"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами - 26.03.2024 Украина.ру
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"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами
"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами - 26.03.2024 Украина.ру
"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами
Самый кровавый (после Беслана) в современной России теракт в "Крокусе" в обществе поднял на поверхность обсуждение многих сложных, пограничных, дискуссионных тем – от "пыток" заключенных до снятия моратория на смертную казнь.
2024-03-26T18:31
2024-03-26T18:32
эксклюзив
россия
эксперты
терроризм
пытки
крокус сити холл
теракт
террорист
татьяна монтян
елена панина
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Западные СМИ и либеральные лидеры мнений стали вбрасывать в повестку обсуждение тем о доверии к государственным институтам, природе терроризма и социальном контракте, жестокости и незаконности обращения с заключенными.Стоит отметить, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. "Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", — цитирует Москалькову "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".Эксперты в своих соцсетях попытались объяснить, зачем и кто смещает акценты в деле о массовой хладнокровной бойне, напомнили о западных мерах и практиках в отношении террористов, а также объяснили главный сигнал, который посылает Россия в борьбе с экстремизмом и терроризмом – пощады не будет.Директор Центра международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЧитатели Daily Mail про жёсткое обращение с террористами: "Браво, русские!" В попытках убедить свою аудиторию в вине самой России за теракт в "Крокус Сити" западные СМИ пытаются раскрутить тему пыток, которые российские спецслужбы якобы применили к террористам, чтобы выбить из них признание.О лицемерии тех, кто сам десятилетия спокойно взирал на ужасы "Гуантанамо", говорить излишне. Интереснее другое — как реагирует на такие доводы публика.Возьмём сегодняшнюю передовицу в британской Daily Mail "Перепуганный "террорист"" (именно так, в кавычках) с говорящим подзаголовком: "Подозреваемый в теракте в Москве кричит от ужаса на новых кадрах своего задержания, когда его преследуют по лесу российские войска, которые говорят ему, что "разрежут его", а затем отрезают ему ухо и заставляют его съесть".Внутри самой статьи — ужас-ужас-ужас, помноженный на завывания русскоязычных либералов о недопустимости такого обращения с подозреваемыми. Но какова реакция читателей Daily Mail? Вот топ-5 самых популярных комментариев к статье:5 место. "Молодцы эти русские полицейские! В Великобритании полиция беспокоится только о том, чтобы иметь значок ЛГБТК+++*** на униформе да преклонять колено". 4 место. "Если бы это случилось на Западе, за этого "бедняжку" тут же вписались бы на ТВ политики и активисты. Он получил бы несколько лет тюрьмы, затем ему разрешили бы остаться, потребовать жильё и льготы. Вот почему мы там, где мы есть. Западная цивилизация рушится, и это именно то, чего хочет элита".3 место. "Быстрое, болезненное и смертоносное правосудие настигнет этих экстремистов. А у нас просят вернуть в Британию экстремистов из сирийских лагерей — ведь они, типа, просто ошиблись!" 2 место. "Никакого сочувствия! Они не проявили милосердия к своим жертвам". 1 место. "Ну а чего они ждали-то? Что их интересы будет представлять адвокатская контора из Лондона, да ещё за счёт налогоплательщиков?"Так что пока аргумент о "пытках" в исполнении западных СМИ работает лишь на популяризацию жёсткого отношения России к извергам.Политолог Михаил КарягинТолерантность к насилию. Российское общество в целом толерантно относилось к насилию. Об этом говорят опросы общественного мнения. Например, еще в 2019 году ФОМ фиксировал, что 69% россиян считают в принципе допустимым приговаривать преступников к смертной казни. И это 2019 год, времена абсолютно травоядные по сравнению с актуальным периодом.