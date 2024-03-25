Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщили 25 марта в Минобороны РФ
"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в материале ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: почти 600 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов, около 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
22 марта, 05:10"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВОНа днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук