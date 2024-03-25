Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ - 25.03.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ
Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ - 25.03.2024 Украина.ру
Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили 25 марта в Минобороны РФ
2024-03-25T08:22
2024-03-25T08:22
пво
новости
ростовская область
россия
беспилотники
минобороны рф
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"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в материале ведомства.Всего с начала спецоперации было уничтожено: почти 600 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов, около 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
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пво, новости, ростовская область, россия, беспилотники, минобороны рф
ПВО, Новости, Ростовская область, Россия, беспилотники, Минобороны РФ

Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ

08:22 25.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили 25 марта в Минобороны РФ
"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в материале ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: почти 600 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов, около 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
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