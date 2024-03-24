https://ukraina.ru/20240324/1054071070.html

Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе"

Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" - 24.03.2024 Украина.ру

Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе"

Кто виноват в трагедии "Крокус Сити Холла", когда найдут заказчиков и ждать ли второго теракта в России?

2024-03-24T12:00

2024-03-24T12:00

2024-03-24T12:53

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На эти и другие вопросы издания Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.— Сергей Валентинович, почему нам так быстро удалось задержать террористов, но не удалось предотвратить трагедию?— Это стало возможным благодаря системе "умный город". У полиции везде установлены камеры на дорогах, которые смогли отследить движение этого автомобиля. У нас же была любительская съемка с авторегистратора, с которой видно, из какой машины боевики выскочили и стали стрелять.Потом правоохранители промониторили, куда это транспортное средство двигалось, и пришли к определенным выводам. Возможно, где-то засветились средства мобильной связи. Короче говоря, есть тонкости, которые спецслужбы умеют выделять и контролировать. Силовики сузили круг поиска, оцепили его и задержали террористов.Почему не отследили их заранее? Видимо, не знали. В террористы же идут далеко не любители. Это они сейчас дурака валяют, говоря о том, что им за 500 тысяч сказали стрелять в людей. Но по их действиям видно, куда они шли и для чего.Они же не пошли в туалет и не стали оттуда палить. Они прекрасно изучили здание "Крокус Сити Холла". Они знали, что охрана не будет стрелять в ответ, потому что там некому это делать. Была проделана огромная подготовительная работа.Я не могу сказать, что эти террористы спецназовцы. Но это люди с навыками оперативных действий. Наверняка, они прибыли в Москву разными маршрута на разных видах транспорта. Насколько я понял, один из боевиков вообще прилетел из Турции в начале марта. Потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт.Конечно, у спецслужб есть технологии, которые позволяют выявить людей, чье поведение выделяется из общей массы. Тут мы допустили определенный просчет. Но это не только наша проблема. Хваленый "Моссад" вообще проспал момент, когда боевики ХАМАС подготовили целое нападение на их страну.Повторюсь, терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Даже если участковый проверит у кого-то документы, он вряд ли о чем-то догадается. Потому что террористы по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб. Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования.Тем более, у нас с Таджикистаном нет визового режима, и из-за этого труднее выявлять террористов.— Можно ли сказать, что Украине именно из Таджикистана стало проще вербовать боевиков?— У нас нет пока на этот счет никаких доказательств. И вообще пока никто не взял ответственность за этот теракт. Если в случае "Норд-Оста" или Беслана цели и требования террористов были понятны, то тут вообще неясно, чье внимание и с какой целью они пытались привлечь.Версий у меня две. Либо это ИГИЛ*, который мстит нам за Сирию, где наша группировка эффективно отработала по террористам, либо это Украина.Только логика последней мне непонятна в данном случае. Зачем проводить такую акцию? Чтобы люди еще сильнее сплотились? А если они хотят запугать людей, то для этого террор должен быть каждый день, что технически невозможно из-за усиленной работы полиции и спецслужб РФ. В ближайшие месяцы у них точно ничего не выйдет.Кстати, мне еще непонятно, как так получилось, что люди приехали к месту теракта на одной машине, а потом на ней же пытались выехать на Украину. Получается, террористы не осознавали, что у нас полно средств контроля за передвижением. У нас давно есть искусственный интеллект. Не надо думать, что какой-то гаишник с красными глазами следит за каждой машиной. Программа отслеживает передвижение машины, а сотрудники ГИБДД выезжают на ее перехват.— Так террористы почти удрали…— Они же не совсем дураки. Мне тут непонятно другое, зачем заказчикам было давать им возможность уехать вместо того, чтобы их просто ликвидировать. С другой стороны, исполнители даже не знали заказчика и вряд ли сказали бы что-то внятное.— Почему именно в Таджикистане их вербуют?— В террористы часто попадают малограмотные люди из бедных регионов. Именно таким людям удается навязать определенные стереотипы поведения. Им всегда можно объяснить, кто виновен в том, что они живут в такой бедности и убогости.Понятно, что террористы появляются и в богатых семьях. В Российской Империи брат Владимира Ильича Ленина был террористом. Он хотел убить царя общественно опасным способом. Не застрелить из пистолета, а с помощью взрывного устройства, начиненного большим количеством поражающих элементов. А ведь он был из дворянской семьи.Но если это террористы-одиночки, у которых были свои конкретные цели, то здесь мы имеем дело с группой таковых. Исламский фундаментализм именно в бедных регионах находит себе базу для вербовки.Террористы бывают двух видов. Есть фанатики, которые не боятся смерти. Напугать их расстрелом очень сложно. А есть люди случайные, которых запутывают. Они могут даже не знать, что будут живыми взрывными устройствами. Их просто просят что-то отнести, а потом террорист дистанционно нажимает на кнопку и бомба взрывается.Поэтому универсальных алгоритмов борьбы с террором не существует.— Вы сказали, что задержанные террористы вешают лапшу на уши, что пошли на массовые убийства ради 500 тысяч. Что они не договаривают?— Возможно, они не договаривают истинную причину, зачем рвались к границе с Украиной. Этому должны быть какие-то серьёзные основания. Также они должны озвучить официальный мотив, для чего совершили теракт. Это же не биороботы, которым программу на убийство заложили, и они идут все крушить. Их должны были чем-то мотивировать, дескать, русские враги страны, веры, идеи или еще чего-то.Тем более, что многие страны, от европейских до азиатских и африканских осуждают такую акцию, соболезнования выражают России.Деньги, конечно, тоже были, я думаю. Но явно не 500 тысяч. Это смешно для таких подготовленных людей, которые смогли незаметно прибыть в страну, совершить преступление и попытаться скрыться.И посмотрите, как они это делали. Они не только стреляли, а поджигали объект, понимая, что в таких условиях нашим контртеррористическим службам будет сложно работать. Потому что дым, паника, встречное движение людей, желающих покинуть страшное место. Пожарные, медики. Не понятно, как все это тушить.Эти террористы совсем не похожи на любителей, которых нанял за 500 тысяч какой-то оператор по телефону, прикинувшись службой безопасности какого-то банка, как часто мошенники действуют.Возможно, специалисты уже всё знают, но в интересах следствия пока не публикуют информацию. Вспомните — аналогичных негодяев задержали в Калуге месяц-два назад. Это звенья одной цепи. И еще такие же есть. Их сейчас будут локализовывать, уничтожать. Мы все узнаем обязательно из официальных заявлений наших органов.Не надо кидать камнями в полицию, Росгвардию, ФСБ в том смысле, почему не сумели предупредить теракт. Сложно такие преступления выявлять. Тем более, когда у нас есть средства коммуникации — у каждого в кармане.Тут не надо идти на какую-то тайную встречу и забирать там оружие (ведь при этом можно отследить этих людей и контакты). Сейчас все гораздо проще.Средства коммуникации позволяют вслепую заложить оружие или любой другой предмет, вслепую взять его — без личного контакта. Это затрудняет выявление участников, которые помогают совершить действо.То есть эти террористы ехали в Россию абсолютно "чистые", без подозрительных вещей, с безупречными документами. Они всем улыбались и были вежливы, везде говорили спасибо. А внутри у них была заложена определенная программа действий. И под эту программу был алгоритм выстроен, как они должны прибыть и убыть, где должны получить инструкции и средства совершения террористического акта. Не один человек все это организовал.Поэтому расслабляться пока рано, но технологии, силы и средства есть и, думаю, в ближайшее время мы сможем выдохнуть.— По законам жанра должен быть второй теракт?— У нас в истории были случаи (во время войны на Северном Кавказе), когда провели один теракт, а через несколько дней случился другой. Потому что все думали, что после такого уже точно в ближайшее время ничего не будет.Поэтому сегодня у нас введены ограничения на проведение различных мероприятий — на случай, если задумано что-то еще. Или чтобы снизить до минимума возможность исполнения еще одного преступления.В наших спецслужбах работают профи.Но опять же повторюсь, невозможно все перекрыть. У нас слишком большая страна, город, чтобы в такой критической ситуации спокойно всех выявить и наказать. Тем более, надо понимать, что идёт СВО, и это тоже требует определенных отвлечений сил на фронт.По сути говоря, кто бы ни стоял за террористами, они понимают, что Россия прикладывает основные усилия для нормализации ситуации в Украине. Если мы предполагаем, что это ИГИЛ* или кто-то из этой сети, конечно же, в такой ситуации они попытались провести акцию, чтобы кому-то что-то доказать.Могу предположить также, что возможно среди украинской элиты возникли какие-то партии, направленные на соглашение с Россией, на реальный переговорный процесс. И усилия этой партии мира были как раз и дезавуированы во вчерашней акции, так как заказчики теракта не хотят, чтобы боевые действия и конфронтация между Россией и Украиной прекратилась.— Как считаете, можем ли мы винить "Крокус" в том, что у объекта недостаточно хорошо работали охранные системы? Есть ли их вина в произошедшем?— "Крокус" если в чем-то и можно винить, так это только а части работы пожарного технического оборудования. Поскольку системы могли бы потушить пожар, либо снизить его нагрузку.Что касается охраны, любой секьюрити, даже вооруженный травматическим или боевым пистолетом, не сможет противостоять обученным террористам. Повторюсь, эти террористы не случайные люди в этой теме. Они умели и знали, как стрелять.Поэтому если бы "Крокус" был обнесен забором с колючей проволокой, стояло КПП и посты с автоматами от Росгвардии, конечно, вряд ли на центр напали. Но невозможно обеспечить такой режим охраны любому гражданскому объекту.Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, у нас столько военнослужащих и сотрудников Росгвардии нет, чтобы все объекты, где собирается большое число людей таким образом охранять.А целевое назначение охранника не в том, чтобы бороться с терроризмом. Их задача пресекать мелкое хулиганство.Даже если бы у них было автоматическое оружие, стрелять в помещении, где находятся тысячи людей — маловероятно. Я думаю, что, скорее всего, поэтому их и не снабжают таким арсеналом.Поэтому, когда я слышу в СМИ, давайте усилим режим охраны школ, детских садов и таких организаций как "Крокус", это звучит наивно. Террористы это профи. Найти столько спецов, чтобы защитить все объекты хотя бы даже в Москве — усилий нашего государства не хватит.Поэтому здесь скорее нужно системную работу вести. Террористы – это же идеология. Надо бороться с идеологией и с теми местами, где этих потенциальных террористов воспитывают, взращивают и вооружают. А не ставить заборы вокруг школ и детских садов.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20240324/1054068416.html

https://ukraina.ru/20240323/1054066750.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, терроризм, террорист, крокус сити, сирия, россия, украина, росгвардия, фсб