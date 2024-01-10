На Западной Украине утонули уже 19 мужчин в попытках бежать из страны
© ДПСУ | Держприкордонслужба телеграм-канал
© ДПСУ | Держприкордонслужба телеграм-канал
Украинские пограничники вытащили полубессознательного мужчину из реки Тисы на Западной Украине. С начала СВО в ней утонули 19 мужчин, сообщили в пресс-службе украинского ведомства
Пострадавший лежал на берегу реки и почти не подавал признаков жизни. Украинские военнослужащие вытащили его из воды и оказали первую помощь.
О якобы легальном способе покинуть Украину мужчина прочитал в Telegram. Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, мужчине предложили перейти Тису в темное время суток. Стоимость услуг составляла 5 тысяч долларов.
В Госпогранслужбе Украины подсчитали, что с начала специальной военной операции на Тисе погибли 19 мужчин.
Река Тиса является левым притоком Дуная и берёт начало на востоке Закарпатской области Украины
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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