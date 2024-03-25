В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200 - 25.03.2024 Украина.ру
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В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200
В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200 - 25.03.2024 Украина.ру
В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200
Днём, 25 марта, жители нескольких городов Ростовской области услышали грохот в небе. Так отработала по воздушным целям система противовоздушной обороны, сбив две украинские ракеты С-200, передаёт Минобороны России
2024-03-25T16:40
2024-03-25T16:40
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До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что в городе прогремело два взрыва. Повреждений нет. Губернатор области Василий Голубев уточнил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. В ночь на 25 марта российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью.
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Новости, Ростовская область, Россия, ВСУ, СВО

В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200

16:40 25.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Днём, 25 марта, жители нескольких городов Ростовской области услышали грохот в небе. Так отработала по воздушным целям система противовоздушной обороны, сбив две украинские ракеты С-200, передаёт Минобороны России

"Около 15.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

До этого глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что в городе прогремело два взрыва. Повреждений нет.
Губернатор области Василий Голубев уточнил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.
"Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", – написал он в телеграм-канале.
В ночь на 25 марта российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью.
18 марта, 05:20
Попытка прорыва у Сподарюшино. Военный политолог рассказал, почему ВСУ снова атакуют села на БелгородчинеНикакого военного смысла в атаке ДРГ на приграничные районы для Украины просто нет. В поселках ВСУ просто не смогут обеспечивать жизнедеятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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