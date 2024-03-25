Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко - 25.03.2024 Украина.ру
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Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко
Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко - 25.03.2024 Украина.ру
Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко
Враги РФ будут всячески мешать тому, чтобы граждане страны жили спокойно. Теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье, свидетельствует о том, что уже сегодня на губернаторах российских регионов лежит особый круг ответственности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 25 марта.
2024-03-25T16:26
2024-03-25T16:26
новости
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россия
белоруссия
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теракт
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Глава Белоруссии в ходе встречи с губернатором Омской области РФ Виталием Хоценко, ещё раз поздравил с успешным проведением выборов президента России, но подчеркнул, что сегодня не время расслабляться. Он добавил, что в это сложное время и на губернаторах лежит особый круг ответственности по обеспечению общей безопасности. По словам президента, он продолжает сотрудничать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На связи лидеры двух стран после трагедии были сутки.Ранее Лукашенко дал неутешительный прогноз по поводу начала третьей мировой войны .
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новости, александр лукашенко, россия, белоруссия, подмосковье, владимир путин, теракт, запад, сша
Новости, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Подмосковье, Владимир Путин, теракт, Запад, США

Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко

16:26 25.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Враги РФ будут всячески мешать тому, чтобы граждане страны жили спокойно. Теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье, свидетельствует о том, что уже сегодня на губернаторах российских регионов лежит особый круг ответственности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 25 марта.
Глава Белоруссии в ходе встречи с губернатором Омской области РФ Виталием Хоценко, ещё раз поздравил с успешным проведением выборов президента России, но подчеркнул, что сегодня не время расслабляться.

"Нас будут наклонять качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным ещё накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут. Истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в это сложное время и на губернаторах лежит особый круг ответственности по обеспечению общей безопасности. По словам президента, он продолжает сотрудничать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На связи лидеры двух стран после трагедии были сутки.
Ранее Лукашенко дал неутешительный прогноз по поводу начала третьей мировой войны .
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
 
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