https://ukraina.ru/20240326/1054099782.html

"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"

"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака" - 26.03.2024 Украина.ру

"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"

Террористы могли быть подготовлены не хуже сотрудников спецслужб, поэтому их нелегко выявить, заявил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру

2024-03-26T05:52

2024-03-26T05:52

2024-03-26T05:52

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По мнению эксперта, российские спецслужбы быстро выследили и задержали террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", благодаря системе "умный город". Везде на дорогах установлены камеры, помимо этого в руках спецслужб оказалась запись с видеорегистратора, на которой видно, из какой машины они выскочили и начали стрелять.Отвечая на вопрос, почему не удалось предотвратить теракт, Храпач заявил, что российские службы допустили просчет, однако подчеркнул, что в террористы идут далеко не любители.На первых видео допроса, по мнению подполковника ФСБ в запасе, террористы "дурака валяют", но по их действиям видно, куда они шли и для чего. Храпач отметил, что нападавшие не пошли в туалет, чтобы оттуда палить, а также знали, что охрага не будет стрелять в ответ.По его предположению, террористы прибыли в Москву разными маршрутами и видами транспорта, потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт."Повторюсь, терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Даже если участковый проверит у кого-то документы, он вряд ли о чем-то догадается. Потому что террористы по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб. Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования", - заявил Храпач. Храпач напомнил, что у России с Таджикистаном безвизовый режим, что затрудняет выявление террористов.Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.По данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек, по данным МЧС – 152.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, они оказались гражданами Таджикистана. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.Полностью интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на нашем сайте

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