https://ukraina.ru/20240325/1054083550.html

Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ

Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ - 25.03.2024 Украина.ру

Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили 25 марта в Минобороны РФ

2024-03-25T08:22

2024-03-25T08:22

2024-03-25T08:22

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"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в материале ведомства.Всего с начала спецоперации было уничтожено: почти 600 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов, около 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20240322/1054018051.html

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пво, новости, ростовская область, россия, беспилотники, минобороны рф