https://ukraina.ru/20240325/1054096131.html

Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко

Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко - 25.03.2024 Украина.ру

Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко

Враги РФ будут всячески мешать тому, чтобы граждане страны жили спокойно. Теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье, свидетельствует о том, что уже сегодня на губернаторах российских регионов лежит особый круг ответственности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 25 марта.

2024-03-25T16:26

2024-03-25T16:26

2024-03-25T16:26

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Глава Белоруссии в ходе встречи с губернатором Омской области РФ Виталием Хоценко, ещё раз поздравил с успешным проведением выборов президента России, но подчеркнул, что сегодня не время расслабляться. Он добавил, что в это сложное время и на губернаторах лежит особый круг ответственности по обеспечению общей безопасности. По словам президента, он продолжает сотрудничать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На связи лидеры двух стран после трагедии были сутки.Ранее Лукашенко дал неутешительный прогноз по поводу начала третьей мировой войны .

https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html

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новости, александр лукашенко, россия, белоруссия, подмосковье, владимир путин, теракт, запад, сша