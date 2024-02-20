Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войны
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Аппетиты и активность коллективного Запада будут расти, потому прогнозы по поводу эскалации мировой обстановки неутешительные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с госорганами национальной безопасности, его слова цитирует телеграм-канал "Пул Первого"
Лукашенко считает, что США и их союзники продолжат расширять НАТО, поскольку Вашингтон сумел подчинить всех европейских лидеров своей воле.
"Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", – сказал президент.
По его словам, сегодня "беглые" и их зарубежные кураторы от спецслужб Запада прорабатывают три основных сценария своих действий. В первую очередь, это организация госпереворота или насильственный захват власти; использование избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к государственному перевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. При этом второй сценарий представляется Лукашенко основным.
"Третий сценарий резервный – "игра вдолгую" с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь", – добавил политик.
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Белорусский президент подчеркнул, что задача оборонного ведомства на предстоящий год состоит в качественном преобразовании армии и совершенствовании системы обороны страны. Лукашенко напомнил о том, что 2024-й является Годом полевой выучки в Вооружённых силах.
"Я смотрю на работу силового блока комплексно и достаточно критично. И даже придирчиво. Время такое. Каждая ошибка может очень дорого нам обойтись. Цена – мир и безопасность людей", – отметил белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве.