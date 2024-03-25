https://ukraina.ru/20240325/1054096998.html

В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200

В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200 - 25.03.2024 Украина.ру

В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200

Днём, 25 марта, жители нескольких городов Ростовской области услышали грохот в небе. Так отработала по воздушным целям система противовоздушной обороны, сбив две украинские ракеты С-200, передаёт Минобороны России

2024-03-25T16:40

2024-03-25T16:40

2024-03-25T16:40

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До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что в городе прогремело два взрыва. Повреждений нет. Губернатор области Василий Голубев уточнил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. В ночь на 25 марта российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью.

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новости, ростовская область, россия, всу, сво