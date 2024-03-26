Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь - 26.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240326/1054123682.html
Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь
Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь - 26.03.2024 Украина.ру
Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь
Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", планировали сбежать через Брянскую область на территорию Белоруссии. Не удалось осуществить задуманное из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе, сообщил 26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко
2024-03-26T16:21
2024-03-26T16:32
новости
белоруссия
россия
брянская область
александр лукашенко
владимир путин
мвд
кгб
теракт
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052433637_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_d1bb33e3aecc16c2547cb2daef117cbd.jpg.webp
"Их (террористов. - Ред.) кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. (...) Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения", – приводит слова главы государства издание Белта. В частности, в Белоруссии были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, военнослужащие. По словам Лукашенко, именно поэтому террористы "отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы". Также белорусский лидер рассказал, как обе страны взаимодействовали после произошедшей в Подмосковье трагедии. Спецслужбы России и Белоруссии работали по ранее заданному алгоритму, как это было определено президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя теракт в "Крокусе", призвал не расслабляться, потому что враги РФ "спокойной жизни нам не дадут".
https://ukraina.ru/20240326/1054117558.html
белоруссия
россия
брянская область
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052433637_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_643626b99333bb795bfa780eec8d1c49.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, брянская область, александр лукашенко, владимир путин, мвд, кгб, теракт, крокус сити
Новости, Белоруссия, Россия, Брянская область, Александр Лукашенко, Владимир Путин, МВД, КГБ, теракт, Крокус Сити

Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь

16:21 26.03.2024 (обновлено: 16:32 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", планировали сбежать через Брянскую область на территорию Белоруссии. Не удалось осуществить задуманное из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе, сообщил 26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Их (террористов. - Ред.) кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. (...) Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения", – приводит слова главы государства издание Белта.
В частности, в Белоруссии были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, военнослужащие. По словам Лукашенко, именно поэтому террористы "отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы".
Также белорусский лидер рассказал, как обе страны взаимодействовали после произошедшей в Подмосковье трагедии. Спецслужбы России и Белоруссии работали по ранее заданному алгоритму, как это было определено президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя теракт в "Крокусе", призвал не расслабляться, потому что враги РФ "спокойной жизни нам не дадут".
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
13:49
Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус сити холле"
 
НовостиБелоруссияРоссияБрянская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМВДКГБтерактКрокус Сити
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:21Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь
16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
15:05Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
14:49Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
14:47Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ
14:47Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами
14:43Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
14:23Провокация агрессии. Неонацистов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам
14:19Казнить или не помиловать: мнения экспертов
13:57Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
13:36Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
13:06Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ
13:00Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
12:59 Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на Украину
12:32Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
Лента новостейМолния