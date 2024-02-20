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Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войны

Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войны - 20.02.2024 Украина.ру

Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войны

Аппетиты и активность коллективного Запада будут расти, потому прогнозы по поводу эскалации мировой обстановки неутешительные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с госорганами национальной безопасности, его слова цитирует телеграм-канал "Пул Первого"

2024-02-20T13:29

2024-02-20T13:29

2024-02-20T13:29

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Лукашенко считает, что США и их союзники продолжат расширять НАТО, поскольку Вашингтон сумел подчинить всех европейских лидеров своей воле. По его словам, сегодня "беглые" и их зарубежные кураторы от спецслужб Запада прорабатывают три основных сценария своих действий. В первую очередь, это организация госпереворота или насильственный захват власти; использование избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к государственному перевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. При этом второй сценарий представляется Лукашенко основным. Белорусский президент подчеркнул, что задача оборонного ведомства на предстоящий год состоит в качественном преобразовании армии и совершенствовании системы обороны страны. Лукашенко напомнил о том, что 2024-й является Годом полевой выучки в Вооружённых силах. Ранее Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве.

https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html

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сша

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новости, беларусь, александр лукашенко, запад, сво, спецоперация, диверсанты, нато, сша