По данным "Левада-центра"* от 2021 года, только 66% россиян занимали жесткую позицию, что пытки не допустимы ни при каких обстоятельствах. При этом 20% опрошенных в целом допускают пытки в исключительных случаях, 14% ушли от ответа. И здесь снова следует вспомнить, что 2021 по уровню толерантности к насилию просто невозможно сравнивать с 2024. Полагаю, что если бы социологи сейчас спросили о допустимости пыток в отношении террористов, то результаты бы удивили многих.Как показывают исследования, рост толерантности общества к пыткам после травмирующих событий, например, терактов – это нормальная реакция (см. Anca Zugravu Mike Medeiros and Alessandro Nai "A Tormenting Dilemma: American Identity and Attitudes Towards Torture"). Один из результатов их исследования - воспринимаемая угроза терроризма положительно и статистически значимо связана с отношением к пыткам. Этот вывод согласуется с литературными данными и подчеркивает, что чем больше человек воспринимает терроризм как угрозу, тем больше вероятность того, что он поддержит агрессивную контртеррористическую политику в целом. Однако здесь следует отметить, что пытки как метод получения информации сомнителен не только с правовой и морально-этической точки зрения, но и с точки зрения банальной эффективности. Под пытками человек готов рассказать все что угодно, лишь бы их прекратить. Тем самым следствие получает, быть может, и желанную, но искаженную информацию. Жесткость и даже жестокость в отношении террористов, совершивших теракт в "Крокусе", вероятно, находит поддержку у большинства граждан. Также вероятно и то, что большинство поддержало бы применение смертной казни в отношении террористов. Но даже в случае наличия общественного консенсуса по таким вопросам, дискуссия на эти темы крайне важна. Как справедливо отмечают коллеги, в вопросах смертной казни есть множество нюансов. В вопросах границ легитимного насилия также существует большое число дискуссионных тем. Темы непростые. Юрист Татьяна МонтянСовершившие теракт в Крокусе новобранцы ИГИЛ** — которых завербовали и проинструктировали почему-то в Турции — предстали на суде в разобранном виде. У одного самопроизвольно отпало ухо, у другого случайно вывалился глаз, третий решил стать овощем, а четвертый лишился возможности пользоваться своими детородными органами, зачем-то пропустив через них электрический ток. Сейчас же несколько слов о том, зачем это нужно и какие последствия несет. Жесткие допросы нужны, чтобы максимально быстро получить важную информацию в самые сжатые сроки. Увы, все истории про "сыворотку правды" — лишь сказки, и в реальном мире информация добывается все теми же дедовскими способами. Когда вопрос не касается человеческой жизни и смерти, допросы ведут следователи. Это долгий и нудный процесс. В таких случаях, как с "Крокусом", информацию получают на месте по горячим следам. Ведь вполне возможно, что еще где-то готовился теракт или имеются невыявленные сообщники, которые могут уйти и т.п. Если вам говорят, что пытки — варварство, и в цивилизованных странах так не поступают, — это ложь. Израиль — самый яркий тому пример. Там спецслужбы и военные абсолютно не стесняются выкладывать в сеть фото и видео пыток террористов. Другой пример — США, которые тоже массово пытают террористов и даже имеют для этого особые тюрьмы, как Гуантанамо, так и тайные по всему миру. Выкладывая в сеть процесс пыток, можно кого-то испугать и показать обществу, что с террористами никто не цацкается. Но в целом, осознание того, что за терроризм подвергают пыткам, отбивает желание сдаваться в плен. Поэтому в Израиле так много шахидов, которые не сдаются в плен, ибо быстро умереть проще, чем потом терпеть долгие издевательства. В руки американцев желающих попадать живыми тоже не особо много. Другое дело Европа, в особенности самые продвинутые из них — швейцарцы и скандинавы. Там исполнителям терактов выгодно сдаться живым по той причине, что в тюрьме их зачастую ждет жизнь лучше, чем на воле. Пример Брейвика показателен. Он убил 77 человек и ранил еще 151, но регулярно подает жалобы на "бесчеловечное отношение".Во время регулярных судебных заседаний Брейвик имеет возможность делать политические заявления и проповедовать свою идеологию. В тюрьме у Брейвика есть три отдельные комнаты: спальня, кабинет и небольшой тренажерный зал. Он также может пользоваться общими зонами — кухней, гостиной и комнатой для свиданий. В камере у него есть телевизор, игровая приставка и три попугая. Он может выбирать еду из меню или готовить себе что-угодно сам. С другой стороны, в Швейцарии и Скандинавии куда меньше терактов, чем в остальной Европе, США и тем более в Израиле. И пока они могут себе позволить нянчиться с каждым террористом.Военный журналист Роман СапоньковПо поводу телефонов и ушей. Дело в том, что человек, согласившийся убивать мирных людей на концерте, это не совсем как бы и человек. И другие такие же, которые готовы идти после него (не важно, за деньги или из-за убеждений), они тоже уже переступили грань человечности или вот-вот ее переступят. Поэтому с такими существами работать с точки зрения уголовно-процессуального кодекса можно, конечно, но эффекта профилактики не будет. Важно, конечно, самим не скатываться в архаику, никто не спорит. Но с демонами у спецслужб свои методы работы. Люди, которые возмущаются, мол как же так, это же пытки, ментально находятся в ближе к границе: "Выписать штраф террористу, потому что у него ружьё было не зарегистрировано в ОЛРР". Ну или если вы идёте по лесу, а на вас летит медведь, а вы начинаете возмущаться: "Почему не на велосипеде, животное?" Ну то есть к реальной жизни розовый мир этих людей не имеет отношения.... Для таких пожизненное или даже расстрел - это ерунда. Не потому что они не боятся или фанатики (хотя есть и такие), а потому что у них в голове в лучшем случае двухходовые схемы: услышал проповедь - пошёл убивать. Дальше физически мысль не идёт, тем более её блокируют грамотной обработкой. В этой схеме нет места для судов-адвокатов-обвинения-томов уголовных дел. А вот отрезанное ухо может вразумить. Потому что отрезанное ухо помещается в двухходовую схему: "Пошёл убивать - отрезали ухо".Просто и понятно. Потому что тома уголовного дела, статьи уголовного кодекса это очень далеко и непонятно. А вот ухо вот прямо здесь, потрогать можно, а потом даже самый тупой ощутит во рту его вкус, когда в лесу заставили жевать.Не то чтобы я призываю к насилию, но я понимаю, схема рабочая... Простые решения, которые дойдут до любого. Опять же, потому что укладывается в двухходовую схему. Но это уже черта человечности, пересекать её нельзя. Наверное.Экономист и блогер Алексей АнтоновСперва небольшая справка незнакомым с международными стандартами борьбы с преступностью читателям, как устроены пытки. Это общее знание, можете спросить у любого человека "в теме": методы воздействия на преступников пропорциональны тяжести содеянного + уверенности в содеянном представителя силовых структур. Плюс, еще цвет кожи дает коэффициент к получаемым травмам, но это сильно больше про Запад. Главное — собственно, вид преступления, за которое поймали с поличным. По экономическим статьям, по налогам, по статьям об участии в несогласованных массовых мероприятиях — никто никого и пальцем не трогает. Все же приличные люди. Вот, в рубашечках пришли. Распишитесь вот здесь. Нет, не кровью, просто распишитесь. Ручку не крадите пожалуйста, вы и так уже в полиции.Совсем другое дело, когда поймали за разбойным нападением или убийством. Там, в зависимости от степени уверенности сотрудников в своих догадках, можно получить качественное физическое воздействие на свой организм. Это уголовный розыск, по-другому не работает. Ну и, очевидно, где-то на вершине рейтинга по вдумчивой работе с подозреваемыми находятся специалисты из ФСБ, работающие с террористами. Легкую (очень легкую, без зверства, они могут куда интереснее) демонстрацию методов работы мы наблюдали на фото с ушами и телефоном.Во всех больших странах с комплексной правоохранительной системой, от Гуантанамо до Циньчэн, правила применения силы к гражданам примерно схожие.Я свечку не держал, но могу предположить следующие причины публикации подобного на максимально широкую аудиторию:1. Кажется все стали забывать, ЧТО мы можем. И ЧТО Россия будет делать за расстрел собственных граждан. Чтобы точно сомнений не было, что если мы показываем отрезанное ухо и электроды, то обо всём остальном вам лучше не знать. Особенно хорошо это должно разлететься по потенциальным желающим испытать Россию на прочность. Вряд ли кто-то из потенциальной аудитории в странах СНГ увернулся от данного инфоповода.2. Вторая цель социальная: дать возможность обществу выпустить пар вот таким вот виртуальным образом. У граждан образовалась скорбь, а за ней и злость, злость — справедливая. Не все могут совладать с собой и направить энергию в работу. И лучше пусть граждане посмотрят на эти фото и видео и чуть выдохнут, чем будет вымещать агрессию на случайных мигрантах, в любой форме. Ну а минусы… Первые полосы в мировых СМИ с фотографиями пыток? Призывы пособников террористов предоставить пойманным адвоката? Вопли либеральной общественности? Мёд для ушей.* - НКО, признанная в РФ иностранным агентом** - запрещённая в РФ террористическая организация*** - деятельность организации запрещена на территории России
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эксклюзив, россия, эксперты, терроризм, пытки, крокус сити холл, теракт, террорист, татьяна монтян, елена панина, татьяна москалькова, израиль, запад, интерфакс, игил, фсб
Эксклюзив, Россия, эксперты, терроризм, пытки, Крокус Сити Холл, теракт, террорист, Татьяна Монтян, Елена Панина, Татьяна Москалькова, Израиль, Запад, Интерфакс, ИГИЛ, ФСБ

"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами

18:31 26.03.2024 (обновлено: 18:32 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Самый кровавый (после Беслана) в современной России теракт в "Крокусе" в обществе поднял на поверхность обсуждение многих сложных, пограничных, дискуссионных тем – от "пыток" заключенных до снятия моратория на смертную казнь.
Западные СМИ и либеральные лидеры мнений стали вбрасывать в повестку обсуждение тем о доверии к государственным институтам, природе терроризма и социальном контракте, жестокости и незаконности обращения с заключенными.
Стоит отметить, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных.
"Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", — цитирует Москалькову "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".
Эксперты в своих соцсетях попытались объяснить, зачем и кто смещает акценты в деле о массовой хладнокровной бойне, напомнили о западных мерах и практиках в отношении террористов, а также объяснили главный сигнал, который посылает Россия в борьбе с экстремизмом и терроризмом – пощады не будет.
Обстановка у Крокус Сити Холл
14:19
Казнить или не помиловать: мнения экспертовПосле страшной трагедии в "Крокус Сити Холле", где в результате теракта погибли 139 человек, в российском обществе возникла дискуссия о возвращении смертной казни за особо тяжкие преступления. Мнения по этому вопросу расходятся
Директор Центра международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Читатели Daily Mail про жёсткое обращение с террористами: "Браво, русские!" В попытках убедить свою аудиторию в вине самой России за теракт в "Крокус Сити" западные СМИ пытаются раскрутить тему пыток, которые российские спецслужбы якобы применили к террористам, чтобы выбить из них признание.
О лицемерии тех, кто сам десятилетия спокойно взирал на ужасы "Гуантанамо", говорить излишне. Интереснее другое — как реагирует на такие доводы публика.
Возьмём сегодняшнюю передовицу в британской Daily Mail "Перепуганный "террорист"" (именно так, в кавычках) с говорящим подзаголовком: "Подозреваемый в теракте в Москве кричит от ужаса на новых кадрах своего задержания, когда его преследуют по лесу российские войска, которые говорят ему, что "разрежут его", а затем отрезают ему ухо и заставляют его съесть".
