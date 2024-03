https://ukraina.ru/20240326/1054120718.html

"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами

Самый кровавый (после Беслана) в современной России теракт в "Крокусе" в обществе поднял на поверхность обсуждение многих сложных, пограничных, дискуссионных тем – от "пыток" заключенных до снятия моратория на смертную казнь.

Западные СМИ и либеральные лидеры мнений стали вбрасывать в повестку обсуждение тем о доверии к государственным институтам, природе терроризма и социальном контракте, жестокости и незаконности обращения с заключенными.Стоит отметить, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. "Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", — цитирует Москалькову "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".Эксперты в своих соцсетях попытались объяснить, зачем и кто смещает акценты в деле о массовой хладнокровной бойне, напомнили о западных мерах и практиках в отношении террористов, а также объяснили главный сигнал, который посылает Россия в борьбе с экстремизмом и терроризмом – пощады не будет.Директор Центра международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЧитатели Daily Mail про жёсткое обращение с террористами: "Браво, русские!" В попытках убедить свою аудиторию в вине самой России за теракт в "Крокус Сити" западные СМИ пытаются раскрутить тему пыток, которые российские спецслужбы якобы применили к террористам, чтобы выбить из них признание.О лицемерии тех, кто сам десятилетия спокойно взирал на ужасы "Гуантанамо", говорить излишне. Интереснее другое — как реагирует на такие доводы публика.Возьмём сегодняшнюю передовицу в британской Daily Mail "Перепуганный "террорист"" (именно так, в кавычках) с говорящим подзаголовком: "Подозреваемый в теракте в Москве кричит от ужаса на новых кадрах своего задержания, когда его преследуют по лесу российские войска, которые говорят ему, что "разрежут его", а затем отрезают ему ухо и заставляют его съесть".Внутри самой статьи — ужас-ужас-ужас, помноженный на завывания русскоязычных либералов о недопустимости такого обращения с подозреваемыми. Но какова реакция читателей Daily Mail? Вот топ-5 самых популярных комментариев к статье:5 место. "Молодцы эти русские полицейские! В Великобритании полиция беспокоится только о том, чтобы иметь значок ЛГБТК+++*** на униформе да преклонять колено". 4 место. "Если бы это случилось на Западе, за этого "бедняжку" тут же вписались бы на ТВ политики и активисты. Он получил бы несколько лет тюрьмы, затем ему разрешили бы остаться, потребовать жильё и льготы. Вот почему мы там, где мы есть. Западная цивилизация рушится, и это именно то, чего хочет элита".3 место. "Быстрое, болезненное и смертоносное правосудие настигнет этих экстремистов. А у нас просят вернуть в Британию экстремистов из сирийских лагерей — ведь они, типа, просто ошиблись!" 2 место. "Никакого сочувствия! Они не проявили милосердия к своим жертвам". 1 место. "Ну а чего они ждали-то? Что их интересы будет представлять адвокатская контора из Лондона, да ещё за счёт налогоплательщиков?"Так что пока аргумент о "пытках" в исполнении западных СМИ работает лишь на популяризацию жёсткого отношения России к извергам.Политолог Михаил КарягинТолерантность к насилию. Российское общество в целом толерантно относилось к насилию. Об этом говорят опросы общественного мнения. Например, еще в 2019 году ФОМ фиксировал, что 69% россиян считают в принципе допустимым приговаривать преступников к смертной казни. И это 2019 год, времена абсолютно травоядные по сравнению с актуальным периодом.По данным "Левада-центра"* от 2021 года, только 66% россиян занимали жесткую позицию, что пытки не допустимы ни при каких обстоятельствах. При этом 20% опрошенных в целом допускают пытки в исключительных случаях, 14% ушли от ответа. И здесь снова следует вспомнить, что 2021 по уровню толерантности к насилию просто невозможно сравнивать с 2024. Полагаю, что если бы социологи сейчас спросили о допустимости пыток в отношении террористов, то результаты бы удивили многих.