https://ukraina.ru/20240110/1052619485.html

На Западной Украине утонули уже 19 мужчин в попытках бежать из страны

На Западной Украине утонули уже 19 мужчин в попытках бежать из страны - 10.01.2024 Украина.ру

На Западной Украине утонули уже 19 мужчин в попытках бежать из страны

Украинские пограничники вытащили полубессознательного мужчину из реки Тисы на Западной Украине. С начала СВО в ней утонули 19 мужчин, сообщили в пресс-службе украинского ведомства

2024-01-10T17:28

2024-01-10T17:28

2024-01-10T17:28

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пограничная служба украины

уклонисты

мобилизация

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Пострадавший лежал на берегу реки и почти не подавал признаков жизни. Украинские военнослужащие вытащили его из воды и оказали первую помощь.О якобы легальном способе покинуть Украину мужчина прочитал в Telegram. Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, мужчине предложили перейти Тису в темное время суток. Стоимость услуг составляла 5 тысяч долларов.В Госпогранслужбе Украины подсчитали, что с начала специальной военной операции на Тисе погибли 19 мужчин.Река Тиса является левым притоком Дуная и берёт начало на востоке Закарпатской области УкраиныВ декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

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новости, украина, пограничники, пограничная служба украины, уклонисты, мобилизация