Внутри самой статьи — ужас-ужас-ужас, помноженный на завывания русскоязычных либералов о недопустимости такого обращения с подозреваемыми. Но какова реакция читателей Daily Mail? Вот топ-5 самых популярных комментариев к статье:
5 место. "Молодцы эти русские полицейские! В Великобритании полиция беспокоится только о том, чтобы иметь значок ЛГБТК+++*** на униформе да преклонять колено".
4 место. "Если бы это случилось на Западе, за этого "бедняжку" тут же вписались бы на ТВ политики и активисты. Он получил бы несколько лет тюрьмы, затем ему разрешили бы остаться, потребовать жильё и льготы. Вот почему мы там, где мы есть. Западная цивилизация рушится, и это именно то, чего хочет элита".
3 место. "Быстрое, болезненное и смертоносное правосудие настигнет этих экстремистов. А у нас просят вернуть в Британию экстремистов из сирийских лагерей — ведь они, типа, просто ошиблись!"
2 место. "Никакого сочувствия! Они не проявили милосердия к своим жертвам".
1 место. "Ну а чего они ждали-то? Что их интересы будет представлять адвокатская контора из Лондона, да ещё за счёт налогоплательщиков?"
Так что пока аргумент о "пытках" в исполнении западных СМИ работает лишь на популяризацию жёсткого отношения России к извергам.
Политолог Михаил Карягин
Толерантность к насилию. Российское общество в целом толерантно относилось к насилию. Об этом говорят опросы общественного мнения. Например, еще в 2019 году ФОМ фиксировал, что 69% россиян считают в принципе допустимым приговаривать преступников к смертной казни. И это 2019 год, времена абсолютно травоядные по сравнению с актуальным периодом.
По данным "Левада-центра"* от 2021 года, только 66% россиян занимали жесткую позицию, что пытки не допустимы ни при каких обстоятельствах. При этом 20% опрошенных в целом допускают пытки в исключительных случаях, 14% ушли от ответа. И здесь снова следует вспомнить, что 2021 по уровню толерантности к насилию просто невозможно сравнивать с 2024. Полагаю, что если бы социологи сейчас спросили о допустимости пыток в отношении террористов, то результаты бы удивили многих.
Как показывают исследования, рост толерантности общества к пыткам после травмирующих событий, например, терактов – это нормальная реакция (см. Anca Zugravu Mike Medeiros and Alessandro Nai "A Tormenting Dilemma: American Identity and Attitudes Towards Torture"). Один из результатов их исследования - воспринимаемая угроза терроризма положительно и статистически значимо связана с отношением к пыткам.
Этот вывод согласуется с литературными данными и подчеркивает, что чем больше человек воспринимает терроризм как угрозу, тем больше вероятность того, что он поддержит агрессивную контртеррористическую политику в целом. Однако здесь следует отметить, что пытки как метод получения информации сомнителен не только с правовой и морально-этической точки зрения, но и с точки зрения банальной эффективности. Под пытками человек готов рассказать все что угодно, лишь бы их прекратить. Тем самым следствие получает, быть может, и желанную, но искаженную информацию.
Жесткость и даже жестокость в отношении террористов, совершивших теракт в "Крокусе", вероятно, находит поддержку у большинства граждан. Также вероятно и то, что большинство поддержало бы применение смертной казни в отношении террористов. Но даже в случае наличия общественного консенсуса по таким вопросам, дискуссия на эти темы крайне важна. Как справедливо отмечают коллеги, в вопросах смертной казни есть множество нюансов. В вопросах границ легитимного насилия также существует большое число дискуссионных тем. Темы непростые.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
06:53
Трагедия в "Крокусе": выводы и последствияСпустя три дня после трагедии в "Крокус Сити Холле" появилось больше информации о том, как готовились террористы к атаке. Так, стало известно, что один из исполнителей посещал "Крокус" в начале марта, присматривался к плану помещения. Также предполагается, что инструкции по организации бойни террористы получили в Турции
Юрист Татьяна Монтян
Совершившие теракт в Крокусе новобранцы ИГИЛ** — которых завербовали и проинструктировали почему-то в Турции — предстали на суде в разобранном виде. У одного самопроизвольно отпало ухо, у другого случайно вывалился глаз, третий решил стать овощем, а четвертый лишился возможности пользоваться своими детородными органами, зачем-то пропустив через них электрический ток.