Как показывают исследования, рост толерантности общества к пыткам после травмирующих событий, например, терактов – это нормальная реакция (см. Anca Zugravu Mike Medeiros and Alessandro Nai "A Tormenting Dilemma: American Identity and Attitudes Towards Torture"). Один из результатов их исследования - воспринимаемая угроза терроризма положительно и статистически значимо связана с отношением к пыткам. Этот вывод согласуется с литературными данными и подчеркивает, что чем больше человек воспринимает терроризм как угрозу, тем больше вероятность того, что он поддержит агрессивную контртеррористическую политику в целом. Однако здесь следует отметить, что пытки как метод получения информации сомнителен не только с правовой и морально-этической точки зрения, но и с точки зрения банальной эффективности. Под пытками человек готов рассказать все что угодно, лишь бы их прекратить. Тем самым следствие получает, быть может, и желанную, но искаженную информацию. Жесткость и даже жестокость в отношении террористов, совершивших теракт в "Крокусе", вероятно, находит поддержку у большинства граждан. Также вероятно и то, что большинство поддержало бы применение смертной казни в отношении террористов. Но даже в случае наличия общественного консенсуса по таким вопросам, дискуссия на эти темы крайне важна. Как справедливо отмечают коллеги, в вопросах смертной казни есть множество нюансов. В вопросах границ легитимного насилия также существует большое число дискуссионных тем. Темы непростые. Юрист Татьяна МонтянСовершившие теракт в Крокусе новобранцы ИГИЛ** — которых завербовали и проинструктировали почему-то в Турции — предстали на суде в разобранном виде. У одного самопроизвольно отпало ухо, у другого случайно вывалился глаз, третий решил стать овощем, а четвертый лишился возможности пользоваться своими детородными органами, зачем-то пропустив через них электрический ток. Сейчас же несколько слов о том, зачем это нужно и какие последствия несет. Жесткие допросы нужны, чтобы максимально быстро получить важную информацию в самые сжатые сроки. Увы, все истории про "сыворотку правды" — лишь сказки, и в реальном мире информация добывается все теми же дедовскими способами. Когда вопрос не касается человеческой жизни и смерти, допросы ведут следователи. Это долгий и нудный процесс. В таких случаях, как с "Крокусом", информацию получают на месте по горячим следам. Ведь вполне возможно, что еще где-то готовился теракт или имеются невыявленные сообщники, которые могут уйти и т.п. Если вам говорят, что пытки — варварство, и в цивилизованных странах так не поступают, — это ложь. Израиль — самый яркий тому пример. Там спецслужбы и военные абсолютно не стесняются выкладывать в сеть фото и видео пыток террористов. Другой пример — США, которые тоже массово пытают террористов и даже имеют для этого особые тюрьмы, как Гуантанамо, так и тайные по всему миру. Выкладывая в сеть процесс пыток, можно кого-то испугать и показать обществу, что с террористами никто не цацкается. Но в целом, осознание того, что за терроризм подвергают пыткам, отбивает желание сдаваться в плен. Поэтому в Израиле так много шахидов, которые не сдаются в плен, ибо быстро умереть проще, чем потом терпеть долгие издевательства. В руки американцев желающих попадать живыми тоже не особо много. Другое дело Европа, в особенности самые продвинутые из них — швейцарцы и скандинавы. Там исполнителям терактов выгодно сдаться живым по той причине, что в тюрьме их зачастую ждет жизнь лучше, чем на воле. Пример Брейвика показателен. Он убил 77 человек и ранил еще 151, но регулярно подает жалобы на "бесчеловечное отношение".Во время регулярных судебных заседаний Брейвик имеет возможность делать политические заявления и проповедовать свою идеологию. В тюрьме у Брейвика есть три отдельные комнаты: спальня, кабинет и небольшой тренажерный зал. Он также может пользоваться общими зонами — кухней, гостиной и комнатой для свиданий. В камере у него есть телевизор, игровая приставка и три попугая. Он может выбирать еду из меню или готовить себе что-угодно сам. С другой стороны, в Швейцарии и Скандинавии куда меньше терактов, чем в остальной Европе, США и тем более в Израиле. И пока они могут себе позволить нянчиться с каждым террористом.