаимодействовали после произошедшей в Подмосковье трагедии. Спецслужбы России и Белоруссии работали по ранее заданному алгоритму, как это было определено президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя теракт в "Крокусе", призвал не расслабляться, потому что враги РФ "спокойной жизни нам не дадут".

https://ukraina.ru/20240326/1054117558.html

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новости, белоруссия, россия, брянская область, александр лукашенко, владимир путин, мвд, кгб, теракт, крокус сити