Сейчас же несколько слов о том, зачем это нужно и какие последствия несет. Жесткие допросы нужны, чтобы максимально быстро получить важную информацию в самые сжатые сроки. Увы, все истории про "сыворотку правды" — лишь сказки, и в реальном мире информация добывается все теми же дедовскими способами.
Когда вопрос не касается человеческой жизни и смерти, допросы ведут следователи. Это долгий и нудный процесс. В таких случаях, как с "Крокусом", информацию получают на месте по горячим следам. Ведь вполне возможно, что еще где-то готовился теракт или имеются невыявленные сообщники, которые могут уйти и т.п.
Если вам говорят, что пытки — варварство, и в цивилизованных странах так не поступают, — это ложь. Израиль — самый яркий тому пример. Там спецслужбы и военные абсолютно не стесняются выкладывать в сеть фото и видео пыток террористов. Другой пример — США, которые тоже массово пытают террористов и даже имеют для этого особые тюрьмы, как Гуантанамо, так и тайные по всему миру.
Выкладывая в сеть процесс пыток, можно кого-то испугать и показать обществу, что с террористами никто не цацкается. Но в целом, осознание того, что за терроризм подвергают пыткам, отбивает желание сдаваться в плен. Поэтому в Израиле так много шахидов, которые не сдаются в плен, ибо быстро умереть проще, чем потом терпеть долгие издевательства. В руки американцев желающих попадать живыми тоже не особо много.
Другое дело Европа, в особенности самые продвинутые из них — швейцарцы и скандинавы. Там исполнителям терактов выгодно сдаться живым по той причине, что в тюрьме их зачастую ждет жизнь лучше, чем на воле. Пример Брейвика показателен. Он убил 77 человек и ранил еще 151, но регулярно подает жалобы на "бесчеловечное отношение".
Во время регулярных судебных заседаний Брейвик имеет возможность делать политические заявления и проповедовать свою идеологию. В тюрьме у Брейвика есть три отдельные комнаты: спальня, кабинет и небольшой тренажерный зал. Он также может пользоваться общими зонами — кухней, гостиной и комнатой для свиданий. В камере у него есть телевизор, игровая приставка и три попугая. Он может выбирать еду из меню или готовить себе что-угодно сам.
С другой стороны, в Швейцарии и Скандинавии куда меньше терактов, чем в остальной Европе, США и тем более в Израиле. И пока они могут себе позволить нянчиться с каждым террористом.
Военный журналист Роман Сапоньков
По поводу телефонов и ушей. Дело в том, что человек, согласившийся убивать мирных людей на концерте, это не совсем как бы и человек. И другие такие же, которые готовы идти после него (не важно, за деньги или из-за убеждений), они тоже уже переступили грань человечности или вот-вот ее переступят. Поэтому с такими существами работать с точки зрения уголовно-процессуального кодекса можно, конечно, но эффекта профилактики не будет.
Важно, конечно, самим не скатываться в архаику, никто не спорит. Но с демонами у спецслужб свои методы работы.
Люди, которые возмущаются, мол как же так, это же пытки, ментально находятся в ближе к границе: "Выписать штраф террористу, потому что у него ружьё было не зарегистрировано в ОЛРР". Ну или если вы идёте по лесу, а на вас летит медведь, а вы начинаете возмущаться: "Почему не на велосипеде, животное?" Ну то есть к реальной жизни розовый мир этих людей не имеет отношения....
