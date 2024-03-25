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Пограничники запретили украинцам приближаться к границе и купаться в Днестре

Пограничники запретили украинцам приближаться к границе и купаться в Днестре - 25.03.2024 Украина.ру

Пограничники запретили украинцам приближаться к границе и купаться в Днестре

Украинцам призывного возраста нельзя приближаться к пограничной полосе в Винницкой области, сообщила пресс-служба Могилев-Подольского пограничного отряда в соцсети Facebook*

2024-03-25T16:40

2024-03-25T16:40

2024-03-25T16:40

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Город Могилёв-Подольский расположен в Винницкой области Украины на границе с Молдавией. Местные пограничники сообщили об усилении режимных ограничений.Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили въезжать в "полосу местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области".Исключение сделали для тех, кто работает или учится в другом государстве, а также для тех, кто направляется к государственной границе, но только при условии наличия необходимых для выезда документов.Пограничники Винницкой области также запретили мужчинам призывного возраста нахождения в пограничной полосе без документов, которые подтверждают право на отсрочку.Украинцам теперь нельзя отдыхать на берегу Днестра в темное время суток.В комментариях украинцы указали на неправомерную деятельность пограничной службы."Не нарушение ли это Конституции Украины?", "Пора менять власть, это уже прямые примеры нарушения прав свободы, прав человека и прямые нарушения конституции, а кто за такие высказывания будет отвечать по закону?", "Свободная страна свободных людей", "Уважаемые пограничные начальники, вы не имеете права по своему усмотрению толковать законы Украины и играть с юридическими терминами", - отреагировали украинцы в комментариях.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре прошлого спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.Пограничники в Закарпатской области в январе сообщили, что в реке Тисе, которая на границе с Венгрией, утонуло уже 19 мужчин. * Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html

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новости, украина, винницкая область, молдавия, владимир зеленский, госпогранслужба, мобилизация, пограничники, призыв, всу