В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200
Днём, 25 марта, жители нескольких городов Ростовской области услышали грохот в небе. Так отработала по воздушным целям система противовоздушной обороны, сбив две украинские ракеты С-200, передаёт Минобороны России
"Около 15.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что в городе прогремело два взрыва. Повреждений нет.
Губернатор области Василий Голубев уточнил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.
"Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", – написал он в телеграм-канале.
В ночь на 25 марта российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью.
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