Для таких пожизненное или даже расстрел - это ерунда. Не потому что они не боятся или фанатики (хотя есть и такие), а потому что у них в голове в лучшем случае двухходовые схемы: услышал проповедь - пошёл убивать. Дальше физически мысль не идёт, тем более её блокируют грамотной обработкой.
В этой схеме нет места для судов-адвокатов-обвинения-томов уголовных дел. А вот отрезанное ухо может вразумить. Потому что отрезанное ухо помещается в двухходовую схему: "Пошёл убивать - отрезали ухо".Просто и понятно. Потому что тома уголовного дела, статьи уголовного кодекса это очень далеко и непонятно. А вот ухо вот прямо здесь, потрогать можно, а потом даже самый тупой ощутит во рту его вкус, когда в лесу заставили жевать.
Не то чтобы я призываю к насилию, но я понимаю, схема рабочая... Простые решения, которые дойдут до любого. Опять же, потому что укладывается в двухходовую схему. Но это уже черта человечности, пересекать её нельзя. Наверное.
Экономист и блогер Алексей Антонов
Сперва небольшая справка незнакомым с международными стандартами борьбы с преступностью читателям, как устроены пытки. Это общее знание, можете спросить у любого человека "в теме": методы воздействия на преступников пропорциональны тяжести содеянного + уверенности в содеянном представителя силовых структур. Плюс, еще цвет кожи дает коэффициент к получаемым травмам, но это сильно больше про Запад.
Главное — собственно, вид преступления, за которое поймали с поличным. По экономическим статьям, по налогам, по статьям об участии в несогласованных массовых мероприятиях — никто никого и пальцем не трогает. Все же приличные люди. Вот, в рубашечках пришли. Распишитесь вот здесь. Нет, не кровью, просто распишитесь. Ручку не крадите пожалуйста, вы и так уже в полиции.
Совсем другое дело, когда поймали за разбойным нападением или убийством. Там, в зависимости от степени уверенности сотрудников в своих догадках, можно получить качественное физическое воздействие на свой организм. Это уголовный розыск, по-другому не работает. Ну и, очевидно, где-то на вершине рейтинга по вдумчивой работе с подозреваемыми находятся специалисты из ФСБ, работающие с террористами. Легкую (очень легкую, без зверства, они могут куда интереснее) демонстрацию методов работы мы наблюдали на фото с ушами и телефоном.
Во всех больших странах с комплексной правоохранительной системой, от Гуантанамо до Циньчэн, правила применения силы к гражданам примерно схожие.
Я свечку не держал, но могу предположить следующие причины публикации подобного на максимально широкую аудиторию:
1. Кажется все стали забывать, ЧТО мы можем. И ЧТО Россия будет делать за расстрел собственных граждан. Чтобы точно сомнений не было, что если мы показываем отрезанное ухо и электроды, то обо всём остальном вам лучше не знать. Особенно хорошо это должно разлететься по потенциальным желающим испытать Россию на прочность. Вряд ли кто-то из потенциальной аудитории в странах СНГ увернулся от данного инфоповода.
2. Вторая цель социальная: дать возможность обществу выпустить пар вот таким вот виртуальным образом. У граждан образовалась скорбь, а за ней и злость, злость — справедливая. Не все могут совладать с собой и направить энергию в работу. И лучше пусть граждане посмотрят на эти фото и видео и чуть выдохнут, чем будет вымещать агрессию на случайных мигрантах, в любой форме.
Ну а минусы… Первые полосы в мировых СМИ с фотографиями пыток? Призывы пособников террористов предоставить пойманным адвоката? Вопли либеральной общественности? Мёд для ушей.
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Вчера, 16:44
Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвыСтрашное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО
* - НКО, признанная в РФ иностранным агентом
** - запрещённая в РФ террористическая организация
*** - деятельность организации запрещена на территории России
 
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