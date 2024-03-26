"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака" - 26.03.2024 Украина.ру
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"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"
"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака" - 26.03.2024 Украина.ру
"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"
Террористы могли быть подготовлены не хуже сотрудников спецслужб, поэтому их нелегко выявить, заявил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
2024-03-26T05:52
2024-03-26T05:52
новости
россия
таджикистан
фсб
ск рф
теракт
терроризм
террорист
крокус сити холл
сергей храпач
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По мнению эксперта, российские спецслужбы быстро выследили и задержали террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", благодаря системе "умный город". Везде на дорогах установлены камеры, помимо этого в руках спецслужб оказалась запись с видеорегистратора, на которой видно, из какой машины они выскочили и начали стрелять.Отвечая на вопрос, почему не удалось предотвратить теракт, Храпач заявил, что российские службы допустили просчет, однако подчеркнул, что в террористы идут далеко не любители.На первых видео допроса, по мнению подполковника ФСБ в запасе, террористы "дурака валяют", но по их действиям видно, куда они шли и для чего. Храпач отметил, что нападавшие не пошли в туалет, чтобы оттуда палить, а также знали, что охрага не будет стрелять в ответ.По его предположению, террористы прибыли в Москву разными маршрутами и видами транспорта, потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт."Повторюсь, терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Даже если участковый проверит у кого-то документы, он вряд ли о чем-то догадается. Потому что террористы по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб. Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования", - заявил Храпач. Храпач напомнил, что у России с Таджикистаном безвизовый режим, что затрудняет выявление террористов.Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.По данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек, по данным МЧС – 152.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, они оказались гражданами Таджикистана. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.Полностью интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, таджикистан, фсб, ск рф, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, сергей храпач
Новости, Россия, Таджикистан, ФСБ, СК РФ, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл, Сергей Храпач

"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"

05:52 26.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Террористы могли быть подготовлены не хуже сотрудников спецслужб, поэтому их нелегко выявить, заявил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, российские спецслужбы быстро выследили и задержали террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", благодаря системе "умный город". Везде на дорогах установлены камеры, помимо этого в руках спецслужб оказалась запись с видеорегистратора, на которой видно, из какой машины они выскочили и начали стрелять.
Отвечая на вопрос, почему не удалось предотвратить теракт, Храпач заявил, что российские службы допустили просчет, однако подчеркнул, что в террористы идут далеко не любители.
На первых видео допроса, по мнению подполковника ФСБ в запасе, террористы "дурака валяют", но по их действиям видно, куда они шли и для чего. Храпач отметил, что нападавшие не пошли в туалет, чтобы оттуда палить, а также знали, что охрага не будет стрелять в ответ.
"Была проделана огромная подготовительная работа. Я не могу сказать, что эти террористы – спецназовцы. Но это люди с навыками оперативных действий", - подчеркнул Храпач.
По его предположению, террористы прибыли в Москву разными маршрутами и видами транспорта, потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт.
"Повторюсь, терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Даже если участковый проверит у кого-то документы, он вряд ли о чем-то догадается. Потому что террористы по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб. Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования", - заявил Храпач.
Храпач напомнил, что у России с Таджикистаном безвизовый режим, что затрудняет выявление террористов.
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.
По данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек, по данным МЧС – 152.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, они оказались гражданами Таджикистана. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
Полностью интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на нашем сайте
Вчера, 16:37
Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ
 
НовостиРоссияТаджикистанФСБСК РФтеракттерроризмтеррористКрокус Сити ХоллСергей Храпач
 
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