Военный журналист Роман СапоньковПо поводу телефонов и ушей. Дело в том, что человек, согласившийся убивать мирных людей на концерте, это не совсем как бы и человек. И другие такие же, которые готовы идти после него (не важно, за деньги или из-за убеждений), они тоже уже переступили грань человечности или вот-вот ее переступят. Поэтому с такими существами работать с точки зрения уголовно-процессуального кодекса можно, конечно, но эффекта профилактики не будет. Важно, конечно, самим не скатываться в архаику, никто не спорит. Но с демонами у спецслужб свои методы работы. Люди, которые возмущаются, мол как же так, это же пытки, ментально находятся в ближе к границе: "Выписать штраф террористу, потому что у него ружьё было не зарегистрировано в ОЛРР". Ну или если вы идёте по лесу, а на вас летит медведь, а вы начинаете возмущаться: "Почему не на велосипеде, животное?" Ну то есть к реальной жизни розовый мир этих людей не имеет отношения.... Для таких пожизненное или даже расстрел - это ерунда. Не потому что они не боятся или фанатики (хотя есть и такие), а потому что у них в голове в лучшем случае двухходовые схемы: услышал проповедь - пошёл убивать. Дальше физически мысль не идёт, тем более её блокируют грамотной обработкой. В этой схеме нет места для судов-адвокатов-обвинения-томов уголовных дел. А вот отрезанное ухо может вразумить. Потому что отрезанное ухо помещается в двухходовую схему: "Пошёл убивать - отрезали ухо".Просто и понятно. Потому что тома уголовного дела, статьи уголовного кодекса это очень далеко и непонятно. А вот ухо вот прямо здесь, потрогать можно, а потом даже самый тупой ощутит во рту его вкус, когда в лесу заставили жевать.Не то чтобы я призываю к насилию, но я понимаю, схема рабочая... Простые решения, которые дойдут до любого. Опять же, потому что укладывается в двухходовую схему. Но это уже черта человечности, пересекать её нельзя. Наверное.Экономист и блогер Алексей АнтоновСперва небольшая справка незнакомым с международными стандартами борьбы с преступностью читателям, как устроены пытки. Это общее знание, можете спросить у любого человека "в теме": методы воздействия на преступников пропорциональны тяжести содеянного + уверенности в содеянном представителя силовых структур. Плюс, еще цвет кожи дает коэффициент к получаемым травмам, но это сильно больше про Запад. Главное — собственно, вид преступления, за которое поймали с поличным. По экономическим статьям, по налогам, по статьям об участии в несогласованных массовых мероприятиях — никто никого и пальцем не трогает. Все же приличные люди. Вот, в рубашечках пришли. Распишитесь вот здесь. Нет, не кровью, просто распишитесь. Ручку не крадите пожалуйста, вы и так уже в полиции.Совсем другое дело, когда поймали за разбойным нападением или убийством. Там, в зависимости от степени уверенности сотрудников в своих догадках, можно получить качественное физическое воздействие на свой организм. Это уголовный розыск, по-другому не работает. Ну и, очевидно, где-то на вершине рейтинга по вдумчивой работе с подозреваемыми находятся специалисты из ФСБ, работающие с террористами. Легкую (очень легкую, без зверства, они могут куда интереснее) демонстрацию методов работы мы наблюдали на фото с ушами и телефоном.Во всех больших странах с комплексной правоохранительной системой, от Гуантанамо до Циньчэн, правила применения силы к гражданам примерно схожие.Я свечку не держал, но могу предположить следующие причины публикации подобного на максимально широкую аудиторию:1. Кажется все стали забывать, ЧТО мы можем. И ЧТО Россия будет делать за расстрел собственных граждан. Чтобы точно сомнений не было, что если мы показываем отрезанное ухо и электроды, то обо всём остальном вам лучше не знать. Особенно хорошо это должно разлететься по потенциальным желающим испытать Россию на прочность. Вряд ли кто-то из потенциальной аудитории в странах СНГ увернулся от данного инфоповода.2. Вторая цель социальная: дать возможность обществу выпустить пар вот таким вот виртуальным образом. У граждан образовалась скорбь, а за ней и злость, злость — справедливая. Не все могут совладать с собой и направить энергию в работу. И лучше пусть граждане посмотрят на эти фото и видео и чуть выдохнут, чем будет вымещать агрессию на случайных мигрантах, в любой форме. Ну а минусы… Первые полосы в мировых СМИ с фотографиями пыток? Призывы пособников террористов предоставить пойманным адвоката? Вопли либеральной общественности? Мёд для ушей.* - НКО, признанная в РФ иностранным агентом** - запрещённая в РФ террористическая организация*** - деятельность организации запрещена на территории России

